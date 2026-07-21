Στέιτ Ντιπάρτμεντ: «Η Ελλάδα παράδειγμα στην αντιμετώπιση της ακροαριστερής τρομοκρατίας» - Η αναφορά στη 17 Νοέμβρη

Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ σχολίασε τις εκτενείς αναφορές του υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, στην Ελλάδα κατά τη διάρκεια ομιλίας του για την ακροαριστερή τρομοκρατία.

Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών είχε αναφερθεί πρόσφατα στον θάνατο της Βάγιας Νέστορα, στο πλαίσιο διεθνούς διάσκεψης στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ για την πολιτική τρομοκρατία.

Ο Μάρκο Ρούμπιο χρησιμοποίησε παραδείγματα ακροαριστερής πολιτικής τρομοκρατίας από διάφορα μέρη του κόσμου, μεταξύ των οποίων και οι Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς όπως υποστήριξε, «η ακροαριστερή τρομοκρατία συνιστά παγκόσμια απειλή».

Σύμφωνα με το Στέιτ Ντιπάρτμεντ «μέσα από την κοινή αντιμετώπιση της ακροαριστερής και αναρχικής τρομοκρατίας», η Ελλάδα και οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν διαμορφώσει «μια μακρόχρονη συνεργασία στον τομέα της ασφάλειας, η οποία συγκαταλέγεται στις ισχυρότερες διεθνώς».

Η αναφορά στις κοινές απώλειες που έχουν υποστεί οι δύο χώρες από την τρομοκρατία, υπογραμμίζει, όπως επισημαίνει το ΕΡΤnews, τόσο τη σοβαρότητα της απειλής όσο και την αξία της διεθνούς συνεργασίας τους.

Στέιτ Ντιπάρτμεντ: «Η Ελλάδα εκτίμησε σωστά την απειλή»

Επιπλέον, ο Ρούμπιο τόνισε ότι πολλές κυβερνήσεις παγκοσμίως, συμπεριλαμβανομένης αυτής των Ηνωμένων Πολιτειών, δεν είχαν εκτιμήσει επαρκώς την απειλή της ακροαριστερής πολιτικής τρομοκρατίας.

Αντίθετα, «η Ελλάδα επέδειξε μεγάλη αποφασιστικότητα και αποτελεσματικότητα στην αντιμετώπισή της, ακόμη και όταν άλλες χώρες την υποτιμούσαν», αποτελώντας έτσι «ηγετική δύναμη στον τομέα της αντιτρομοκρατίας και παράδειγμα προς μίμηση».

Τέλος, η αναφορά του Ρούμπιο στη «17 Νοέμβρη» έγινε επειδή οι Ηνωμένες Πολιτείες «δεν ξεχνούν ποτέ τους εκπροσώπους και τους υπαλλήλους τους που έχασαν τη ζωή τους» στο εξωτερικό κατά την εκτέλεση του καθήκοντός τους, σχολίασε το Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

Με πληροφορίες από ΕΡΤnews