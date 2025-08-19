Σε εξέλιξη η τηλεδιάσκεψη των «27» για την Ουκρανία: Στο επίκεντρο οι εγγυήσεις ασφάλειας

Σε εξέλιξη είναι η τηλεδιάσκεψη των μελών του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου που έχει συγκαλέσει ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα.

Με ανάρτησή του στο «Χ» ο Κόστα δήλωσε ότι η τηλεδιάσκεψη με τους αρχηγούς των κρατών μελών των χωρών της ΕΕ έχει αρχίσει και πρόκειται για την «ενημέρωση σχετικά με τις συνομιλίες σχετικά με την Ουκρανία. Η ΕΕ υποστηρίζει σθεναρά τον ουκρανικό λαό και τον πρόεδρο Ζελένσκι».

Ο ίδιος δηλώνει ότι η ΕΕ θα συνεχίσει την υποστήριξή της στην Ουκρανία και την ειρηνευτική διαδικασία.

«Η Ουκρανία ήταν- και θα παραμείνει- στην κορυφή της ατζέντας των ηγετών τις επόμενες εβδομάδες και μήνες, καθώς συνεχίζουμε να υποστηρίζουμε τις προσπάθειες για μια δίκαιη και βιώσιμη ειρήνη. Ως πρώτο βήμα, η Ρωσία πρέπει να τερματίσει αμέσως τη βία» τονίζει ο Αντόνιο Κόστα.

Από την πλευρά της η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν δήλωσε με ανάρτηση στο «Χ» ότι αυτή την ώρα «συζητάμε την πρόοδο που έχει σημειωθεί στις προσπάθειές μας για ειρήνη στην Ουκρανία».

Στην Ουάσιγκτον, οι συνομιλίες προχώρησαν «σχετικά με ισχυρές εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία, τον τερματισμό της αιματοχυσίας, τις κυρώσεις και την επιστροφή των απαχθέντων παιδιών. Η στενή συνεργασία και το έργο μας συνεχίζονται».

Στην τηλεδιάσκεψη συμμετέχει και ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης που νωρίτερα συμμετείχε και σε τηλεδιάσκεψη των ηγετών του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος για την Ουκρανία.