Πόθεν Έσχες: Στη δημοσιότητα οι δηλώσεις των πολιτικών

Στην δημοσιότητα δόθηκαν τα Πόθεν Έσχες των πολιτικών.

Τις δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης των βουλευτών, ευρωβουλευτών, δημάρχων και περιφερειαρχών έδωσε στην δημοσιότητα η αρμόδια επιτροπή ελέγχου «Πόθεν Έσχες».

Πρόκειται για 1.837 δηλώσεις του έτους 2025 (χρήση 2024) και 17 αρχικές δηλώσεις.

Πόθεν Έσχες: Τι περιλαμβάνουν οι δηλώσεις των πολιτικών

Στις δηλώσεις περιλαμβάνονται τα στοιχεία του πρωθυπουργού, των αρχηγών των πολιτικών κομμάτων, των μελών του υπουργικού συμβουλίου, των βουλευτών, των ευρωβουλευτών, των περιφερειαρχών, των δημάρχων, καθώς και των προσώπων που έχουν την ευθύνη διαχείρισης των οικονομικών των κομμάτων.

Τα Πόθεν Έσχες περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων τα εισοδήματα των πολιτικών προσώπων για τα έτη χρήσης (2024 στην προκειμένη). Επίσης, έχουν τον τραπεζικό τους δανεισμό, την ακίνητη περιουσία και τυχόν συμμετοχές σε εταιρίες η κτήση μετοχών. Αντίστοιχα στοιχεία περιλαμβάνονται και για τους συζύγους.

Σημειώνεται πως οι δηλώσεις παραμένουν αναρτημένες για τρία χρόνια, σύμφωνα με το άρθρο 32 του νόμου 5026/2023.