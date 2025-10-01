Στην Αθήνα η Λάουρα Κοβέσι – Συνάντηση με τον Γιώργο Φλωρίδη

Η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, Λάουρα Κοβέσι, πραγματοποίησε σήμερα συνάντηση με τον υπουργό Δικαιοσύνης, Γιώργο Φλωρίδη, με αντικείμενο την ενίσχυση του ελληνικού παραρτήματος της υπηρεσίας, το οποίο εδρεύει στην Αθήνα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η κ. Κοβέσι έθεσε ζήτημα αύξησης του αριθμού των εισαγγελικών λειτουργών που χειρίζονται υποθέσεις ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος, προτείνοντας την ενίσχυση από τους 10 που υπηρετούν σήμερα σε 13. Παράλληλα, ζήτησε και την πρόσληψη έξι ακόμη διοικητικών υπαλλήλων, καθώς και βελτίωση των υποδομών και των απολαβών του προσωπικού.

Φωτ: Eurokinissi

Κατά τη συζήτηση, η Ευρωπαία εισαγγελέας αναφέρθηκε και στον νόμο περί ευθύνης υπουργών, σημειώνοντας την ανάγκη πιθανής αναθεώρησής του. Ο κ. Φλωρίδης απάντησε ότι η κυβέρνηση έχει ήδη προβεί σε σχετικές ανακοινώσεις μέσω του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη. Στη συνάντηση παρών ήταν και ο υφυπουργός Δικαιοσύνης, Ιωάννης Μπούγας.

Φωτ: Eurokinissi

Η κ. Κοβέσι βρίσκεται στην Αθήνα στο πλαίσιο κύκλου επαφών με την πολιτική και δικαστική ηγεσία. Χθες είχε συνάντηση με τον υπουργό Οικονομικών, Κυριάκο Πιερρακάκη, ενώ αναμένεται να συναντηθεί και με τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Κωνσταντίνο Τζαβέλλα.

Φωτ: Eurokinissi