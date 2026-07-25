Πρόωρες εκλογές: Τι προβλέπει το Σύνταγμα και ποια είναι η διαδικασία μέχρι τις κάλπες

Πρόωρες εκλογές είναι οι εκλογές που προκηρύσσονται νωρίτερα από την ημερομηνία που έχει προγραμματιστεί.

Οι πρόωρες εκλογές διαφέρουν από τις εκλογές ανάκλησης στο ότι ξεκινούν από πολιτικούς (συνήθως τον αρχηγό της κυβέρνησης ή το κυβερνών κόμμα) και όχι από ψηφοφόρους, και από τις ενδιάμεσες εκλογές στο ότι επιλέγεται ένα εντελώς νέο κοινοβούλιο σε αντίθεση με την απλή πλήρωση κενών θέσεων σε μια ήδη καθιερωμένη βουλή.

Πρόωρες εκλογές μπορούν επίσης, να προκηρυχθούν σε ορισμένες συνθήκες μετά τη διάλυση ενός κυβερνώντος συνασπισμού, εάν δεν μπορεί να σχηματιστεί ένας νέος συνασπισμός εντός μιας συνταγματικά καθορισμένης προθεσμίας.

Σε ορισμένα δημοκρατικά κράτη, όπως στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, την Ελβετία και τη Νορβηγία, δεν διεξάγονται πρόωρες εκλογές. Για παράδειγμα, σε ενδεχόμενο πρόωρο τερματισμό των εξουσιών του προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών, τη θέση του έως τη λήξη της 4ετούς θητείας παίρνει ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ.

Οι πρόωρες εκλογές στην Ελλάδα

Στην Ελλάδα, οι πρόωρες βουλευτικές εκλογές είναι ο κανόνας, καθώς ελάχιστες κοινοβουλευτικές περίοδοι εξαντλούν την τετραετία, για την οποία εκλέγονται. Συγκεκριμένα, μετά την Μεταπολίτευση του 1974, πρόωρες εκλογές διεξήχθησαν το 1977, το 1985, τον Νοέμβριο του 1989, τον Απρίλιο του 1990, το 1993, το 1996, το 2000, το 2004, το 2007, το 2009, τον Μάιο και Ιούνιο του 2012, τον Ιανουάριο και Σεπτέμβριο του 2015 και το 2019.

Οι βουλευτικές εκλογές του Σεπτεμβρίου 2015 διεξήχθησαν στις 20 Σεπτεμβρίου. Ήταν πρόωρες εκλογές που διενεργήθηκαν από την υπηρεσιακή κυβέρνηση Θάνου.

Οι βουλευτικές εκλογές του 2019 διεξήχθησαν στις 7 Ιουλίου. Ήταν πρόωρες εκλογές, οι οποίες προκηρύχθηκαν από την κυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα, μετά την ήττα του κυβερνώντος κόμματος στις ευρωεκλογές και στις αυτοδιοικητικές εκλογές του ίδιου έτους. Για τη διεξαγωγή των εκλογών, στήθηκαν 21.185 βασικά εκλογικά τμήματα και 295 ειδικά εκλογικά τμήματα ετεροδημοτών.

Πρόωρες εκλογές στην Ελλάδα μπορούν να διεξαχθούν:

με παραίτηση ολόκληρης της Κυβέρνησης και διαπίστωση αδυναμίας σχηματισμού νέας από το υφιστάμενο Κοινοβούλιο (όπως, αν μετά από πρόταση δυσπιστίας η κυβέρνηση καταψηφιστεί - τότε οφείλει να παραιτηθεί, διότι έχασε την αρχή της δεδηλωμένης).

με επίκληση λόγου εθνικής σημασίας από την Κυβέρνηση - ότι δηλαδή χρειάζεται επείγουσα ανανέωση της λαϊκής εντολής λόγω εθνικού θέματος.

παλαιότερα, υπήρχε και το σενάριο να διεξαχθούν κατόπιν αδυναμίας εκλογής Προέδρου της Δημοκρατίας λόγω μη συγκέντρωσης της τότε απαιτούμενης αυξημένης πλειοψηφίας 180 ψήφων (κάτι που αν συνέβαινε, σήμαινε αυτόματα διάλυση της Βουλής), αλλά σήμερα δεν ισχύει κάτι τέτοιο.

