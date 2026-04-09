Στην Κομισιόν η επιστολή Μητσοτάκη για τη χρήση των social από ανηλίκους

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιβεβαίωσε ότι έλαβε την επιστολή του Έλληνα πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, προς την πρόεδρο της Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, με βασικό αίτημα την ενίσχυση των μέτρων προστασίας των ανηλίκων στο διαδίκτυο σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε ο εκπρόσωπος της Επιτροπής, Τομάς Ρενιέ, η ΕΕ στηρίζει τα κράτη-μέλη που κινούνται προς την κατεύθυνση θέσπισης ηλικιακών ορίων στα social media. Όπως σημείωσε, η Ελλάδα έχει ήδη προχωρήσει σε διαδικασίες επαλήθευσης ηλικίας, αποτελώντας μία από τις χώρες που πρωτοστατούν στο συγκεκριμένο πεδίο.

Την ίδια στιγμή, η Κομισιόν υπογραμμίζει ότι απαιτείται συντονισμένη δράση σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ώστε να διασφαλιστεί η ομοιόμορφη εφαρμογή των κανόνων. Ωστόσο, ξεκαθαρίζει ότι δεν μπορούν να επιβληθούν επιπλέον υποχρεώσεις στις ψηφιακές πλατφόρμες πέραν όσων ήδη προβλέπει ο Κανονισμός Ψηφιακών Υπηρεσιών (DSA), προκειμένου να διατηρηθεί η συνοχή της ενιαίας ψηφιακής αγοράς.

Τι δήλωσε ο εκπρόσωπος της Επιτροπής για την επιστολή Μητσοτάκη

Ο εκπρόσωπος της Επιτροπής διευκρίνισε ότι, σε περίπτωση κατάθεσης εθνικών νομοθετικών προτάσεων, αυτές θα πρέπει να κοινοποιούνται στις Βρυξέλλες, καθώς ενδέχεται να επηρεάσουν τη λειτουργία της ενιαίας αγοράς. Μέχρι στιγμής, ωστόσο, δεν έχει υποβληθεί σχετική κοινοποίηση από κάποιο κράτος-μέλος.

Στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής προσέγγισης, έχει ήδη συγκροτηθεί ειδική ομάδα εμπειρογνωμόνων, η οποία θα επεξεργαστεί ένα κοινό πλαίσιο για την προστασία των ανηλίκων στο διαδίκτυο. Η ομάδα πραγματοποίησε πρόσφατα την πρώτη της συνεδρίαση και αναμένεται να συνεδριάσει εκ νέου εντός Απριλίου, με τις πρώτες συστάσεις να τοποθετούνται χρονικά μέσα στο καλοκαίρι.

Παράλληλα, η Επιτροπή σχεδιάζει να αξιολογεί τη συμμόρφωση των μεγάλων ψηφιακών πλατφορμών μέσω ενός συστήματος ελέγχου ηλικίας που θα λειτουργεί ως σημείο αναφοράς.

Επιστολή Μητσοτάκη στην Κομισιόν: Ο στόχος της ΕΕ

Οι εταιρείες θα πρέπει να αποδεικνύουν ότι τα μέτρα που εφαρμόζουν είναι τουλάχιστον εξίσου αποτελεσματικά, διαφορετικά ενδέχεται να βρεθούν αντιμέτωπες με κυρώσεις.

Στόχος της ΕΕ είναι να ισορροπήσει ανάμεσα σε δύο κρίσιμες προτεραιότητες: από τη μία την ουσιαστική προστασία των παιδιών στο ψηφιακό περιβάλλον και από την άλλη τη διατήρηση της ενιαίας αγοράς χωρίς κατακερματισμό και αντικρουόμενους εθνικούς κανόνες.

Την ίδια ώρα, η συζήτηση για τον «ψηφιακό ηλικιακό πήχη» αποκτά διεθνείς διαστάσεις. Η Γαλλία επιδιώκει να αναλάβει ηγετικό ρόλο στη διαμόρφωση ενός παγκόσμιου πλαισίου που θα περιορίζει τη χρήση των social media κάτω από συγκεκριμένη ηλικία, με το θέμα να αναμένεται να τεθεί και στη σύνοδο της G7 τον Ιούνιο. Αντίστοιχες πρωτοβουλίες εξετάζουν ήδη χώρες όπως η Ισπανία, η Ιταλία, η Δανία, η Ολλανδία, το Ηνωμένο Βασίλειο και η Αυστραλία.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ - ΜΠΕ