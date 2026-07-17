Πότε ένα κόμμα σταματά να είναι στη Βουλή;

Πρέπει να γίνεται σαφής διάκριση μεταξύ πολιτικού κόμματος και Κοινοβουλευτικής Ομάδας (Κ.Ο.), την ώρα που οι πολιτικές εξελίξεις τρέχουν και η μία αποχώρηση στον ΣΥΡΙΖΑ διαδέχεται την άλλη.

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Ένα πολιτικό κόμμα δεν παύει να υπάρχει επειδή αποχωρούν ή παραιτούνται οι βουλευτές του από την Κοινοβουλευτική Ομάδα.

Τι προβλέπει το Σύνταγμα για ένα κόμμα

Το Σύνταγμα κατοχυρώνει την ελεύθερη ίδρυση και λειτουργία των πολιτικών κομμάτων, προβλέποντας ότι η οργάνωση και η δράση τους πρέπει να εξυπηρετούν την ελεύθερη λειτουργία του δημοκρατικού πολιτεύματος (άρθρο 29 παρ. 1 Συντάγματος).

Το ίδιο το Σύνταγμα δεν περιέχει διάταξη που να προβλέπει ότι ένα κόμμα παύει να υπάρχει επειδή έχασε την κοινοβουλευτική του εκπροσώπηση.

Ο Κανονισμός της Βουλής για τα κόμματα

Αντίθετα, η ύπαρξη και η λειτουργία των Κοινοβουλευτικών Ομάδων ρυθμίζονται από τον Κανονισμό της Βουλής, ιδίως στα άρθρα 15 έως 20.

Σύμφωνα με το άρθρο 15, Κοινοβουλευτική Ομάδα σχηματίζεται από τουλάχιστον δέκα (10) βουλευτές που ανήκουν στο ίδιο κόμμα ή, κατ' εξαίρεση, από πέντε (5) βουλευτές, εφόσον το κόμμα τους συμμετείχε στις τελευταίες βουλευτικές εκλογές με ψηφοδέλτια στα δύο τρίτα (2/3) των εκλογικών περιφερειών και συγκέντρωσε τουλάχιστον 3% των εγκύρων ψήφων πανελλαδικά (άρθρο 15 Κανονισμού της Βουλής).

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Επομένως, όταν οι παραιτήσεις ή αποχωρήσεις βουλευτών έχουν ως αποτέλεσμα να μην πληρούνται πλέον οι παραπάνω αριθμητικές προϋποθέσεις, η Κοινοβουλευτική Ομάδα παύει να υφίσταται ως κοινοβουλευτικός σχηματισμός και χάνει τα δικαιώματα και τα προνόμια που της απονέμει ο Κανονισμός της Βουλής.

Ωστόσο, το πολιτικό κόμμα εξακολουθεί να υπάρχει ως νομικά και πολιτικά οργανωμένος φορέας, μπορεί να διατηρεί κομματικά όργανα, να αναπτύσσει πολιτική δράση και να συμμετέχει στις επόμενες εκλογές.

Άρα, η διάλυση ή η απώλεια της Κοινοβουλευτικής Ομάδας δεν συνεπάγεται τη διάλυση του κόμματος, καθώς οι δύο θεσμοί διέπονται από διαφορετικό νομικό καθεστώς: το κόμμα από το άρθρο 29 του Συντάγματος και η Κοινοβουλευτική Ομάδα από τα άρθρα 15-20 του Κανονισμού της Βουλής.