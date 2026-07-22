Πέθανε ο Μιχάλης Αρβανίτης, πρώην βουλευτής της Χρυσής Αυγής

Πέθανε σε ηλικία 80 ετών ο Μιχάλης Αρβανίτης, πρώην βουλευτής Αχαΐας με το νεοναζιστικό κόμμα «Χρυσή Αυγή», όπως αναφέρουν τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Ο Μιχάλης Αρβανίτης είχε εκλεγεί -με τη Χρυσή Αυγή- στη Βουλή στις εκλογές του 2012 και επανεξελέγη στις εκλογικές αναμετρήσεις του Ιουνίου 2012 και του Ιανουαρίου 2015.

Ο Μιχάλης Αρβανίτης υπήρξε από τα πρώτα στελέχη της Χρυσής Αυγής και είχε αναλάβει ως δικηγόρος υποθέσεις που σχετίζονταν με την εγκληματική οργάνωση. Στη μεγάλη δίκη για την υπόθεση της Χρυσής Αυγής καταδικάστηκε για ένταξη σε εγκληματική οργάνωση σε ποινή κάθειρξης πέντε ετών.

Μιχάλης Αρβανίτης: Όταν είχε απειλήσει βουλεύτρια του ΣΥΡΙΖΑ

Ο Μιχάλης Αρβανίτης, κατά τη διάρκεια της κοινοβουλευτικής του παρουσίας, είχε εμπλακεί σε καβγάδες με συνάδελφούς του βουλευτές, ενώ είχε απειλήσει, όπως είχε καταγγείλλει η ίδια, βουλεύτρια του ΣΥΡΙΖΑ με μία χαρακτηριστική κίνηση με το χέρι του.

Η ηθοποιός και βουλεύτρια του ΣΥΡΙΖΑ, Μαρία Κανελλοπούλου μιλώντας στη Βουλή για τις γερμανικές αποζημιώσεις την κοινοβουλευτική περίοδο 2014-15, είχε πει: «Δεν μας παρακολουθεί η Ιστορία η οποία δεν γεννιέται αν εμείς δεν την γράψουμε. Αυτοί που μας παρακολουθούν είναι οι νέοι, τα παιδιά και τα εγγόνια μας, τα δικά τους παιδιά. Γιατί αυτά είναι η Ιστορία και η Ιστορία είναι δανεική από αυτά. Είναι δανεική η Ελλάδα, για την οποία εμείς εδώ παίρνουμε αποφάσεις, είναι δανεική από νέους σαν τον Παύλο Φύσσα που δολοφονήθηκε από τους επιγόνους των Ναζί αυτών που διέλυσαν την χώρα και πριν από 70 χρόνια. Σ'αυτούς χρωστάμε την αλήθεια, σ'αυτούς χρωστάμε την επανόρθωση».

Στα έδρανα της Χρυσής Αυγής, τότε, επικράτησε αναστάτωση και, όπως λέει η ίδια, ο βουλευτής Μιχάλης Αρβανίτης «με απείλησε έργω και συγκεκριμένα, τοποθετώντας το δάκτυλό του στο λαιμό του και σύροντάς το από τη μία άκρη του στην άλλη, εννοώντας δηλαδή, ότι "θα μου κόψει το λαιμό"».

Λίγο μετά ο ίδιος βουλευτής βγήκε στο ραδιόφωνο και όπως υποστηρίζει η κα Κανελλοπούλου: «δήλωσε ότι ο πατέρας μου, ο οποίος έχει αποβιώσει εδώ και πολλά χρόνια, είναι γνωστός στην περιοχή των Καλαβρύτων ως σφαγέας και εγκληματίας και συγκεκριμένα είπε "ο δε πατέρας της, ξέρετε πολύ καλά τι έκανε, πόσους αθώους έσφαζε στα Καλάβρυτα"».

Μιχάλης Αρβανίτης: Η καταδίκη του

Ο Μιχάλης Αρβανίτης, μεταξύ άλλων, υπήρξε και δικηγόρος του Γιάννη Καλαμπόκα, του στελέχους της ΟΝΝΕΔ που καταδικάστηκε για τη δολοφονία Τεμπονέρα στην Πάτρα.

Σε ό,τι αφορά στη δίκη της Χρυσής Αυγής, μετά την ολοκλήρωση της πολυετούς δικαστικής διαδικασίας για τη δράση της, το δικαστήριο έκρινε ότι η οργάνωση λειτουργούσε ως εγκληματική οργάνωση. Ο Μιχάλης Αρβανίτης είχε κριθεί ένοχος για ένταξη σε εγκληματική οργάνωση και του επιβλήθηκε ποινή πέντε ετών.

Το 2021 είχε απασχολήσει ξανά την επικαιρότητα όταν συνελήφθη μετά από παραβίαση περιοριστικών όρων που του είχαν επιβληθεί. Είχε προηγηθεί απόφαση του Πενταμελούς Εφετείου Αναστολών για αποφυλάκισή του με όρους, μεταξύ των οποίων η απαγόρευση εξόδου από τη χώρα και η υποχρέωση εμφάνισης σε αστυνομικό τμήμα.

Με πληροφορίες από Pelop