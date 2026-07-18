Πολάκης: «Υπάρχει σχέδιο διάλυσης του ΣΥΡΙΖΑ από τον πρώην πρόεδρό μας»

Ο Παύλος Πολάκης, από την Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ, «επιτέθηκε» στον Αλέξη Τσίπρα, κατηγορώντας τον πως «υπάρχει σχέδιο διάλυσης του ΣΥΡΙΖΑ από τον πρώην πρόεδρό μας».

«Αποφάσισε ότι ‘’δεν μπορώ πια με τον ΣΥΡΙΖΑ, έχω διαλέξει μια άλλη πολιτική λογική και τακτική, κάνω το rebranding μου και στήνω ένα καινούριο κόμμα και μηχανισμό’’. Δεν πάμε εμείς απέναντι στον Τσίπρα» είπε αρχικά ο Παύλος Πολάκης.

«Ο Τσίπρας στήνει κάτι το οποίο προϋποθέτει ότι πρέπει να διαλυθούμε. Μη δουλευόμαστε, να τα λέμε καθαρά: αν η ΕΛ.Α.Σ. στις επόμενες εκλογές λάβει 17,18 ή 20%, και ξεπεράσει το ΠΑΣΟΚ και τα λοιπά, αναδεικνύεται σαν πόλος απέναντι στον Μητσοτάκη. Για να γίνει αυτό, πρέπει εμείς εδώ να πάρουμε 1%, 0,5%» συμπλήρωσε ο βουλευτής Χανίων.

Παύλος Πολάκης: Η αναφορά στον Σωκράτη Φάμελλο

«Η χώρα χρειάζεται μια αριστερά και ένα κόμμα που θα λέει ξεκάθαρα στον πρόταγμά του ότι θέλει να κυβερνήσει τη χώρα. Και θέλει να κυβερνήσει τη χώρα με ένα συγκεκριμένο περιεχόμενο», συνέχισε.

Για τον Σωκράτη Φάμελλο, ο κ. Πολάκης είπε πως «υπηρέτησε με σχέδιο και πήρε κάποιες καλές θέσεις αλλά τα μπουρδούκλωνε, δεν τον άκουγε άνθρωπος. Μπορεί να λέγαμε το ίδιο πράγματα με τον Σωκράτη αλλά να μπουρδούκλωνε και τα υπονόμευε και δεν προξενούσε το ενδιαφέρον κανενός».

Υπενθυμίζεται ότι κατά τη διάρκεια συνεδρίασης της Κεντρικής Επιτροπής, η Ρένα Δούρου εξελέγη πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, ούσα η μόνη υποψήφια.

«Είναι μια πάρα πολύ δύσκολη περίοδος για τον ΣΥΡΙΖΑ, τα μέλη του, τους αγωνιστές και τις αγωνίστριές του. Ο μεγάλος Κρητικός συγγραφέας είναι πιο επίκαιρος από ποτέ: "Να αγαπάς την ευθύνη". Αγαπάω την ευθύνη, αγαπάμε την ευθύνη, αναλαμβάνουμε την ευθύνη που είναι μεγαλύτερη έναντι της κοινωνίας απ' ό,τι έναντι των δυσκολιών που αντιμετωπίσαμε και αντιμετωπίζουμε. Με σοβαρότητα πάνω απ' όλα, με συντροφικότητα, με συλλογικότητα, με σκληρή δουλειά ξεκινάμε την αναδιάταξη της ΚΟ για να οδηγηθούμε στην αναγέννηση του ΣΥΡΙΖΑ», ήταν τα πρώτα λόγια της κ. Δούρου μετά την εκλογή της.

Η ίδια απηύθυνε, παράλληλα, κάλεσμα συστράτευσης προς όλα τα μέλη και τα στελέχη του κόμματος, τονίζοντας ότι «κανείς και καμία δεν περισσεύει» από την προσπάθεια, ενώ χαρακτήρισε τον ΣΥΡΙΖΑ «το μοναδικό κόμμα της ανανεωτικής και ριζοσπαστικής Αριστεράς» και εγγυητή της δημοκρατίας και της υπεράσπισης των αναγκών της ελληνικής κοινωνίας.

Αφού ολοκληρώθηκε η εκλογική διαδικασία, σειρά έχει η συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ με βασικό αντικείμενο την ανασυγκρότηση των κομματικών οργάνων.