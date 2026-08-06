Στην ΑΑΔΕ ο Μητσοτάκης για το myAGRO: «Η χώρα δεν μπορεί να είναι αιχμάλωτη των κυκλωμάτων»

O πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης επισκέφθηκε τις εγκαταστάσεις της ΑΑΔΕ όπου έγινε η παρουσίαση της πλατφόρμας ΜΥAGRO.

Μιλώντας για τη νέα κρατική πλατφόρμα διαχείρισης των αγροτικών επιδοτήσεων ο πρωθυπουργός χαρακτήρισε δικαιωμένη την απόφαση για την ενσωμάτωση των λειτουργιών του πρώην ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ.

Παράλληλα, ανακοίνωσε ότι στόχος της κυβέρνησης είναι η προκαταβολή των ενισχύσεων για όσες αιτήσεις υποβληθούν έως τις 15 Σεπτεμβρίου να καταβληθεί έως τις 31 Οκτωβρίου, ενώ οι υπόλοιπες πληρωμές θα ολοκληρωθούν έως τις 30 Νοεμβρίου.

Ο κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι «η χώρα δεν μπορεί να είναι άλλο αιχμάλωτη των κυκλωμάτων του βαθέως κράτους, του ρουσφετιού, του παλαιοκομματισμού», θέτοντας ως κεντρική προτεραιότητα τη μεταρρύθμιση του πρωτογενούς τομέα.

Είπε επίσης ότι «η νέα πλατφόρμα ανήκει εξ ολοκλήρου στο ελληνικό Δημόσιο» και αξιοποιεί τις δυνατότητες της ψηφιακής τεχνολογίας για την απλούστευση της διαδικασίας υποβολής των αιτήσεων και την ενίσχυση της διαφάνειας στις αγροτικές ενισχύσεις.

«Σήμερα βρισκόμαστε στην ευχάριστη θέση να αισθανόμαστε δικαιωμένοι για αυτή μας την επιλογή. Θέλω καταρχάς να ευχαριστήσω θερμά τον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης, τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, αλλά ειδικά την ΑΑΔΕ για την τιτάνια προσπάθεια την οποία κατέβαλαν, να φτάσουμε στο σημείο αφενός να καταβάλουμε τις ενισχύσεις στην ώρα τους με μεγαλύτερη διαφάνεια από ότι γινόταν στο παρελθόν και να είμαστε σήμερα στην ευχάριστη θέση να μπορούμε να παρουσιάσουμε τη νέα ουσιαστικά κρατική πλατφόρμα διαχείρισης των αγροτικών επιδοτήσεων» σημείωσε ο κ. Μητσοτάκης.

Όπως ανέφερε, το νέο σύστημα διαθέτει διαλειτουργικότητα με το Κτηματολόγιο και τις φορολογικές υπηρεσίες, επιτρέποντας την ταχύτερη και ασφαλέστερη επεξεργασία των αιτήσεων, ενώ διευκολύνει περισσότερους επαγγελματίες να υποστηρίζουν τους παραγωγούς.

Μητσοτάκης για myAGRO: «Τολμηρή και δύσκολη απόφαση»

Ο κ. Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι η μεταφορά των αρμοδιοτήτων του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ αποτέλεσε μια «τολμηρή και δύσκολη απόφαση», και απόλυτα επιβεβεβλημένη καθώς, όπως είπε, αντιμετωπίζει χρόνιες παθογένειες στη διαχείριση των ευρωπαϊκών αγροτικών πόρων.

«Η χώρα δεν μπορεί να είναι άλλο αιχμάλωτη των κυκλωμάτων, του βαθέως κράτους, του ρουσφετιού, του παλαιοκομματισμού. Όλα αυτά τελικά αποβαίνουν εις βάρος της μεγάλης πλειοψηφίας των έντιμων αγροτών, των εντίμων κτηνοτρόφων, οι οποίοι βλέπουν τώρα με τις πληρωμές οι οποίες έγιναν, ότι δικαιούνται περισσότερα χρήματα από αυτά που έπαιρναν στο παρελθόν» πρόσθεσε ο πρωθυπουργός.

Παράλληλα, υποστήριξε ότι οι πρόσφατες πληρωμές δείχνουν πως οι έντιμοι αγρότες και κτηνοτρόφοι λαμβάνουν πλέον περισσότερα χρήματα, καθώς κατανέμονται πόροι που στο παρελθόν κατέληγαν σε δικαιούχους που δεν τους δικαιούνταν.

Κλείνοντας την τοποθέτησή του, ο πρωθυπουργός χαρακτήρισε τη μεταρρύθμιση θεμέλιο για τη νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική (ΚΑΠ), σημειώνοντας ότι η αναμόρφωση του πρωτογενούς τομέα θα αποτελέσει κεντρική προτεραιότητα της κυβέρνησης τα επόμενα χρόνια.

«Βρισκόμαστε σε ένα μεταβατικό στάδιο, αλλά νομίζω ότι όλοι οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι διαπιστώνουν ότι πια το πλαίσιο των αγροτικών επιδοτήσεων μπαίνει στα σωστά του θεμέλια και εν όψει και της νέας ΚΑΠ» συμπλήρωσε ο πρωθυπουργός.

Με πληροφορίες από ΕΡΤ