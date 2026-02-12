Ποιος ήταν ο Αναστάσης Παπαληγούρας: Όταν μιλούσε για εκείνον η ηθοποιός και κόρη του, Λένα - Η αφιέρωση

Τον πατέρα της και πρώην υπουργό της ΝΔ, Αναστάση Παπαληγούρα, έχασε η ηθοποιός, Λένα Παπαληγούρα.

Η ίδια είχε αναφερθεί συγκινημένη στα προβλήματα υγείας που αντιμετώπιζε ο πρώην υπουργός της Νέας Δημοκρατίας, παραλαμβάνοντας βραβείο τον περασμένο Νοέμβριο. «Θα ήθελα να αφιερώσω το βραβείο στον πατέρα μου που αυτή τη στιγμή δίνει τη δική του μάχη για την υγεία του και δεν μπορεί να είναι μαζί μου σήμερα αλλά είναι πάντα δίπλα σε ό,τι κάνω» έλεγε τότε η Λένα Παπαληγούρα.

Αναστάσης Παπαληγούρας: Η αφιέρωση του βραβείου από την κόρη του

Εξηγούσε, μάλιστα, πως «όταν έκανα έρευνα για την παράσταση ανακάλυψα ότι ήταν ο πρώτος που στη Βουλή θέσπισε νόμο για την κακοποίηση των γυναικών και την ενδοοικογενειακή βία. Και αυτό έγινε το 2006, πριν από αυτό δεν υπήρχε τίποτα, αν το σκεφτούμε είναι τρομερό». «Όπως λέει και η Τέσσα μέσα στο έργο: "Κάπως, κάπου, κάποτε… κάτι πρέπει να αλλάξει"» έκλεινε η ηθοποιός την αναφορά στον πατέρα της.

«Ο πατέρας μου έχει ένα θέμα με την υγεία του και δεν μπορούσε να είναι σήμερα εδώ. Ήθελα πολύ να το αφιερώσω γιατί το έργο αυτό έχει θέμα την κακοποίηση. Ο πατέρας μου ήταν ο πρώτος που θέσπισε νόμο για την κακοποίηση και την ενδοοικογενειακή βία το 2006- φανταστείτε πόσο πρόσφατα- και πριν από αυτό δεν υπήρχε τίποτα. Το ανακάλυψα διαβάζοντας για την παράσταση. Το θεωρώ λίγο μοιραίο, λίγο τυχαίο και ήθελα να του το αφιερώσω» εξηγούσε μετά τη βράβευσή της, η Λένα Παπαληγούρα μιλώντας στους δημοσιογράφους.

Αναστάσης Παπαληγούρας: Όταν μιλούσε για εκείνον η Λένα Παπαληγούρα πριν από ένα μήνα

Επίσης, η κόρη του, Λένα Παπαληγούρα, είχε μιλήσει για εκείνον πριν από ένα μήνα στην εκπομπή του OPEN «Ραντεβού το ΣΚ», σημειώνοντας χαρακτηριστικά: «Ο πατέρας μου ήταν ο πρώτος πολιτικός που θέσπισε νόμο για την σεξουαλική κακοποίηση και την ενδοοικογενειακή βία το 2006».

«Στο παρελθόν, που ήταν πιο ενεργός ο πατέρας μου στην πολιτική, με ρωτούσαν συνέχεια για τη δουλειά του. Έκανα όμως ξεκάθαρο ότι είχα τον δικό μου δρόμο και ήθελα να γίνω γνωστή μέσα από τη δουλειά μου. Είμαι περήφανη για την οικογένειά μου, αλλά δεν χρειάζεται να μιλάμε συνέχεια για αυτό», συμπλήρωσε στη συνέχεια για τα πρώτα της βήματα στην υποκριτική.

Αναστάσης Παπαληγούρας: Η ανακοίνωση της ΝΔ

«Η οικογένεια της Νέας Δημοκρατίας αποχαιρετά με θλίψη τον πρώην Βουλευτή Κορινθίας και Υπουργό Αναστάση Παπαληγούρα.

