Το πόθεν έσχες του βουλευτή Παύλου Σαράκη: Από 179.000 ευρώ το 2023, δήλωσε 18,4 εκατ. ευρώ το 2024

Τεράστια αύξηση στα δηλωθέντα εισοδήματά του καταγράφει ο ανεξάρτητος βουλευτής Παύλος Σαράκης (εκλεγμένος με την «Ελληνική Λύση») στη δήλωση περιουσιακής κατάστασης για το οικονομικό έτος 2023 (δήλωση 2024).

Ο κ. Σαράκης δηλώνει εισόδημα 18.442.402 ευρώ από επιχειρηματική δραστηριότητα, έναντι 179.000 ευρώ που είχε δηλώσει την προηγούμενη χρονιά. Σύμφωνα με πληροφορίες, το ποσό αυτό προέρχεται από τη νόμιμη αμοιβή που κατέβαλαν οι αμερικανικές αρχές σε δικηγόρους και προστατευόμενους μάρτυρες για την υπόθεση Novartis. Το συνολικό ποσό ξεπέρασε τα 30 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων ο βουλευτής έλαβε μερίδιο 18,4 εκατ. ευρώ.

Ο βουλευτής δηλώνει συμμετοχή σε επενδυτικά ασφαλιστικά συμβόλαια αξίας περίπου 150.000 ευρώ, δύο θυρίδες και καταθέσεις ύψους 45.000 ευρώ.

Η ακίνητη περιουσία του περιλαμβάνει 22 ακίνητα, στα οποία κατέχει ποσοστά κυριότητας από 50% έως 100%. Ανάμεσά τους ξεχωρίζει μονοκατοικία στη Γλυφάδα, 462 τ.μ., με πισίνα και αξία κτήσης 797.707 ευρώ.

Στις δανειακές του υποχρεώσεις εμφανίζεται δάνειο ύψους 1,7 εκατ. ευρώ, που είχε λάβει το 2008, με υπόλοιπο οφειλής 494.014 ευρώ.