Στην Αθήνα σήμερα ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι

Στην Αθήνα αναμένεται να βρεθεί σήμερα, ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι έρχεται σήμερα στην Ελλάδα, κάνοντας την πρώτη «στάση» της ευρωπαϊκής περιοδείας του στην Αθήνα, όπου θα φτάσει περίπου στις 12:00 το μεσημέρι της Κυριακής.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο Ουκρανός πρόεδρος θα συναντηθεί πρώτα με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνο Τασούλα και στη συνέχεια μεταβεί στο Μέγαρο Μαξίμου, όπου θα επισκεφθεί τον Κυριάκο Μητσοτάκη

Παράλληλα, εντός της Κυριακής αναμένεται να έχει συνάντηση τον πρόεδρο της Βουλής, Νικήτα Κακλαμάνη.

Σημειώνεται ότι η επίσκεψή του συμπίπτει με μια περίοδο κατά την οποία η αναβάθμιση της συνεργασίας των δύο χωρών, ιδιαίτερα στους τομείς της ενέργειας και της άμυνας, βρίσκεται πολύ ψηλά στην ατζέντα.

Βολοντίμιρ Ζελένσκι: «Συνάπτουμε μία συμφωνία με την Ελλάδα για την ενέργεια»

Tο βράδυ του Σαββάτου στο καθιερωμένο βίντεό του στα social media, έκανε γνωστό ότι βρίσκεται σε εξέλιξη συμφωνία με την Ελλάδα στον τομέα της ενέργειας, με στόχο την ενίσχυση της ασφάλειας εφοδιασμού της Ουκρανίας σε φυσικό αέριο τόσο για τον φετινό χειμώνα όσο και σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα.

«Συνάπτουμε επίσης μία συμφωνία με την Ελλάδα για την ενέργεια, ώστε να μεγιστοποιήσουμε τις επιλογές για την προμήθεια φυσικού αερίου στην Ουκρανία, τόσο για αυτόν τον χειμώνα όσο και στρατηγικά μακροπρόθεσμα», δήλωσε χαρακτηριστικά.