Γεννήθηκε το 1948 στην Αθήνα και ήταν γιος του πολιτικού της ΕΡΕ και της ΝΔ Παναγή Παπαληγούρα, ο οποίος διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο στον εκσυγχρονισμό της ελληνικής οικονομίας και στην ένταξη της χώρας στην ΕΟΚ. Σπούδασε Νομική στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και ολοκλήρωσε τις μεταπτυχιακές του σπουδές στο Πανεπιστήμιο Brunel του Λονδίνου.

Την περίοδο 1976-1977 ήταν Πρόεδρος της ΟΝΝΕΔ.

Στις εκλογές του 1981 εξελέγη για πρώτη φορά Βουλευτής Κορινθίας με τη Νέα Δημοκρατία. Επανεξελέγη στις εκλογές του 1985, του 1993, του 1996, του 2000, του 2004 και του 2007. Διετέλεσε Υπουργός Δικαιοσύνης (2004-2007) και Υπουργός Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής (2008-2009) στις Κυβερνήσεις του Κώστα Καραμανλή.

Ο Αναστάσης Παπαληγούρας αφήνει έντονο το αποτύπωμά του στη δημόσια ζωή του τόπου. Υπηρέτησε την Πατρίδα και την Παράταξη με αξιοπρέπεια, μαχητικότητα και εντιμότητα, εργάστηκε με συνέπεια για την ιδιαίτερη πατρίδα του και αγαπήθηκε από τους Κορίνθιους συμπολίτες του.

Απευθύνουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους του».

Ποιος ήταν ο Αναστάσης Παπαληγούρας

Το βιογραφικό του αναφέρει:

«Γεννήθηκε στις 14 Απριλίου του 1948 στην Αθήνα και ήταν γιος του πολιτικού Παναγή Παπαληγούρα και της συζύγου του, Δέσποινας. Σπούδασε νομική στο πανεπιστήμιο Αθηνών και ολοκλήρωσε τις μεταπτυχιακές του σπουδές, πάνω στο συγκριτικό ευρωπαϊκό δίκαιο με ειδίκευση στο δίκαιο της κοινής αγοράς, στο Πανεπιστήμιο Μπρούνελ (Brunel) του Λονδίνου.

Ήταν παντρεμένος με την Ζαΐρα Ράλλη, κόρη του πρώην πρωθυπουργού Γεωργίου Ράλλη και έχει μια κόρη, τη Λένα.

Την περίοδο 1976-1977 ήταν αρχηγός της ΟΝΝΕΔ.

Έχει γράψει τα βιβλία: "The Formation of Contracts" (1975), ''Η Κατάρτιση των Συμβάσεων κατά τα Ευρωπαϊκά Δίκαια'' (1978), ''Η Ευρώπη των Δέκα'' (1979), ''Με την Παράδοση στην Ανανέωση» (1981), ''Κείμενα Αμφισβήτησης'', ''Η Πρόκληση του 1992» (συλλογική έκδοση, 1989)), ''Οδοιπορικό στην Κορινθία'' (1999), ''Μαρτυρίες Μνήμης για τον Παναγή Παπαληγούρα'' (2001), ''Περί Διαφθοράς ή η Χαμένη Τιμή της Πολιτικής'' (2001), ''Μια νέα πολιτική Μεταφορών-Επικοινωνιών'' (2003).

Στις εκλογέςτου 1981 εξελέγη βουλευτής με τη Νέα Δημοκρατία στην περιφέρεια του νομού Κορινθίας. Επανεξελέγη στις εκλογές του 1985, του 1993, του 1996, του 2000, του 2004, και του 2007.

Την περίοδο 2002-2004 διατέλεσε αναπληρωτής κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας και από το 2004 μέχρι το 2007 ήταν υπουργός Δικαιοσύνης. Το 2008 διορίστηκε υπουργός Εμπορικής Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής».