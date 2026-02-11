Πλεύση Ελευθερίας: Η επιστολή ανεξαρτητοποίησης της Καραγεωργοπούλου και η απάντηση Κωνσταντοπούλου

Στην επιστολή ανεξαρτητοποίησής της από την Πλεύση Ελευθερίας, η Έλενα Καραγεωργοπούλου εξηγεί τους λόγους που την οδήγησαν στη λήψη αυτής της απόφασης.

Η Έλενα Καραγεωργοπούλου διαβεβαίωσε ότι «διατηρώ την έδρα που μου εμπιστεύθηκαν οι πολίτες» και «θα συνεχίσω να ασκώ τα κοινοβουλευτικά μου καθήκοντα».

Για την απόφασή της να συνεχίσει ως ανεξάρτητη, αναφέρθηκε σε «πολιτικές διαφοροποιήσεις σε ζητήματα κατεύθυνσης» και «μια διαφορετική προσωπική πολιτική στάθμιση εντός του θεσμικού μου ρόλου».

Η πρόεδρος της «Πλεύσης Ελευθερίας», Ζωή Κωνσταντοπούλου απάντησε μέσω ανάρτησης στο Facebook, όπου έγραψε: «Σχετικά με το χθεσινό περιστατικό, η Πλεύση Ελευθερίας συνεχίζει να απαντά με ομαδική δουλειά και πίστη στον αγώνα για Δικαιοσύνη, για Αλήθεια, για Δημοκρατία, Μαζί με όλους τους πολίτες της χώρας. Τα μικρά ή μεγάλα χτυπήματα, από όπου κι αν προέρχονται, μας δίνουν νέα δύναμη για τον αγώνα μας, μαζί με όλους εσάς. Η αγάπη στο τέλος θα νικήσει!».

Έλενα Καραγεωργοπούλου: Η επιστολή παραίτησής της από την Πλεύση Ελευθερίας

«Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε,

Με την παρούσα επιστολή θα ήθελα να σας ενημερώσω επισήμως για την απόφασή μου να ανεξαρτητοποιηθώ από την Κοινοβουλευτική Ομάδα της Πλεύσης Ελευθερίας με την οποία εξελέγην.

Η απόφαση αυτή ελήφθη κατόπιν ώριμης σκέψης και με πλήρη συναίσθηση της θεσμικής μου ευθύνης. Ένας κύκλος πολιτικής διαδρομής ολοκληρώνεται, γεγονός που με οδηγεί στη συνέχιση της κοινοβουλευτικής μου παρουσίας ως ανεξάρτητη Βουλευτής.

Θεωρώ ιδιαίτερα σημαντικό να επισημάνω ότι η συμμετοχή μου στην Πλεύση Ελευθερίας, κατά την πρώτη μου κοινοβουλευτική θητεία, υπήρξε καθοριστική για την απόκτηση ουσιαστικής κοινοβουλευτικής εμπειρίας και την κατανόηση της λειτουργίας των θεσμών. Μέσα από τη συλλογική λειτουργία, τον πολιτικό διάλογο και την καθημερινή κοινοβουλευτική εργασία, είχα την ευκαιρία να γνωρίσω σε βάθος τη νομοθετική διαδικασία και τις απαιτήσεις που συνοδεύουν τη δημόσια ευθύνη.

Στο πλαίσιο της κοινοβουλευτικής μου πορείας διαμορφώθηκαν πολιτικές διαφοροποιήσεις σε ζητήματα κατεύθυνσης, οι οποίες, με σεβασμό στον θεσμικό ρόλο της ηγεσίας, οδήγησαν στην παρούσα επιλογή μου. Η πορεία αυτή υπήρξε για εμένα περίοδος ουσιαστικής κοινοβουλευτικής εμπειρίας, την οποία αναγνωρίζω και τιμώ, πλην όμως η παρούσα θεσμική μου επιλογή αποτυπώνει μια διαφορετική προσωπική πολιτική στάθμιση εντός του θεσμικού μου ρόλου ως προς τη συνέχεια της κοινοβουλευτικής μου διαδρομής.

Παραμένω μέλος του Ελληνικού Κοινοβουλίου, διατηρώντας την έδρα που μου εμπιστεύθηκαν οι πολίτες, και θα συνεχίσω να ασκώ τα κοινοβουλευτικά μου καθήκοντα με συνέπεια, θεσμική προσήλωση και σεβασμό στο Σύνταγμα και τη δημοκρατική λειτουργία της Βουλής.

Παρακαλώ για τις δικές σας ενέργειες, σύμφωνα με τον Κανονισμό της Βουλής.

Με εκτίμηση,

Έλενα (Ελένη) Καραγεωργοπούλου του Ευαγγέλου

Βουλευτής Α’ Ανατολικής Αττικής».