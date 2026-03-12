Σαμαράς από Βουλή: Δεν υπάρχουν επαγγελματίες ανησυχούντες αλλά ερασιτέχνες εφησυχασμένοι

Σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση έκανε ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς, μιλώντας από το βήμα της Βουλής, κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου του υπουργείου Ενέργειας, για την κύρωση ενεργειακών συμφωνιών.

Συνεχίζεται στην Ολομέλεια της Βουλής, η συζήτηση του νομοσχεδίου του υπουργείου Ενέργειας, για την κύρωση των 4 ενεργειακών συμφωνιών μεταξύ της Ελλάδας και της Κοινοπραξίας Chevron και Helleniq, για την παραχώρηση δικαιώματος έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογοναθράκων νότια της Κρήτης και της Πελοποννήσου.

Το πολιτικό ενδιαφέρον εστιάζεται κυρίως στις ομιλίες των πολιτικών αρχηγών. Το νομοσχέδιο αναμένεται να ψηφιστεί αργά το απόγευμα ενώ σύμφωνα με τις τοποθετήσεις των εισηγητών των κομμάτων που πήραν το λόγο, υπέρ της αρχής της κύρωσης των Συμφωνιών τάχθηκαν ΝΔ, ΠΑΣΟΚ και Ελληνική Λύση, ενώ ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ, Νέα Αριστερά, «Νίκη» και Πλεύση Ελευθερίας δήλωσαν ότι καταψηφίζουν.

Σαμαράς από Βουλή: «Μεταλλαγμένη η ΝΔ»

Οι πρωτοβουλίες της κυβέρνησης τις τελευταίες ημέρες σχετικά με την Κύπρο, την Κάρπαθο και τη Βουλγαρία, «είναι αυτονόητες και θετικές κινήσεις», αλλά «δεν πρέπει να εξελιχθούν σε πρωτοβουλίες εντυπωσιασμού», τόνισε από το βήμα της Ολομέλειας της Βουλής, ο Αντώνης Σαμαράς.

Ο πρώην πρωθυπουργός έκανε, σε άλλο σημείο της ομιλίας του, λόγο για «μεταλλαγμένη ΝΔ» απαντώντας προς τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη για τη φράση «επαγγελματίες ανησυχούντες» που ο πρωθυπουργός έχει χρησιμοποιήσει απευθυνόμενος έμμεσα προς τον Αντώνη Σαμαρά.

Ο πρώην πρωθυπουργός τόνισε ότι η γεωπολιτική συγκυρία δεν πρέπει να πάει χαμένη για την Κύπρο. Ξεκαθάρισε ότι «σωστά η κυβέρνηση αντέδρασε και αντέδρασε γρήγορα», όσον αφορά την αποστολή των δύο φρεγατών και των τεσσάρων F-16. «Δεν αντέδρασε όμως, στην Κάσο, ενώ η τουρκική NAVTEX εξακολουθεί να ισχυεί», συμπλήρωσε.

Οι κινήσεις μας δεν πρέπει να εξελιχθούν σε κινήσεις εντυπωσιασμού, τόνισε ο κ. Σαμαράς, υποστηρίζοντας ότι «προς την Τουρκία εκπέπουμε θολά μηνύματα». «Χρειαζόμαστε αποτροπή έναντι της Τουρκίας κι όχι του Ιράν», είπε, χαρακτηρίζοντας την προσέγγισή του ίδιου στα γεωπολιτικά «όχι ανησυχία αλλά διορατικότητα».

«Η Τουρκία που στέλνει στρατό στα Κατεχόμενα εξακολουθεί να είναι φίλη μας;» διερωτήθηκε και προσέθεσε: «Φανταστείτε να ίσχυε σήμερα το σχέδιο Ανάν στην Κύπρο. Φανταστείτε να υπήρχε σήμερα Τουρκοκύπριος πρόεδρος. Καταλαβαίνετε το λάθος του κατευνασμού»;

Αναφορικά με τις εξορύξεις, ο κ. Σαμαράς είπε ότι «από το 2012 μιλούσα για εξορύξεις και ενεργειακή αυτάρκεια σε αντίθεση με τον Μητσοτάκη που δήλωνε το 2021 φανατικά υπέρ της πράσινης ενέργειας». «Εσείς η μεταλλαγμένη ΝΔ μου κάνετε μάθημα για τις εξορύξεις;» είπε απευθυνόμενος προς τα κυβερνητικά έδρανα.

