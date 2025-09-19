Πέθανε ο πρώην υπουργός Αλέκος Ακριβάκης - Υπήρξε ιδρυτικό μέλος του ΠΑΣΟΚ

Πέθανε ο πρώην υπουργός και ιδρυτικό μέλος του ΠΑΣΟΚ, Αλέκος Ακριβάκης.

Σε ανακοίνωσή του, το ΠΑΣΟΚ, ανέφερε, ότι ο Αλέκος Ακριβάκης έφυγε από τη ζωή σήμερα, Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου, σε ηλικία 81 ετών.

Η ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ:

«Με οδύνη και σεβασμό αποχαιρετούμε τον Αλέκο Ακριβάκη, που από το 1965 όταν σε νεαρή ηλικία εξέδωσε την εφημερίδα "Ανένδοτος Βοιωτίας" ως σήμερα διέγραψε μια δυναμική πορεία αγώνων για τη Δημοκρατική Παράταξη.

Υπήρξε ιδρυτικό μέλος του ΠΑΣΟΚ. Επί 20 και πλέον χρόνια εκπροσώπησε τους συμπατριώτες του στο Κοινοβούλιο και υπηρέτησε με ήθος, εργατικότητα και αφοσίωση το δημόσιο συμφέρον από τις υπουργικές του θέσεις. Εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στην οικογένειά του».

Ποιος ήταν ο Αλέκος Ακριβάκης

Ο Αλέκος Ακριβάκης γεννήθηκε στη Θήβα στις 14 Φεβρουαρίου 1944 και ακολούθησε νομικές σπουδές στην Αθήνα, για να ασκήσει τη δικηγορία.

Νεαρός ακόμη, είχε ήδη εκφράσει τη θερμή υποστήριξή του στο πρόσωπο του Ανδρέα Παπανδρέου. Το 1965, σε ηλικία μόλις 21 ετών, εξέδωσε την εφημερίδα Ανένδοτος Βοιωτίας. Το 1974 ήταν ήδη ιδρυτικό μέλος του ΠΑΣΟΚ και μέλος της Νομαρχιακής Επιτροπής Βοιωτίας. Εξελέγη βουλευτής Βοιωτίας με το Κίνημα για συνολικά 22 χρόνια (1981–1985 και 1989–2007), αφήνοντας έντονο πολιτικό αποτύπωμα στην περιοχή του.

Διετέλεσε υφυπουργός Γεωργίας (1995–1996) και υπουργός Επικρατείας (2003–2004), ενώ από το 1985 έως το 1989 υπηρέτησε ως πρόεδρος της Ολυμπιακής Αεροπορίας, αναλαμβάνοντας στη συνέχεια και τις θυγατρικές της εταιρείες, Olympic Catering, Ολυμπιακή Αεροπλοΐα και Τουριστική.