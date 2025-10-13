Σήμερα η κρίσιμη «σύνοδος ειρήνης» για τη Γάζα: Στην Αίγυπτο και ο Μητσοτάκης

Σήμερα πραγματοποιείται η κρίσιμη «σύνοδος ειρήνης» για τη Γάζα.

Οι πρόεδροι της Αιγύπτου Άμπντελ Φάταχ αλ Σίσι και των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ συμπροεδρεύουν στην αιγυπτιακή λουτρόπολη Σαρμ ελ Σέιχ σε «σύνοδο ειρήνης» για τη Γάζα, με παρόντες «τους ηγέτες 20 και πλέον χωρών», γνωστοποίησε το βράδυ του Σαββάτου (11/10), με δελτίο Τύπου που δημοσιοποίησε, η αιγυπτιακή προεδρία.

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στις 10.00 έχει συνάντηση με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούλα στο Προεδρικό Μέγαρο, στο πλαίσιο των τακτικών μηνιαίων ενημερώσεων. Στη συνέχεια, ο πρωθυπουργός θα μεταβεί στo Σαρμ Ελ Σέιχ της Αιγύπτου για τη «Σύνοδο Κορυφής Ειρήνης Sharm El-Sheikh».

Ο πρόεδρος της Παλαιστινιακής Αρχής Μαχμούντ Αμπάς θα συμμετάσχει στη σύνοδο κορυφής για την οριστικοποίηση της συμφωνίας που έχει στόχο τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα, σύμφωνα με ανάρτηση στην πλατφόρμα Χ, δημοσιογράφου του αμερικανικού ειδησεογραφικού ιστότοπου Axios, που επικαλείται ανώτερο Παλαιστίνιο αξιωματούχο.

Πρώτα στο Ισραήλ και μετά στην Αίγυπτο ο Τραμπ

Ο Ντόναλντ Τραμπ αναμένεται στο Ισραήλ στις 09:20 (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας). Αφού συναντηθεί με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου, θα δει συγγενείς ομήρων και θα εκφωνήσει ομιλία στην Κνέσετ, στην ισραηλινή βουλή.

«Ο πόλεμος τελείωσε. Το καταλαβαίνετε αυτό;», είπε ο Ρεπουμπλικάνος σε δημοσιογράφους που τον συνόδευαν στο προεδρικό αεροσκάφος λίγη ώρα μετά την αναχώρηση από την αεροπορική βάση Άντριους.

Από την πλευρά του ο Νετανιάχου έκρινε πως το Ισραήλ κατάφερε «τεράστιες νίκες, νίκες που αποσβόλωσαν ολόκληρο τον κόσμο», σπεύδοντας να προσθέσει «πρέπει να σας πω ότι ο αγώνας δεν τελείωσε».

Μετά την ολιγόωρη διαμονή του στο Ισραήλ, ο Τραμπ αναμένεται στην Αίγυπτο, όπου θα συμπροεδρεύσει με τον αιγύπτιο ομόλογό του Άμπντελ Φάταχ αλ Σίσι σε «σύνοδο για την ειρήνη» στη Γάζα, με τη συμμετοχή 20 και πλέον άλλων ηγετών κρατών και κυβερνήσεων και του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες.

Ανάμεσα στα διακυβεύματα είναι η διακυβέρνηση της Λωρίδας της Γάζας, που έχει υποστεί πελώρια καταστροφή έπειτα από δυο χρόνια πολέμου.

Οι χώρες που μεσολάβησαν για να κλειστεί η συμφωνία κατάπαυσης του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας σκοπεύουν να υπογράψουν έγγραφο που θα εγγυάται την εφαρμογή της, ανέφερε διπλωματική πηγή, συμπληρώνοντας πως οι χώρες που θα το προσυπογράψουν θα είναι «οι ΗΠΑ, η Αίγυπτος, το Κατάρ και πιθανόν η Τουρκία».

Κανένας αξιωματούχος του Ισραήλ δεν θα βρίσκεται στο Σαρμ ελ Σέιχ, ούτε αντιπρόσωπος της Χαμάς. Το Ιράν, που υποστηρίζει για χρόνια αυτή την τελευταία, ξεκαθάρισε πως επίσης δεν πρόκειται να συμμετάσχει στη σύνοδο.

