Πρόωρες εκλογές 2026: Αν ανακοινωθούν τέλη Αυγούστου, πότε μπορεί να γίνουν;

Τα σενάρια για πρόωρες εθνικές εκλογές το φθινόπωρο του 2026 παραμένουν στο επίκεντρο της πολιτικής συζήτησης, παρά το γεγονός ότι η κυβέρνηση εξακολουθεί να δηλώνει πως ο σχεδιασμός προβλέπει εξάντληση της τετραετίας.

Σε πρόσφατες δηλώσεις του, συγκεκριμένα στην ετήσια συζήτηση στρογγυλής τραπέζης του Economist όπου μίλησε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, είπε- απαντώντας μία ακόμη φορά σε ερώτηση για το ενδεχόμενο πρόωρων εκλογών: «Μόλις εισήλθαμε στον όγδοο χρόνο της διακυβέρνησής μας. Θα έχουμε εκλογές την άνοιξη του 2027. Έχω κουραστεί να το επαναλαμβάνω όταν ερωτώμαι αν θα έχουμε πρόωρες εκλογές, αλλά οι εκλογές θα διεξαχθούν στο τέλος της θητείας μας».

Ωστόσο, δημοσιεύματα και πολιτικές αναλύσεις αναφέρουν ότι το τέλος Αυγούστου θεωρείται κομβικό χρονικό σημείο, καθώς τότε θα μπορούσαν να ληφθούν οι οριστικές αποφάσεις για το εάν θα στηθούν πρόωρες κάλπες μέσα στο φθινόπωρο.

Πρόωρες εκλογές 2026: Πότε μπορεί να ανακοινωθούν και να γίνουν;

Εάν ο πρωθυπουργός προχωρήσει σε ανακοίνωση πρόωρων εκλογών στα τέλη Αυγούστου, το πιθανότερο είναι ότι η εκλογική διαδικασία θα πραγματοποιηθεί περίπου τέσσερις εβδομάδες αργότερα.

Με βάση αυτό το χρονοδιάγραμμα, η Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου εμφανίζεται ως η επικρατέστερη ημερομηνία, καθώς συγκεντρώνει όλα τα χαρακτηριστικά μιας τυπικής προεκλογικής περιόδου. Το συγκεκριμένο σενάριο έχει ήδη αναφερθεί σε σειρά πολιτικών δημοσιευμάτων, χωρίς ωστόσο να αποτελεί επίσημη κυβερνητική απόφαση.

Σύμφωνα με το Σύνταγμα και την εκλογική νομοθεσία, μετά την προκήρυξη των εκλογών ακολουθεί η διάλυση της Βουλής και η έναρξη της προεκλογικής περιόδου, η οποία διαρκεί συνήθως περίπου έναν μήνα. Η κυβέρνηση μπορεί να ζητήσει ανανέωση της λαϊκής εντολής επικαλούμενη εθνικό ζήτημα εξαιρετικής σημασίας, ενώ όλες οι σχετικές διαδικασίες καθορίζονται από το ισχύον θεσμικό πλαίσιο.

Σημειώνεται πως το βασικό συνταγματικό πλαίσιο για τις πρόωρες βουλευτικές εκλογές καθορίζεται κυρίως από τα άρθρα 41 και 53 του Συντάγματος, ενώ σε ειδικές περιπτώσεις εμπλέκεται και το άρθρο 37.

Το άρθρο 41 παρ. 2 προβλέπει: «Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας διαλύει τη Βουλή με πρόταση της Κυβέρνησης που έχει λάβει ψήφο εμπιστοσύνης, προκειμένου να αντιμετωπιστεί εθνικό θέμα εξαιρετικής σημασίας».

Αυτή είναι η συνταγματική διάταξη που έχει χρησιμοποιηθεί στις περισσότερες περιπτώσεις πρόωρων εκλογών από τη Μεταπολίτευση και μετά.

Η ίδια διάταξη προβλέπει: «Οι εκλογές στις περιπτώσεις των προηγούμενων παραγράφων διενεργούνται μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από τη διάλυση της Βουλής και η νέα Βουλή συνέρχεται μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από αυτές».

Αυτό σημαίνει ότι, εφόσον εκδοθεί το Προεδρικό Διάταγμα διάλυσης της Βουλής, οι εκλογές πρέπει να πραγματοποιηθούν εντός 30 ημερών.

Το άρθρο 53 παρ. 1 ορίζει: «Οι βουλευτές εκλέγονται για τέσσερα χρόνια, που αρχίζουν από την ημέρα των γενικών εκλογών. Μόλις λήξει η βουλευτική περίοδος, διενεργούνται γενικές βουλευτικές εκλογές μέσα σε τριάντα (30) ημέρες».

Η διάταξη αυτή αφορά την κανονική ολοκλήρωση της τετραετίας, αλλά θέτει επίσης το γενικό χρονικό όριο των 30 ημερών για τη διεξαγωγή των εκλογών.

Σε περίπτωση που μετά από παραίτηση κυβέρνησης δεν μπορεί να σχηματιστεί νέα κυβέρνηση μέσω των διερευνητικών εντολών, εφαρμόζεται το άρθρο 37, το οποίο μπορεί να οδηγήσει επίσης, σε διάλυση της Βουλής και προκήρυξη εκλογών.

Πάντως, παρά τη συνεχή φημολογία, κυβερνητικά στελέχη εξακολουθούν να υποστηρίζουν δημόσια ότι οι εκλογές προγραμματίζονται για το 2027. Από την άλλη πλευρά, οι πολιτικές εξελίξεις, οι δημοσκοπήσεις, η οικονομική συγκυρία και οι διεθνείς εξελίξεις θεωρούνται παράγοντες που ενδέχεται να επηρεάσουν την τελική απόφαση για τον χρόνο προσφυγής στις κάλπες.

Εφόσον τελικά υπάρξει ανακοίνωση στα τέλη Αυγούστου, η Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου 2026 συγκεντρώνει σήμερα τις περισσότερες πιθανότητες ως ημερομηνία διεξαγωγής των πρόωρων βουλευτικών εκλογών, χωρίς όμως να υπάρχει μέχρι στιγμής κάποια επίσημη τοποθέτηση.