Στην Κύπρο ο Δένδιας: Πρόθεση της Ελλάδας να παράσχει «όποια βοήθεια μπορεί»

Στην Κύπρο μετέβη σήμερα, Τρίτη 3 Μαρτίου, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, όπου και έγινε δεκτός από τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη στο Προεδρικό Μέγαρο.

Στην προσφώνησή του ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας είπε: «Κύριε υπουργέ, φίλε Νίκο, καλώς όρισες στην Κύπρο. Θέλω δημόσια εκ μέρους του κυπριακού λαού να ευχαριστήσω τόσο τον πρωθυπουργό όσο και εσένα προσωπικά για την άμεση ανταπόκριση στο αίτημά μας. Σε μια δύσκολη στιγμή για την Κυπριακή Δημοκρατία, η Ελλάδα δηλώνει για ακόμη μια φορά παρούσα.

Μια κίνηση ιδιαίτερης και ουσιαστικής αλλά και συμβολικής σημασίας. Μια κίνηση η οποία αν θέλεις ανοίγει το δρόμο και για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί την δική σας άμεση ανταπόκριση ακολουθούν και άλλα ευρωπαϊκά κράτη.

Μίλησα με τον Γάλλο πρόεδρο. Υπήρξε ανταπόκριση, είμαι σε επαφή με τον Καγκελάριο της Γερμανίας και την πρωθυπουργό της Ιταλίας. Και αυτό δείχνει και τον τρόπο, αν θέλετε, η Ελλάδα ανοίγει τον δρόμο για το πώς η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να ανταποκρίνεται.

Ευχαριστώ για ακόμη μια φορά.

Η Κυπριακή Δημοκρατία, όπως και η Ελλάδα, μέσα από τις ενέργειές μας αποδεικνύουμε στην πράξη ότι δεν είμαστε μέρος του προβλήματος. Είμαστε πάντα μέρος της λύσης και αυτή την δύσκολη συγκυρία θα την αντιμετωπίσουμε από κοινού, ευελπιστώντας ότι σύντομα θα επικρατήσουν ομαλές συνθήκες στην περιοχή μας. Μια περιοχή που όπως γνωρίζεις πολύ καλά, από όλες τις ιδιότητές σου, παρά τις πολλές προκλήσεις, έχει και πολλές ευκαιρίες.

Ευκαιρίες που μπορούν να αξιοποιηθούν μέσα από την συνεργασία που η Ελλάδα και η Κύπρος, η Κύπρος και η Ελλάδα έχουν αποδείξει στην πράξη ότι αυτό επιδιώκουν. Με αυτά τα λόγια και επαναλαμβάνοντας τις θερμές ευχαριστίες του κυπριακού λαού, της Κυπριακής Πολιτείας για την άμεση ανταπόκριση, ευχαριστίες και προς τον ελληνικό λαό, σε καλωσορίζω για ακόμη μια φορά στην Κύπρο».

Από την πλευρά του ο κ. Δένδιας είπε:

«Κύριε πρόεδρε, αγαπητέ μου Νίκο. Είναι μεγάλη μου χαρά που είμαι σήμερα εδώ, στο Προεδρικό Μέγαρο. Ευχαριστώ που με δέχεσαι. Ήρθα για να μεταφέρω σε σένα, στον Βασίλη αλλά και στο σύνολο του κυπριακού λαού, τη στήριξη του πρωθυπουργού, της ελληνικής κυβέρνησης αλλά το λέω από την καρδιά μου και του συνόλου της ελληνικής κοινωνίας, του ελληνικού λαού.

Πράγματι είναι δύσκολες στιγμές. Είναι δύσκολες στιγμές για την ευρύτερη περιοχή μας. Όμως η Ελλάδα θέλει να δηλώσει με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο, ο οποίος, όπως πολύ σωστά είπες, ενέχει και συμβολισμό και ουσία, την πρόθεσή της να παράσχει κατά το δυνατόν και μέσα στις δυνάμεις της και στις δυνατότητές της, όποια βοήθεια μπορεί στην Κύπρο, στο κυπριακό λαό, στο σύνολο των νομίμων κατοίκων της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Χαίρομαι που είμαι εδώ σήμερα. Θα συζητήσω με τον Βασίλη μετά, τα πρακτικά μέρη αυτής της βοήθειας και θα δούμε αν και τι άλλο θα μπορούσαμε να κάνουμε. Είμαστε συνολικά απολύτως στη διάθεσή σας. Και πάλι ευχαριστώ θερμά για την ιδιαίτερα φιλοφρόνηση και εγκάρδια υποδοχή».

