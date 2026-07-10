Πολάκης για Φάμελλο: «Δεν μπορείς να είσαι αρχηγός κόμματος και να λες ότι θα στηρίξω ένα άλλο κόμμα»

Σε δηλώσεις προέβη ο Παύλος Πολάκης αναφορικά με την παραίτηση του Σωκράτη Φάμελλου από την προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ αλλά και το μέλλον του κόμματος, ενόψει της αυριανής συνεδρίασης της Κεντρικής Επιτροπής.

Ο βουλευτής Χανίων, ερωτηθείς εάν περίμενε την παραίτηση του κ. Φάμελλου, απάντησε πως θεωρούσε ότι δεν υπήρχε άλλη διέξοδος για τον ΣΥΡΙΖΑ «διότι η ατελέσφορη και η καταστροφική γραμμή του Σωκράτη του Φάμελλου έδειξε τελικά τα αποτελέσματά της. Είναι η πρώτη φορά στην πολιτική ιστορία της χώρας, που ένα κόμμα βγήκε να πει ότι στηρίζει ένα άλλο κόμμα. Αυτό είναι δείγμα είτε υποτέλειας είτε αδυναμίας είτε συνειδητού ρόλου υπονόμευσης του κόμματος».

Μάλιστα, ο κ. Πολάκης είπε πως ο κ. Φάμελλος ήθελε να εξυπηρετήσει τα σχέδια του Αλέξη Τσίπρα.

«Αυτοί που ναρκοθέτησαν τον ΣΥΡΙΖΑ είναι αυτοί που έβγαιναν και έλεγαν ότι η περιουσία του ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να μεταφερθεί αλλού... και πως είναι σε αναμονή για τη μεταφορά τους σε άλλο κόμμα», είπε ο κ. Πολάκης, σχετικά με τις δηλώσεις Φάμελλου περί ναρκοθέτησης από ορισμένα στελέχη του κόμματος.

«Δεν μπορείς να είσαι αρχηγός κόμματος και να λες ότι θα στηρίξω ένα άλλο κόμμα»

Συνέχισε λέγοντας πως ο κ. Φάμελλος είχε μια «ενδογενή ανικανότητα» να ηγηθεί του ΣΥΡΙΖΑ.

«Δεν μπορεί να παίρνεις ένα κόμμα στο 11-12% και να το οδηγείς στο 1-1,5%. Δεν μπορείς να είσαι αρχηγός κόμματος και να λες ότι θα στηρίξω ένα άλλο κόμμα», είπε ο ίδιος.

Ο κ. Πολάκης ξεκαθάρισε πως θα είναι υποψήφιος για πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ και πως η αυριανή συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του κόμματος θα πραγματοποιηθεί κανονικά.