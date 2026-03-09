Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: Στην Κύπρο Μητσοτάκης και Μακρόν, κρίσιμη συνάντηση με Χριστοδουλίδη

Με φόντο την κλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μεταβαίνει σήμερα στην Κύπρο, σε μια επίσκεψη με έντονο γεωπολιτικό και αμυντικό αποτύπωμα.

Ο πρωθυπουργός θα έχει κρίσιμη συνάντηση με τον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν και τον Κύπριο πρόεδρο Νίκο Χριστοδουλίδη στην Πάφο, στην αεροπορική βάση «Ανδρέας Παπανδρέου», όπου έχουν μετασταθμεύσει και ελληνικά F-16.

«Η παρουσία του Γάλλου προέδρου στο νησί, μαζί με Έλληνα πρωθυπουργό, υπογραμμίζει την κοινή ευρωπαϊκή στάση απέναντι στις απειλές που δέχεται η Κύπρος. Παράλληλα, πολεμικά πλοία από ευρωπαϊκές χώρες, μεταξύ αυτών και η Ιταλία, αναμένεται να καταπλεύσουν στην περιοχή, ενισχύοντας την αμυντική θωράκιση της Κύπρου» επισημαίνει η ΕΡΤ.

Ο Έλληνας πρωθυπουργός, σε μήνυμά του, τόνισε πως «όταν κινδυνεύει ευρωπαϊκό έδαφος, η απάντηση είναι άμεση και ισχυρή», ενώ ο Γάλλος πρόεδρος υπογράμμισε τη στρατηγική εταιρική σχέση Παρισιού-Λευκωσίας. Από την πλευρά του, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας έκανε λόγο για «εθνική υποχρέωση» της Ελλάδας να στηρίξει την Κύπρο.

Μεγάλης σημασίας η επίσκεψη Μακρόν στην Κύπρο

Την ίδια ώρα, ανησυχία προκαλεί το πλήγμα στις βρετανικές βάσεις, καθώς το drone που έπληξε την Κύπρο φαίνεται να προήλθε από τον Λίβανο, εντείνοντας τις σκέψεις και τον φόβο για περαιτέρω αποσταθεροποίηση στην περιοχή.

Η επίσκεψη του Γάλλου προέδρου έχει στόχο να τονίσει πόσο σημαντική είναι η εξασφάλιση της ελεύθερης ναυσιπλοΐας στην περιοχή, κυρίως με την ναυτική επιχείρηση «Ασπίδες» της ΕΕ, ανέφεραν κύκλοι προσκείμενοι στον Μακρόν.

Επίσης ανέφεραν ότι με την επίσκεψη θα δοθεί η ευκαιρία του συντονισμού των προσπαθειών αναφορικά με την ασφάλεια των ευρωπαίων πολιτών που βρίσκονται σε επικίνδυνες περιοχές και με τις επιχειρήσεις επαναπατρισμού τους.

Όπως είχε ανακοινώσει την περασμένη εβδομάδα ο Μακρόν, στη Μεσόγειο βρίσκεται το γαλλικό αεροπλανοφόρο «Σαρλ ντε Γκωλ, ενώ στην Κύπρο κατέπλευσε ήδη από την Πέμπτη και γαλλική φρεγάτα.

Με πληροφορίες από ΕΡΤ