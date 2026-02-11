Σε θετικό κλίμα η συνάντηση Μητσοτάκη - Ερντογάν: «Να αρθεί το casus belli» - Οι συμφωνίες που υπογράφηκαν

Με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη να προσκαλεί τον πρόεδρο της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και τους συμβούλους του στην Ελλάδα, ολοκληρώθηκαν σε θετικό κλίμα οι εργασίες του 6ου Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας Ελλάδας-Τουρκίας.

Κυριάκος Μητσοτάκης και Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν συμφώνησαν μεταξύ άλλων να λυθούν, στη βάση του Διεθνούς Δικαίου, οι όποιες διαφορές ανάμεσα στις δύο χώρες, με τον Έλληνα πρωθυπουργό να θέτει ξανά το ζήτημα άρσης του «casus belli».

Ο Έλληνας πρωθυπουργός κατέστησε σαφές πως ήρθε η ώρα «να αρθεί κάθε απειλή μεταξύ μας», εννοώντας το casus belli, ενώ ο Τούρκος πρόεδρος τον χαρακτήρισε «πολύτιμο φίλο», συμφωνώντας ότι τα προβλήματα δεν είναι άλυτα στη βάση του Διεθνούς Δικαίου, κατά τη διάρκεια των κοινών τους δηλώσεων στο Λευκό Παλάτι, στην τουρκική πρωτεύουσα.

Συνάντηση Μητσοτάκη - Ερντογάν: Τι είπε ο Έλληνας πρωθυπουργός

Στην αναγκαιότητα διαλόγου μεταξύ των δύο χωρών, με γνώμονα τον σεβασμό στο Διεθνές Δίκαιο, αναφέρθηκε κατά τη διάρκεια των δηλώσεων που έκανε μετά τη συνάντηση με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Η συνάντηση έγινε στο πλαίσιο της 6ης Συνόδου του Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας Ελλάδας-Τουρκίας, στην Άγκυρα.

Ο πρωθυπουργός δήλωσε πως πρέπει να αρθεί η απειλή του casus belli. Τόνισε πρέπει οι δύο χώρες να εργασθούν για την εμπέδωση της περιφερειακής σταθερότητας.

Μεταξύ άλλων, ο Κυριάκος Μητσοτάκης στάθηκε στην οικοδόμηση της συνεργασίας των δύο χωρών τα τελευταία χρόνια, σε τομείς όπως το διμερές εμπόριο και το μεταναστευτικό όπου, όπως είπε, τα τελευταία χρόνια «οι ροές έχουν καταγράψει μείωση 60% στο Ανατολικό Αιγαίο».

«Συμφωνήσαμε σε μια σειρά από νέες πρωτοβουλίες. Επιτυχία η βίζα στους Τούρκους για επίσκεψη στα ελληνικά νησιά. Έχουμε μία καλή συνεργασία στο μεταναστευτικό με τις ροές στο ανατολικό Αιγαίο να έχουμε μειωθεί στο 60%. Η καταπολέμηση των δικτύων διακινητών οφείλει να είναι σταθερός στόχος των δύο κρατών μας. Στόχος να φτάσουμε τα 10 δισ. στο διμερές μας εμπόριο» τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

«Υπάρχουν και σημαντικές διαφωνίες. Με την ελληνική θέση να παραμένει σταθερή ότι η οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών αποτελεί τη μόνη διαφορά που θα μπορούσε να οδηγηθεί στο Δικαστήριο, με βάση το Δίκαιο της Θάλασσας. Πρέπει να αρθεί κάθε απειλή στις μεταξύ μας σχέσεις» πρόσθεσε.

«Ξεκάθαρη η θέση μας για τις μειονότητες με βάση τη Συνθήκη της Λωζάνης. Ας εργαστούμε με στόχο πώς οι μειονότητες μπορούν να γίνουν γέφυρες φιλίας μεταξύ των λαών μας» κατέληξε μεταξύ άλλων.

Συνάντηση Μητσοτάκη - Ερντογάν: Οι συμφωνίες που υπογράφηκαν

Επτά κείμενα υπεγράφησαν στο πλαίσιο του 6ου Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας (ΑΣΣ) Ελλάδας - Τουρκίας, που πραγματοποιήθηκε σήμερα, στην Άγκυρα.

Τα κείμενα είναι τα εξής: