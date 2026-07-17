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Ρένα Δούρου: Η κατάσταση του ΣΥΡΙΖΑ είναι αναστρέψιμη – Η δήλωση για την υποψηφιότητα της

«Δηλώνω την υποψηφιότητά μου για τη θέση του προέδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του κόμματός μας», αναφέρει σε επιστολή της

The LiFO team
The LiFO team
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Η Ρένα Δούρου έξω από τα γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ / Φωτ. Eurokinissi
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Η Ρένα Δούρου εξέφρασε την πεποίθησή της ότι η κατάσταση του ΣΥΡΙΖΑ είναι αναστρέψιμη, στη δήλωση της για την υποψηφιότητα της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος.

Η κ. Δούρου βάζει βασικό στόχο για τον ΣΥΡΙΖΑ «να είναι παρών στη Βουλή, λειτουργώντας ως καταλύτης για ένα ευρύ προοδευτικό μέτωπο, τον εναλλακτικό πόλο διακυβέρνησης για την ελπίδα και την αλλαγή, για το μέλλον του τόπου».

Αναλυτικά η δήλωση της Ρένας Δούρου:

«Συντρόφισσες και σύντροφοι, με την παρούσα επιστολή μου δηλώνω την υποψηφιότητά μου για τη θέση του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του κόμματός μας. Ανταποκρίνομαι, όχι σε κάποια προσωπική φιλοδοξία, αλλά στο κάλεσμα συντροφισσών και συντρόφων για να υπάρξει ένα νέο ξεκίνημα του ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ. από την Κοινοβουλευτική Ομάδα του. Σήμερα η ΚΟ, για λόγους που δεν σχετίζονται με την ποιότητα της δουλειάς της, βρίσκεται και αυτή, όπως και συνολικά το κόμμα, σε κρίση. Ανεξαρτητοποιήσεις χωρίς παράδοση της έδρας, παραιτήσεις, χωρίς διατύπωση συγκεκριμένων πολιτικών διαφορών, όλα αυτά την έχουν λαβώσει, μικρύνει, αποδυναμώσει. Όχι όμως απαξιώσει.

Η ανάταξη του ΣΥΡΙΖΑ- Π.Σ, η αναδιάταξη των δυνάμεών του ενόψει της συμμετοχής του στις επερχόμενες εκλογές, είτε με ένα ενωτικό, προοδευτικό ψηφοδέλτιο, είτε αυτόνομα, είναι μονόδρομος και πρέπει να ξεκινήσει από την ΚΟ. Με αίσθηση ευθύνης απέναντι στους πολίτες που μας τίμησαν με την ψήφο τους, απέναντι στους συμπολίτες μας που μας στηρίζουν, με σκληρή δουλειά, σοβαρότητα, συνέπεια, χωρίς διχαστικές συμπεριφορές και προσωπικούς ανταγωνισμούς, βάζοντας το 'εμείς' πάνω από τα 'εγώ', με σεβασμό στις απόψεις όλων, ό,τι δηλαδή χαρακτηρίζει διαχρονικά το ήθος της Αριστεράς, έχουμε το χρέος να κάνουμε την ΚΟ την αιχμή του δόρατος του αγώνα μας κατά της διεφθαρμένης δεξιάς κυβέρνησης. Και την αφετηρία για την αναγέννηση του κόμματός μας».

Πολιτική

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