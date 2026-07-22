Σωκράτης Φάμελλος: Ανεξαρτητοποιήθηκε από τον ΣΥΡΙΖΑ

Ανεξαρτητοποιήθηκε από τον ΣΥΡΙΖΑ ο Σωκράτης Φάμελλος.

Ο Σωκράτης Φάμελλος, πριν από μερικές ημέρες, είχε ανακοινώσει την παραίτησή του από πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ.

«Γνωστοποίησα στον Πρόεδρο της Βουλής την ανεξαρτητοποίησή μου από την ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ. Είναι μία πολύ δύσκολη απόφαση, γιατί όλη μου η ζωή είναι συνδεδεμένη με την οργανωμένη δράση στην Αριστερά, στον Συνασπισμό και στον ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, από την ίδρυσή τους» ανέφερε, μεταξύ άλλων, στη δήλωσή του.

Γνωστοποίησα στον Πρόεδρο της Βουλής την ανεξαρτητοποίησή μου από την ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ.



Είναι μία πολύ δύσκολη απόφαση, γιατί όλη μου η ζωή είναι συνδεδεμένη με την οργανωμένη δράση στην Αριστερά, στον Συνασπισμό και στον ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, από την ίδρυσή τους.



Όμως όσα συμβαίνουν τις… pic.twitter.com/16xtJpYmne — Socratis Famellos (@SFamellos) July 22, 2026

Ολόκληρη η ανάρτηση που έκανε ο Σωκράτης Φάμελλος

«Γνωστοποίησα στον Πρόεδρο της Βουλής την ανεξαρτητοποίησή μου από την ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ.

Είναι μία πολύ δύσκολη απόφαση, γιατί όλη μου η ζωή είναι συνδεδεμένη με την οργανωμένη δράση στην Αριστερά, στον Συνασπισμό και στον ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, από την ίδρυσή τους.

Όμως όσα συμβαίνουν τις τελευταίες μέρες δεν αντιστοιχούν στις αξίες της Αριστεράς.

Δεν μπορώ να υποστηρίξω την περιχαράκωση, η οποία δεν απαντά στην ανάγκη των πολιτών να φύγει η Δεξιά και να πάρει τη θέση της μια προοδευτική κυβέρνηση.

Λυπάμαι πολύ για αυτό το αδιέξοδο.

Ευχαριστώ όλους τους συντρόφους μου και όλες τις συντρόφισσες μου για αυτή την κοινή πορεία ζωής, η οποία δεν σταματά εδώ.

Παραμένω πιστός στις ιδέες και στις αξίες της Αριστεράς και στον αγώνα για μία δίκαιη κοινωνία.

Θα τιμήσω την εντολή των πολιτών, με αξιοπρέπεια, με σοβαρότητα, με συνέπεια, κάνοντας ό,τι μπορώ για να υπάρξει μία ευρεία προοδευτική σύγκλιση και συνεργασία.

Και εδώ υπάρχουν σοβαρές καθυστερήσεις και πολλά πράγματα που πρέπει να γίνουν.

Μόνο έτσι θα ηττηθεί η Δεξιά που γεννά φτώχεια, σκάνδαλα, αδικία και ανισότητες.

Η κοινωνία υποφέρει και ζητά από εμάς ενότητα, λύσεις και όχι διχασμούς.

Αυτόν τον όρκο θα υπηρετήσω μέσα και έξω από τη Βουλή.

Για αυτή την ενότητα θα δουλέψω».

«Όχι» ΣΥΡΙΖΑ στη δεξίωση για την επέτειο της Αποκατάστασης της Δημοκρατίας

Επίσης, νωρίτερα έγινε γνωστό πως η Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ δεν θα παραστεί στη δεξίωση της 24ης Ιουλίου στο Προεδρικό Μέγαρο για την επέτειο της Αποκατάστασης της Δημοκρατίας.

Όπως τονίζεται στην επιστολή της προέδρου της Κ.Ο. του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Ρένας Δούρου, προς τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνο Τασούλα, «η εκδήλωση πόρρω απέχει από τον σκοπό του ουσιαστικού αναστοχασμού για τη δημοκρατία, τους θεσμούς και τη συλλογική ιστορική μνήμη, από την στιγμή που μετέχουν σε αυτή νοσταλγοί της χούντας, εκπρόσωποι της Ακροδεξιάς και αναθεωρητές της σύγχρονης ιστορίας της χώρας μας».

Στην επιστολή της η Ρένα Δούρου αναφέρει: «Η παρουσία τους, που βαίνει αυξανόμενη τα τελευταία χρόνια στην εκδήλωση, μόνο τη Δημοκρατία δεν τιμά. Αντιθέτως, προσβάλλει τη μνήμη των θυμάτων της δικτατορίας, των βασανισμένων, των πραγματικών αντιστασιακών που φυλακίστηκαν και εξορίστηκαν. Προσβάλλει τους δημοκρατικούς αγώνες του λαού μας».

Η Κ.Ο. του ΣΥΡΙΖΑ, σημειώνει πως η Κουμουνδούρου «με αίσθημα ευθύνης απέναντι σε αυτούς τους αγώνες, επιλέγει να τούς τιμήσει με την παρουσία της σε ιστορικούς τόπους μνήμης του αντιδικτατορικού αγώνα, εκεί όπου παραμένει ζωντανή η μνήμη της αντίστασης απέναντι στη χούντα των συνταγματαρχών, εκεί όπου η συλλογική μνήμη αντιστέκεται στη λήθη και στις βολικές εξισώσεις».