Στη μεταπολιτευτική ιστορία, οι περισσότερες πρόωρες εκλογές διεξήχθησαν με τον δεύτερο τρόπο, καθώς έτσι οι εκλογές διεξάγονται από την εν ενεργεία κυβέρνηση. Λόγω αδυναμίας συγκέντρωσης αυξημένης πλειοψηφίας για εκλογή Προέδρου της Δημοκρατίας διεξήχθησαν πρόωρα οι εκλογές του 1985, του 1990 και του 2015, αλλά σήμερα δεν μπορεί να συμβεί κάτι τέτοιο.

Επίσης, μία μόλις φορά στη σύγχρονη ιστορία της χώρας, στις 9 Σεπτεμβρίου 1993, η τότε κυβέρνηση έχασε εκ των υστέρων την κοινοβουλευτική πλειοψηφία (αρχή της δεδηλωμένης) λόγω δήλωσης ανεξαρτητοποίησης ενός βουλευτή της, του Γιώργου Συμπιλίδη, και υποχρεώθηκε έτσι να προκηρύξει κατευθείαν πρόωρες εκλογές για ένα μήνα μετά.

Το ενδεχόμενο για πρόωρες εκλογές τον Σεπτέμβριο 2026

Το ενδεχόμενο πρόωρων εθνικών εκλογών επανέρχεται συχνά στο πολιτικό προσκήνιο, ωστόσο η διαδικασία δεν αποτελεί πολιτική επιλογή χωρίς θεσμικούς περιορισμούς. Το Σύνταγμα προβλέπει συγκεκριμένες προϋποθέσεις και χρονοδιαγράμματα για τη διάλυση της Βουλής και την προκήρυξη εκλογών, με βασικές διατάξεις τα άρθρα 41, 37 και 53.

Η σημαντικότερη διάταξη είναι το άρθρο 41 παρ. 2, σύμφωνα με το οποίο, «ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας διαλύει τη Βουλή με πρόταση της Κυβέρνησης που έχει λάβει ψήφο εμπιστοσύνης, για ανανέωση της λαϊκής εντολής προκειμένου να αντιμετωπιστεί εθνικό θέμα εξαιρετικής σημασίας. Αποκλείεται η διάλυση της νέας Βουλής για το ίδιο θέμα»

Αφού ληφθεί η κυβερνητική απόφαση, εκδίδεται το Προεδρικό Διάταγμα διάλυσης της Βουλής. Το άρθρο 41 παρ. 3 ορίζει ρητά ότι «το διάταγμα διάλυσης της Βουλής πρέπει να περιλαμβάνει συγχρόνως την προκήρυξη εκλογών μέσα σε τριάντα ημέρες και τη σύγκληση της νέας Βουλής μέσα σε άλλες τριάντα ημέρες από τις εκλογές».

Επομένως, από την στιγμή που διαλύεται η Βουλή, οι κάλπες πρέπει να στηθούν μέσα σε χρονικό διάστημα έως 30 ημερών, ενώ η νέα Βουλή συγκαλείται εντός των επόμενων 30 ημερών από τη διεξαγωγή των εκλογών.

Το Σύνταγμα προβλέπει επίσης, διαφορετική διαδικασία όταν δεν μπορεί να σχηματιστεί κυβέρνηση. Το άρθρο 37 παρ. 3 ενεργοποιείται σε περίπτωση αποτυχίας των διερευνητικών εντολών, οπότε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας αναθέτει τον σχηματισμό υπηρεσιακής κυβέρνησης με σκοπό τη διενέργεια εκλογών.

Παράλληλα, το άρθρο 53 παρ. 1 καθορίζει τη διάρκεια της κοινοβουλευτικής θητείας: «Οι βουλευτές εκλέγονται για τέσσερα συνεχή έτη που αρχίζουν από την ημέρα των γενικών εκλογών. Μόλις λήξει η βουλευτική περίοδος, διατάσσεται η διενέργεια γενικών βουλευτικών εκλογών μέσα σε τριάντα ημέρες και η σύγκληση της νέας Βουλής μέσα σε άλλες τριάντα ημέρες από αυτές».

Στην πράξη, η διαδικασία μέχρι τις κάλπες περιλαμβάνει την πρόταση της κυβέρνησης προς τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, την έκδοση του Προεδρικού Διατάγματος διάλυσης της Βουλής, την επίσημη προκήρυξη των εκλογών, την προεκλογική περίοδο και, τέλος, τη διεξαγωγή της ψηφοφορίας εντός του συνταγματικού ορίου των 30 ημερών. Έτσι, το Σύνταγμα διασφαλίζει ότι ακόμη και σε περίπτωση πρόωρης προσφυγής στις κάλπες, η εκλογική διαδικασία ακολουθεί αυστηρά προκαθορισμένους θεσμικούς κανόνες.