Επικοινωνία Τασούλα με Μητσοτάκη και Χριστοδουλίδη

Στο μεταξύ, επικοινωνία με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη είχε σήμερα το πρωί ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας.

Ο κ. Μητσοτάκης ενημέρωσε τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας για τις κρίσιμες εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή και για τη στρατιωτική συνδρομή της χώρας μας προς την Κύπρο. Επίσης, υπογράμμισε τη διαθεσιμότητά του για ενημέρωση των πολιτικών αρχηγών τόσο σε κατ' ιδίαν συναντήσεις, όσο και στη Βουλή.

Χθες, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είχε τηλεφωνική συνομιλία με τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη, κατά την οποία ενημερώθηκε για τις εξελίξεις γύρω από τα πλήγματα που επιχειρήθηκαν στην βρετανική βάση του Ακρωτηρίου.

Παράλληλα, είχε την ευκαιρία να εκφράσει προς τον Κύπριο πρόεδρο την συμπαράσταση της Ελλάδας προς την Κύπρο σε αυτές τις κρίσιμες για την ευρύτερη περιοχή περιστάσεις.

Επίσης, η πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων της Κύπρου και πρόεδρος του ΔΗΣΥ Αννίτα Δημητρίου με ανάρτησή της αναφέρεται στην τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον Έλληνα πρωθυπουργό.

«Σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχαμε σήμερα το πρωί με τον φίλο πρωθυπουργό της Ελλάδας, κ. Κυριάκο Μητσοτάκη, επιβεβαιώθηκε με σαφή τρόπο η στήριξη της ελληνικής κυβέρνησης προς την Κυπριακή Δημοκρατία, σε αυτή την κρίσιμη συγκυρία» σημειώνει.

Η πρόεδρος του ΔΗΣΥ υπογραμμίζει ότι η Ελλάδα αποδεικνύει έμπρακτα ότι παραμένει σταθερά και αταλάντευτα στο πλευρό της Κύπρου.

Εκφράζει τις προσωπικές της ευχαριστίες προς τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη για την άμεση, όπως χαρακτηριστικά αναφέρει, ανταπόκριση και τη διαρκή συνεργασία. «Σε περιόδους αυξημένων προκλήσεων, η καθαρή τοποθέτηση και η έμπρακτη στήριξη ενισχύουν το αίσθημα ασφάλειας και σταθερότητας» υπογραμμίζει.

«Οι δεσμοί μας δεν είναι απλώς ιστορικοί και εθνικοί, είναι δεσμοί ενότητας, αλληλεγγύης και κοινής στρατηγικής πορείας. Κύπρος και Ελλάδα, μαζί, με ψυχραιμία, σοβαρότητα και απόλυτο συντονισμό» τονίζει η πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων της Κύπρου.

Αντιπυραυλικά συστήματα, συστήματα anti-drone και μια φρεγάτα στέλνει η Γαλλία στην Κύπρο

Αντιπυραυλικά συστήματα, συστήματα anti-drone και μια φρεγάτα στέλνει στην Κύπρο η Γαλλία για ενίσχυση της άμυνάς της, όπως πληροφορείται το ΚΥΠΕ, μετά τα τελευταία γεγονότα.

Οι πληροφορίες του ΚΥΠΕ αναφέρουν πως ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης έλαβε σχετική ενημέρωση σήμερα τα ξημερώματα από τον πρόεδρο της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν, με τον οποίο είχε χθες, Δευτέρα, δυο τηλεφωνικές επικοινωνίες, κατά τις οποίες υπέβαλε σχετικό αίτημα.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο Μακρόν ενημέρωσε τον Κύπριο ομόλογό του πως η χώρα του στέλνει στο νησί αντιπυραυλικά συστήματα, συστήματα anti-drone καθώς και μια φρεγάτα, ενώ θα αποστείλει προσεχώς και δεύτερη φρεγάτα.

Αίτημα για την αποστολή φρεγάτας στην Κύπρο διατύπωσε ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας και προς τον Γερμανό Κάγκελάριο Φρίντριχ Μερτς σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχαν τη Δευτέρα, με τον Μερτς να ανταποκρίνεται θετικά.

Αναμένεται άμεσα η σχετική απόφαση της γερμανικής Κυβέρνησης.