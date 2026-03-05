Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: Συμφωνία Μητσοτάκη, Μακρόν, Μελόνι για Κύπρο και Ανατολική Μεσόγειο - Τι αποφάσισαν

Τηλεφωνική επικοινωνία είχε με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη αλλά και με την πρωθυπουργό της Ιταλίας Τζόρτζια Μελόνι, ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν.

«Μέσα σε ένα πνεύμα ευρωπαϊκής αλληλεγγύης» ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν ανέλαβε σήμερα το πρωί την πρωτοβουλία να επικοινωνήσει διαδοχικά με την πρωθυπουργό της Ιταλίας Τζόρτζια Μελόνι και τον πρωθυπουργό της Ελλάδας Κυριάκο Μητσοτάκη, ανέφεραν διπλωματικές πηγές στο Παρίσι.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, οι τρεις ηγέτες συμφώνησαν να συντονίσουν τις ενέργειές τους σχετικά με την αποστολή στρατιωτικών μέσων στην Κύπρο και στην ανατολική Μεσόγειο και να εργαστούν από κοινού για την εξασφάλιση της ελεύθερης ναυσιπλοΐας στην Ερυθρά Θάλασσα.

Επικοινωνία Μητσοτάκη - Μακρόν και Μακρόν - Μελόνι

Το ενημερωτικό σημείωμα για την τηλεφωνική επικοινωνία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον πρόεδρο της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν αναφέρει:

«Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης είχε πριν από λίγο τηλεφωνική επικοινωνία με τον πρόεδρο της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν.

Κατά τη διάρκεια της επικοινωνίας συζητήθηκαν οι τελευταίες εξελίξεις στο Ιράν, στην Κύπρο και στον Λίβανο.

Ο πρωθυπουργός ενημέρωσε τον κ. Μακρόν για την αμυντική συνδρομή που παρέχει η Ελλάδα στην Kύπρο.

Οι δύο ηγέτες συμφώνησαν να βρίσκονται σε επαφή και συντονισμό για τις εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή».

Επίσης, η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι είχε πριν από λίγο τηλεφωνική συνομιλία με τον Γάλλο πρόεδρο Εμάνουελ Μακρόν.

Όπως ανακοινώθηκε από την ιταλική κυβέρνηση, κύρια θέματα συζήτησης ήταν οι εξελίξεις της συρραξης στο Ιράν, με τις επιπτώσεις της στην Μέση Ανατολή και σε διεθνή κλίμακα, όπως και σε ό,τι αφορά την ελεύθερη ναυσιπλοΐα.

«Η πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι και ο πρόεδρος Μακρόν επανέλαβαν και την κοινή τους δέσμευση για στήριξη των Χωρών του Κόλπου, οι οποίες πλήττονται από τις αδικαιολόγητες επιθέσεις του Ιραν, και υπέρ της ασφάλειας της Κύπρου, όπως και για να αποφευχθεί στρατιωτική κλιμάκωση στο Λίβανο», προστίθεται στην ανακοίνωση της ιταλικής κυβέρνησης.

Στην Κύπρο ο Βρετανός υπουργός Άμυνας

Στην Κύπρο βρίσκεται από χθες, Τετάρτη, το βράδυ ο Βρετανός υπουργός Αμυνας Τζον Χίλι σε μια προσπάθεια εκτόνωσης της έντασης που προκλήθηκε μετά την επίθεση μη επανδρωμένου αεροσκάφους στη βρετανική στρατιωτική βάση του Ακρωτηρίου.

Με ανακοίνωσή του το βρετανικό υπουργείο Αμυνας επιβεβαίωσε ότι το drone που έπληξε τη βρετανική αεροπορική βάση στο Ακρωτήρι της Κύπρου τα μεσάνυχτα τη Κυριακής ήταν τύπου «Σαχίντ, παρόμοιο με τα ιρανικής σχεδίασης drone».

Διευκρινίζει δε πως δεν απογειώθηκε από το Ιράν, χωρίς ωστόσο να προσδιορίζει από ποια περιοχή προήλθε.

Παράλληλα γνωστοποιεί ότι μαχητικά αεροσκάφη Typhoon και F-35B της Βασιλικής Αεροπορίας συνεχίζουν αμυντικές αεροπορικές επιχειρήσεις στη Μέση Ανατολή με υποστήριξη αεροσκαφών εναέριου ανεφοδιασμού Voyager, «για την προστασία βρετανικών συμφερόντων και συμμάχων στην περιοχή», όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση.

Την ίδια στιγμή επιβεβαιώνει ότι ενισχύθηκαν τα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας σε βρετανικές και συμμαχικές βάσεις στην περιοχή, ενώ επισημαίνεται πως ελικόπτερα Wildcat του Βασιλικού Ναυτικού, εξοπλισμένα με πυραύλους Martlet ικανούς να αντιμετωπίζουν εναέριες απειλές όπως μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα, αναμένεται να φθάσουν στην Κύπρο μέσα στις επόμενες ημέρες.