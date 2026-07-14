Πολάκης: «Ο Φάμελλος ήταν ο πρόεδρος που μας έλεγε να μην ψηφίσουμε τον ΣΥΡΙΖΑ»

Ο ανεξάρτητος βουλευτής Χανίων, Παύλος Πολάκης, ήταν καλεσμένος στην εκπομπή «Κοινωνία Ώρα Mega» και στάθηκε στις πολιτικές εξελίξεις στον ΣΥΡΙΖΑ, μετά την παραίτηση του Σωκράτη Φάμελλου από την προεδρία του κόμματος.

Ο Παύλος Πολάκης άσκησε κριτική στον Σωκράτη Φάμελλο για τη στάση του όσο ήταν πρόεδρος, θέση από την οποία παραιτήθηκε την περασμένη Πέμπτη (9/7): «Περάσαμε μία πάρα πολύ άσχημη φάση από την οποία κανείς δεν είναι ευτυχισμένος. Βασικά, περάσαμε το εξής: είχες εδώ και δύο μήνες μία Κεντρική Επιτροπή και έναν πρόεδρο που κυβέρνησε, το οποίο βγαίνει με απόφασή του και λέει ότι θα στηρίξει ένα άλλο κόμμα».

«Δεν έχει υπάρξει στην παγκόσμια πολιτική ιστορία τέτοιο προηγούμενο. Και μάλιστα, όταν από το άλλο κόμμα, την ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα έχεις μία καθαρή, δημόσια εκφώνηση που αναφέρει ότι έκλεισε ο ιστορικός κύκλος των άλλων και ανοίγει τον δικό του ιστορικό κύκλο αλλού« συνέχισε ο Παύλος Πολάκης.

«Σού λέει πως εάν θέλετε να 'ρθείτε, θα παραιτηθείτε και θα 'ρθείτε σαν μονάδες, εγώ δεν κουβεντιάζω με κόμματα. Όταν έχεις να σου λέει αυτό το πράγμα και να σε ανεβάζουν στον εξώστη και εσύ να λες "όχι, πάμε εμείς, θα στηρίξουμε εκεί", αυτό είναι ο ορισμός της αναξιοπρέπειας (...) Εξηγεί, επίσης, γιατί δημοσκοπικά ο ΣΥΡΙΖΑ πέφτει. Είχες έναν πρόεδρο που σου έλεγε μην ψηφίζεις ΣΥΡΙΖΑ» συμπλήρωσε ο Παύλος Πολάκης.

Παύλος Πολάκης: Η επιστροφή στον ΣΥΡΙΖΑ

«Εγώ επιστρέφω τις επόμενες ημέρες στον ΣΥΡΙΖΑ» διευκρίνισε σχετικά ο Παύλος Πολάκης.

«Πριν από δύο ημέρες, συγκλήθηκε η Κεντρική Επιτροπή παρά τις προσπάθειες της αναπληρώτριας γραμματέως να την αναβάλλει, με τις 75 υπογραφές μελών της, είχε έντονη και ενισχυμένη απαρτία η οποία αποφάσισε ότι -πρακτικά- ακυρώνεται η προηγούμενη απόφαση, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν κατεβαίνει και στηρίζει με άλλο κόμμα, αλλά μπαίνει μπροστά με το πρόγραμμά του, ετοιμάζει την Εκλογική Επιτροπή και την κάθοδό του στις εκλογές» είπε ακόμη.

«Εμείς θα απευθυνθούμε προγραμματικά και συγκροτημένα σε όλες τις αριστερές, δημοκρατικές και προοδευτικές δυνάμεις. Θα τους πούμε ότι για να πέσει ο Μητσοτάκης, που το θέλει το 70% της κοινωνίας βάσει δημοσκοπήσεων, και να έρθει μία άλλη κατάσταση πρέπει να γίνουν συγκεκριμένα πράγματα: από την ακύρωση των μνημονιακών νόμων, από την επιστροφή του 13ου και 14ου μισθού, από την κρατικοποίηση της ΔΕΗ» ξεκαθάρισε ο βουλευτής Χανίων.