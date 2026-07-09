Πολάκης σε αυτούς που αποχωρούν από τον ΣΥΡΙΖΑ: «Μην έρθετε να ψηφίσετε στην Κεντρική Επιτροπή»

Ο Παύλος Πολάκης με ανάρτησή του κάλεσε τα στελέχη που έχουν αποφασίσει να αποχωρήσουν από τον ΣΥΡΙΖΑ να μην ψηφίσουν στη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής.

Συγκεκριμένα, ο Βουλευτής Χανίων τόνισε ότι μπορεί να αποδεχτεί την επιλογή ορισμένων στελεχών να αποχωρήσουν από το κόμμα αλλά, όπως υποστηρίζει, θα ήταν «βαθιά ανήθικο» να παραστούν στη συνεδρίαση του Σαββάτου και να ψηφίσουν για το μέλλον του ΣΥΡΙΖΑ.

Αναλυτικά ο Παύλος Πολάκης έγραψε στα social media:

«Το να επιθυμεί κάποιος/κάποια να φύγει από το ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ για τον οποιοδήποτε λόγο προκειμένου να ενταχθεί σε κάποιο άλλο κόμμα, ακόμα και από συμφέρον, είναι αποδεκτό.

Το να είναι όμως μέλος άλλου κόμματος ή να έχει αποφασίσει να γίνει και να λαμβάνει ταυτόχρονα μέρος σε μια τόσο κρίσιμη ψηφοφορία όπως είναι αυτή του Σαββάτου, είναι βαθιά ανήθικο.

Θερμή παράκληση λοιπόν σε πρώην συντρόφους ή σε συντρόφους που έχουν αποφασίσει να φύγουν.

Για χάρη των κοινών μας αγώνων.

Μην έρθετε να ψηφίσετε το Σάββατο για κάτι που πλέον δεν σας αφορά.

Αφήστε εμάς που το πονάμε ακόμα το μαγαζί να αποφασίσουμε για την τύχη μας».