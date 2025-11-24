Πλεύση Ελευθερίας: Ορκίστηκε η Έλλη Ρούσου

Η Έλλη Ρούσου είναι από σήμερα, Δευτέρα 24 Νοεμβρίου, το νέο μέλος της Βουλής, μετά την παραίτηση του Διαμαντή Καραναστάση.

Η βουλευτής της Πλεύσης Ελευθερίας ορκίστηκε το πρωί και αναλαμβάνει πλέον επισήμως την έδρα της Α’ Αθηνών, ενισχύοντας την κοινοβουλευτική παρουσία του κόμματος της Ζωής Κωνσταντοπούλου.

Ο Διαμαντής Καραναστάσης, βουλευτής της Πλεύσης Ελευθερίας στην Α’ Αθηνών, ανακοίνωσε αιφνιδιαστικά την παραίτησή του από τη Βουλή, ανοίγοντας τον δρόμο για την ορκωμοσία της Έλλης Ρούσου, η οποία πλέον καταλαμβάνει την έδρα. Η αποχώρησή του συνοδεύτηκε από ένα μακροσκελές και ιδιαίτερα φορτισμένο κείμενο στα κοινωνικά δίκτυα, όπου ο Καραναστάσης εξηγεί ότι «κλείνει» έναν πολιτικό κύκλο σχεδόν δέκα ετών, δηλώνοντας πως επιστρέφει «ολοκληρωτικά στην Τέχνη και τον Πολιτισμό».

Στο κείμενό του κάνει λόγο για ένα «πολιτικό τοπίο» που δεν μπορεί πλέον να αντέξει, αναφερόμενος σε έναν πόλεμο λάσπης, τοξικότητας και κακίας που – όπως λέει – ξεπέρασε τα όριά του. Στελέχη της Πλεύσης σχολίαζαν πως ο Καραναστάσης είχε κουραστεί από την πίεση, ενώ πληροφορίες ανέφεραν ότι συχνά απουσίαζε από συνεδριάσεις, κάτι που αύξανε την εσωτερική ένταση στο κόμμα.