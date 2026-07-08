Στην Αθήνα η Μέτσολα: Θα συναντηθεί με τον Μητσοτάκη

Η πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Ρομπέρτα Μέτσολα, θα βρίσκεται την Πέμπτη 9 Ιουλίου στην Αθήνα, για να συμμετάσχει στο 30ό Government Roundtable του The Economist.

Η επετειακή αυτή διοργάνωση φιλοξενείται εφέτος από τις 8 έως τις 10 Ιουλίου, υπό τον τίτλο «Progress in an age of upheaval: Geopolitics-Growth-Technology» (Πρόοδος σε μια εποχή αναταραχών: Γεωπολιτική-Ανάπτυξη-Τεχνολογία).

Συνάντηση Μέτσολα με Μητσοτάκη

Ως επίσημη προσκεκλημένη και κεντρική ομιλήτρια, η κ. Μέτσολα θα συνομιλήσει με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη κατά τη διάρκεια του επίσημου δείπνου (Gala Dinner). Τον συντονισμό της συζήτησης θα έχει ο διευθυντής έκδοσης του The Economist, Ντάνιελ Φράνκλιν.

Σημειώνεται πως το ετήσιο Government Roundtable του The Economist φέρνει κάθε χρόνο σε ένα τραπέζι αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων, Ευρωπαίους και διεθνείς αξιωματούχους, καθώς και εκπροσώπους διεθνών οργανισμών, του επιχειρηματικού κόσμου και της ακαδημαϊκής κοινότητας.

Η φετινή, επετειακή 30ή διοργάνωση εντάσσεται σε ένα παγκόσμιο και ευρωπαϊκό σκηνικό που χαρακτηρίζεται από τη συνύπαρξη πολλαπλών κρίσεων και σύνθετων προκλήσεων σε πολιτικό, οικονομικό, κοινωνικό και περιβαλλοντικό επίπεδο.

Η Ευρώπη, όπως επισημαίνει η ΕΡΤ, βρίσκεται σε ένα κρίσιμο σταυροδρόμι, όπου η ασφάλεια, η οικονομική ανθεκτικότητα και η ενεργειακή αυτονομία αναδεικνύονται σε θεμελιώδεις προτεραιότητες.

Μέσα σε αυτό το μεταβαλλόμενο περιβάλλον, οι εργασίες του συνεδρίου θα επικεντρωθούν στις γεωπολιτικές εξελίξεις, την ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα, την οικονομική ανθεκτικότητα, την ενεργειακή ασφάλεια και τις τεχνολογικές προκλήσεις, επιχειρώντας να φωτίσουν τη διεθνή δυναμική που αναπτύσσεται ως απάντηση στη νέα πραγματικότητα.