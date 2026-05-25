Το plan b της Ευρώπης για το Grexit με την ονομασία «Κωδικός Αλβανία» - Οι συνέπειες στο εθνικό νόμισμα

Σχέδια για μία πιθανή έξοδο της Ελλάδας από το ευρώ (Grexit), με την ονομασία «Κωδικός Αλβανίας», είχαν καταρτιστεί στην Ευρώπη, όπως αποκάλυψε το τέταρτο επεισόδιο της σειράς ντοκιμαντέρ της Ελένης Βαρβιτσιώτη και της Βικτώριας Δενδρινού με τίτλο «Στο Χιλιοστό».

Σύμφωνα με το ντοκιμαντέρ, οι ευρωπαϊκοί θεσμοί και οι δανειστές είχαν καταρτίσει δύο διαφορετικά έγγραφα για το ενδεχόμενο ενός Grexit. Το πρώτο φέρεται να κυκλοφορούσε με τον παραπλανητικό τίτλο «Ένταξη της Κροατίας στην ΕΕ», ενώ το τελικό plan B είχε τον κωδικό «Αλβανία».

Το σχέδιο είχε τίτλο «Κωδικός Αλβανία» και όπως ανέφερε ο Τόμας Βίζερ (αυστριακός οικονομολόγος) οι αξιωματούχοι της ΕΕ συναντήθηκαν υπό άκρα μυστικότητα και συζητήσαν για το σενάριο εξόδου της Ελλάδας από το ευρώ».

Ως προς τις συνέπειες, ο Μάρτιν Βέρβεϊ, επικεφαλής σχεδίου Β για το Grexit, είπε ότι η Κομισιόν ανέμενε ότι από την πρώτη ημέρα μετά την έξοδο της Ελλάδας από το ευρώ το εθνικό νόμισμα θα έχανε το 60 έως 80% της αξίας του.

Το plan b της Ευρώπης για το Grexit: Οι συνέπεις στην Ελλάδα, σύμφωνα με τον Γιάννη Στουρνάρα

Την ίδια ώρα, ο πρώην πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κομισιόν, Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ, αναφέρθηκε εκ νέου διαπραγματεύσεις με την ελληνική κυβέρνηση τον Ιούνιο του 2015 και αποκάλυψε ότι είχε προτείνει στον Τσίπρα να φορολογήσει τους εφοπλιστές για να καλυφθεί χρηματοδοτικό κενό περίπου 380 εκατομμυρίων ευρώ.

«Εγώ είμαι κεντροδεξιός και εκείνος αριστερός. Ξαφνιάστηκα όταν του πρότεινα να φορολογήσει τους εφοπλιστές και αρνήθηκε», λέει χαρακτηριστικά ο Γιούνκερ.

Ενδεικτικά, ο Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ, πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής από το 2014 μέχρι το 2019, δήλωσε: «το ζήτησα το 2015. Δεν γινόταν να αποκλειστεί η πιθανότητα να δούμε την Ελλάδα εκτός Ευρωζώνης. Πάντα ήμουν αντίθετος με αυτήν την άποψη αλλά έλεγα στον εαυτό μου ότι εάν συνέβαινε ποτέ, έπρεπε να είμαστε προετοιμασμένοι».

Αντίστοιχα, ο Μαργαρίτης Σχοινάς, εκπρόσωπος Τύπου Ευρωπαϊκής Επιτροπής (2014 - 2019), τόνισε: «δίνεται εντολή από τον πρόεδρο Γιούνκερ να ετοιμαστεί ένα συνολικό, συνεκτικό πλαίσιο για αυτό το ενδεχόμενο, το οποίο έμεινε γνωστό ως plan b και στο οποίο περιγραφόταν με αναλυτικό, βαθμό, λεπτομέρειας όλες οι συνέπειες, όχι μόνο στην οικονομία, αλλά στην ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, στην ενέργεια, στους διασυνοριακούς ελέγχους, ένα εφιαλτικό σενάριο».

Ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος, Γιάννης Στουρνάρας, σε ερώτηση που δέχθηκε από τη δημοσιογράφο Ελένη Βαρβιτσιώτη, για το τι θα «σήμαινε μία έξοδος της Ελλάδας από την Ευρωζώνη», απάντησε: «θα ήταν μία καταστροφή. Το έχω περιγράψει γλαφυρά, ούτε να αγοράσουμε πετρέλαιο για τα πολεμικά μας πλοία στο Αιγαίο δεν θα είχαμε».

«Τώρα, εάν θέλετε λεπτομέρειες, πείνα θα υπήρχε. Σε μία διαδικασία, που θα επαναδιαπραγματευόμαστε εκατομμύρια συμβόλαια ιδιωτικών επιχειρήσεων, ποιος θα εισήγαγε προϊόντα, από ποιον προμηθευτή; Ποιος Έλληνας θα πήγαινε στο εξωτερικό και θα δεχόντουσαν τις κάρτες του; Δηλαδή είναι τόσο απλά αυτά τα πράγματα» κατέληξε ο διοικητής της ΤτΕ.