Ειδικά για την υπό συζήτηση σύμβαση, ο κ. Σαμαράς υποστήριξε ότι «η παρ. 3 του α.30 είναι απαράδεκτη» και ότι έτσι «ανοίγει η κερκόπορτα για το τουρκολιβυκό μνημόνιο». Κλείνοντας την ομιλία του, σημείωσε ότι «η ανησυχία δεν είναι επιλογή, είναι πράξη συνείδησης» και απαντώντας στον πρωθυπουργό έκανε λόγο για «ερασιτέχνες εφησυχασμένους και όχι επαγγελματίες ανησυχούντες».

Η «απάντηση» Μαρινάκη στον Σαμαρά

Στα όσα είπε σήμερα ο Αντώνης Σαμαράς από το βήμα της Βουλής, αναφέρθηκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης.

Ερωτηθείς σχετικά κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, ο κ. Μαρινάκης τόνισε αρχικά ότι «φαντάζομαι θα υπάρξει κοινοβουλευτική απάντηση» για την Chevron και τη συμφωνία και συμπλήρωσε ότι «ούτως ή άλλως ήδη ακριβώς σε αυτό έχουμε απαντήσει και ως κυβέρνηση, ότι ισχύει το εντελώς αντίθετο και έχουμε πει γιατί είναι σημαντική από κάθε άποψη η συγκεκριμένη συμφωνία και γιατί αποτελεί και μια απάντηση στο παράνομο και ανυπόστατο τουρκολιβυκό μνημόνιο».

«Εγώ δεν συνηθίζω να απαντάω σε έναν πρώην πρωθυπουργό και ειδικά σε έναν πρώην πρόεδρο του κόμματος που ανήκω από μικρό παιδί. Θα πω μόνο ότι ακόμη και οι πιο σφοδροί αμφισβητίες της πολιτικής μας, του πρωθυπουργού, σε πολλά ζητήματα με πολλές λογικές παρατηρήσεις που έχουν κάνει και επιφυλάξεις που έχουν, σε ζητήματα εξωτερικής πολιτικής και άμυνας αναγνωρίζουν ότι όσα έχουν γίνει αυτά τα χρόνια δεν έγιναν ολόκληρες δεκαετίες. Τα υπόλοιπα στη Βουλή», είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

Σε διευκρινιστική ερώτηση, εάν πολιτικά προβληματίζει την κυβέρνηση ότι ένας πρώην πρόεδρος και πρώην πρωθυπουργός με το κόμμα της ΝΔ «σας κατηγορεί ευθέως για δυνητική εκχώρηση κυριαρχικών δικαιωμάτων;», ο κ. Μαρινάκης τόνισε: «Είναι λυπηρό, αλλά δεν ισχύει. Σημασία έχει αν ισχύει ή όχι. Καλό που λέγεται, δεν θεωρώ ότι είναι ευχάριστο, γιατί ο κύριος Σαμαράς έχει την διαδρομή που έχει, αλλά αυτό το αξιολογούν οι πολίτες οι ψηφοφόροι, τα μέλη της παράταξης. Δεν είμαι εγώ κριτής, ειδικά ενός πρώην πρωθυπουργού».

«Πιο σημαντικό όμως είναι να πούμε ποια είναι η αλήθεια. Η αλήθεια είναι εντελώς αντίθετη. Θα με προβλημάτιζε χίλιες φορές παραπάνω αν η πολιτική που ακολουθούμε είχε αυτά τα αποτελέσματα. Ευτυχώς για την χώρα και δυστυχώς για όσους το υποστηρίζουν, η πολιτική μας έχει τα εντελώς αντίθετα αποτελέσματα, δηλαδή δυναμώνει τη χώρα, ψηλώνει τη χώρα, ενισχύει ουσιαστικά την Ελλάδα», πρόσθεσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.