Πέθανε ο Ιωάννης Παλαιοκρασσάς

Πέθανε σε ηλικία 87 ετών ο Ιωάννης Παλαιοκρασσάς, πρώην υποργός και ιστορικό στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας.

Με καταγωγή από την Άνδρο ο Γιάννης Παλαιοκρασσάς γεννήθηκε στην Αθήνα και φοίτησε στη Βαρβάκειο Σχολή και συνέχισε τις σπουδές του στο London School of Economiscs.

Υπηρέτησε τη στρατιωτική του θητεία στο Πολεμικό Ναυτικό και ανέλαβε το πρώτο του πολιτικό πόστο το 1977, ως Αναπληρωτής Υπουργός Συντονισμού.

Στα έδρανα της Βουλής βρέθηκε για πρώτη φορά το 1981, επιτυχία που επανέλαβε και στις εκλογικές αναμετρήσεις του 1985, του 1989 και του 2004.

Ο Ιωάννης Παλαιοκρασσάς είχε γίνει στόχος τρομοκρατικής επίθεσης της 17 Νοέμβρη, στις 14 Ιουλίου 1992, στο κέντρο της Αθήνας.

Το αυτοκίνητο του στο οποίο βρισκόταν ο ίδιος, η γυναίκα του και η 14χρονη ανιψιά του έγινε στόχος ρουκετών από τη 17 Νοέμβρη. Από την επίθεση σκοτώθηκε ο 20χρονος φοιτητής Θάνος Αξαρλιάν, που περνούσε από το σημείο. Ο τότε υπουργός Οικονομικών σώθηκε με μικρά εγκαύματα στο πρόσωπο και στο χέρι.

Κατά την πολιτική του σταδιοδρομία διετέλεσε:

- Υφυπουργός, αναπληρωτής υπουργός και υπουργός Συντονισμού (1977-1981)

- Γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας (δεκαετία 1980).

-Υπουργός Οικονομικών (Απρίλιος 1990 - Αύγουστος 1992)

- Υπουργός Εμπορίου και Βιομηχανίας (Αύγουστος 1992 - Δεκέμβριος 1992)

- Επίτροπος Περιβάλλοντος και Αλιείας στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Ιανουάριος 1993 - Ιανουάριος 1995). (Διαδέχθηκε τη Βάσω Παπανδρέου και τον διαδέχθηκε ο Χρήστος Παπουτσής).

Εκλέχθηκε βουλευτής Επικρατείας με τη Νέα Δημοκρατία το 1978 (αντικατέστησε τον Σόλωνα Γκίκα μετά τον θάνατό του), βουλευτής Κυκλάδων το 1981, 1985, 1989 (Ιούνιο και Νοέμβριο) και 2004, υπηρετώντας έως τις 26 Μαρτίου 2004, οπότε παραιτήθηκε και αντικαταστάθηκε από την Αριάδνη Μανούσου - Μπινοπούλου.

Έχει διατελέσει:

Τμηματάρχης Μακροχρονίων Προγραμμάτων Υπουργείου Συντονισμού (1959-1963)

Προϊστάμενος του Κλάδου Προγραμματισμού του Γραφείου Δοξιάδη στην Αθήνα. Διευθυντής του Γραφείου Δοξιάδη στο Ντιτρόιτ (1963-1968)

Γενικός Διευθυντής της Windward Shipping Co Ltd., Λονδίνο (1968-1970)

Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας Προγραμματισμού και Αναπτύξεως (1972-1974)

Assistant Vice-President της American Express International Banking Corp. Γενικός Διευθυντής της Τράπεζας Εργασίας Α.Ε. (1974-1977)

Επισκέπτης Καθηγητής στο Brasenose College, Oxford University (1995-1996)

Πρόεδρος της SPECTRUM Financial Services S.A. (2000-2004)

Πρόεδρος Δ.Σ. ΔΕΗ Α.Ε. (2004-2005)

Μέλος Δ.Σ. WIND-TELLAS A.E. (2006- )

Πρόεδρος του Ιδρύματος Λίλιαν Βουδούρη (2007- )

Αντιπρόεδρος της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Περιβάλλοντος και Πολιτισμού (2007- )

Έχει γράψει πολλές εργασίες και βιβλία για τη ναυτιλία, τις μεταφορές, την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη, τους ανθρώπινους πόρους, τη χωροταξία, την περιφερειακή ανάπτυξη, το χρηματοδοτικό σύστημα, την Ευρωπαϊκή σύγκλιση, το περιβάλλον και την αειφορία.