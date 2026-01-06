Στήριξη Μητσοτάκη στην κοινή δήλωση για τη Γροιλανδία - «Δεσμευμένοι στον αμοιβαίο σεβασμό»

Ανάρτηση έκανε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, δηλώνοντας στήριξη στην κοινή ευρωπαϊκή δήλωση σχετικά με την Γροιλανδία, στην οποία τονίζεται ότι το ζήτημα αφορά μόνο τη Γροιλανδία και τη Δανία.

Η κοινή δήλωση ανέφερε, μεταξύ άλλων, ότι «η ασφάλεια της Αρκτικής παραμένει βασική προτεραιότητα για την Ευρώπη και είναι ζωτικής σημασίας για τη διεθνή και διατλαντική ασφάλεια».

Η δήλωση του Μητσοτάκη

«Η Ελλάδα υποστηρίζει πλήρως την Κοινή Δήλωση για τη Γροιλανδία. Ως σύμμαχοι στο ΝΑΤΟ, οφείλουμε να είμαστε δεσμευμένοι στον αμοιβαίο σεβασμό, τον διάλογο και τις αρχές της κυριαρχίας και της συλλογικής ασφάλειας», ανέφερε ο Έλληνας πρωθυπουργός στην ανάρτησή του.

Η κοινή ευρωπαϊκή δήλωση

«Δήλωση του Προέδρου Μακρόν της Γαλλίας, του Καγκελαρίου Μερτς της Γερμανίας, της Πρωθυπουργού Μελόνι της Ιταλίας, του Πρωθυπουργού Τουσκ της Πολωνίας, του Πρωθυπουργού Σάντσεθ της Ισπανίας, του Πρωθυπουργού Στάρμερ του Ηνωμένου Βασιλείου και της Πρωθυπουργού Φρέντερικσεν της Δανίας σχετικά με τη Γροιλανδία.

Η ασφάλεια της Αρκτικής παραμένει βασική προτεραιότητα για την Ευρώπη και είναι ζωτικής σημασίας για τη διεθνή και διατλαντική ασφάλεια.

Το ΝΑΤΟ έχει καταστήσει σαφές ότι η περιοχή της Αρκτικής αποτελεί προτεραιότητα και οι Ευρωπαίοι σύμμαχοι εντείνουν τις προσπάθειές τους. Εμείς και πολλοί άλλοι σύμμαχοι έχουμε αυξήσει την παρουσία, τις δραστηριότητες και τις επενδύσεις μας, προκειμένου να διατηρήσουμε την ασφάλεια της Αρκτικής και να αποτρέψουμε τους αντιπάλους. Το Βασίλειο της Δανίας – συμπεριλαμβανομένης της Γροιλανδίας – είναι μέλος του ΝΑΤΟ.

Η ασφάλεια στην Αρκτική πρέπει επομένως να επιτευχθεί συλλογικά, σε συνεργασία με τους συμμάχους του ΝΑΤΟ, συμπεριλαμβανομένων των Ηνωμένων Πολιτειών, με την τήρηση των αρχών του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, συμπεριλαμβανομένης της κυριαρχίας, της εδαφικής ακεραιότητας και της απαραβίαστης φύσης των συνόρων. Αυτές είναι καθολικές αρχές και δεν θα σταματήσουμε να τις υπερασπιζόμαστε.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι ένας ουσιαστικός εταίρος σε αυτή την προσπάθεια, ως σύμμαχος του ΝΑΤΟ και μέσω της συμφωνίας άμυνας μεταξύ του Βασιλείου της Δανίας και των Ηνωμένων Πολιτειών του 1951.

Η Γροιλανδία ανήκει στον λαό της. Εναπόκειται στη Δανία και τη Γροιλανδία, και μόνο σε αυτές, να αποφασίζουν για θέματα που αφορούν τη Δανία και τη Γροιλανδία».