Παράλληλα με την προοδευτική απόσυρση των μονάδων του ισραηλινού στρατού, που λέει ότι ελέγχει το 53% της Λωρίδα της Γάζας, το αμερικανικό σχέδιο προβλέπει μεταγενέστερη φάση κατά την οποία η Χαμάς δεν θα ασκεί πλέον την εξουσία στον παλαιστινιακό θύλακο, όπου ανέλαβε τη διακυβέρνηση το 2007, και το οπλοστάσιό της θα καταστραφεί. Στελέχη της Χαμάς ωστόσο αποκλείουν τον αφοπλισμό της.

Με βάση το σχέδιο των ΗΠΑ, τη διακυβέρνηση θα αναλάβει «παλαιστινιακή επιτροπή», που θα είναι «τεχνοκρατική και απολιτική» υπό «την επίβλεψη και τον έλεγχο νέου διεθνούς οργάνου μετάβασης» με επικεφαλής τον ίδιο τον αμερικανό πρόεδρο Τραμπ.

Γάζα: Ποιοι συμμετέχουν στη «σύνοδο ειρήνης»

Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες θα συμμετάσχει στη διεθνή σύνοδο για την ειρήνη στη Λωρίδα της Γάζας, με συμπροέδρους τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ και τον Αιγύπτιο ομόλογό του Άμπντελ Φάταχ αλ Σίσι, ανακοίνωσε το Σάββατο εκπρόσωπός του. Ο Γκουτέρες «θα πάει στην Αίγυπτο για να συμμετάσχει τη Δευτέρα στη σύνοδο της Σαρμ ελ Σέιχ για την ειρήνη», ανέφερε η πηγή αυτή, διευκρινίζοντας πως προγραμματίζει να επιστρέψει στην έδρα του ΟΗΕ την Τετάρτη.

Παράλληλα, ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα θα λάβει μέρος στην ειρηνευτική διάσκεψη για τη Μέση Ανατολή, σύμφωνα με δήλωση ενός Ευρωπαίου αξιωματούχου.

Επίσης, ο πρωθυπουργός της Βρετανίας Κιρ Στάρμερ θα συμμετάσχει στη «σύνοδο για την ειρήνη στη Μέση Ανατολή», με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και άλλους περίπου 20 ξένους ηγέτες, μετά τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός η οποία τέθηκε σε εφαρμογή προχθές Παρασκευή ανάμεσα στο Ισραήλ και το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα Χαμάς. «Ο πρωθυπουργός θα μεταβεί στην Αίγυπτο για τη σύνοδο του Σαρμ ελ Σέιχ τη Δευτέρα» και θα «παραστεί στην τελετή υπογραφής του σχεδίου ειρήνης στη Γάζα, το οποίο αποτελεί ιστορική καμπή για την περιοχή έπειτα από δυο χρόνια πολέμου και αιματοχυσίας», σύμφωνα με ανακοίνωση των υπηρεσιών του Στάρμερ στον αριθμό 10 της Ντάουνινγκ Στριτ.

Παράλληλα, ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν θα μεταβεί στην Αίγυπτο για να υπογραμμίσει την «υποστήριξή του στην εφαρμογή της συμφωνίας που παρουσίασε ο Ντόναλντ Τραμπ με στόχο τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα» μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς, ανακοίνωσε το Ελιζέ. Ο Μακρόν θα συζητήσει, με την ευκαιρία αυτή, «με τους εταίρους του για τα επόμενα στάδια της εφαρμογής του ειρηνευτικού σχεδίου», εξήγησε η γαλλική προεδρία, χωρίς να διευκρινίσει εάν θα συναντηθεί με τον Αμερικανό ομόλογό του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος προβλέπει επίσης να μεταβεί στην Αίγυπτο.

Το σχέδιο, το οποίο καταρτίστηκε από τον Τραμπ και με τη διαμεσολάβηση του Κατάρ, της Αιγύπτου και της Τουρκίας, στοχεύει στην καθιέρωση μόνιμης εκεχειρίας, στην απελευθέρωση όλων των ομήρων και στην αποκατάσταση της πλήρους πρόσβασης της ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα, ανακοίνωσε η γαλλική προεδρία. Ο Μακρόν θα επαναλάβει επίσης, τη δέσμευση της Γαλλίας στη λύση των δύο κρατών ως βάση για διαρκή ειρήνη, ασφάλεια και ανοικοδόμηση στην περιοχή, σύμφωνα με το Μέγαρο των Ηλυσίων.

Επιπλέον, ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν θα ταξιδέψει στην Αίγυπτο για να λάβει μέρος στην ειρηνευτική διάσκεψη για τη Μέση Ανατολή, μετέδωσε το τουρκικό τηλεοπτικό κανάλι NTV.