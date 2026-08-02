Πέθανε ο Γιάννης Βαρβιτσιώτης σε ηλικία 93 ετών

Ο Γιάννης Βαρβιτσιώτης, μία από τις πιο αναγνωρίσιμες μορφές της μεταπολεμικής Κεντροδεξιάς και επί δεκαετίες ενεργός στην πολιτική ζωή της χώρας, πέθανε το απόγευμα της Κυριακής σε ηλικία 93 ετών.

Έφυγε από τη ζωή στις 15:30, στο σπίτι του στην Αθήνα, ανήμερα των γενεθλίων του. Είχε γεννηθεί στις 2 Αυγούστου 1933.

Απέκτησε τέσσερα παιδιά: τον πρώην υπουργό Μιλτιάδη Βαρβιτσιώτη, τη δημοσιογράφο Ελένη Βαρβιτσιώτη, τον επιχειρηματία και σύμβουλο στρατηγικής επικοινωνίας Θωμά Βαρβιτσιώτη και τον Κωνσταντίνο Βαρβιτσιώτη.

Ο Γιάννης Βαρβιτσιώτης υπηρέτησε για περισσότερες από τέσσερις δεκαετίες στο Κοινοβούλιο, αρχικά με την ΕΡΕ και στη συνέχεια με τη Νέα Δημοκρατία. Ανέλαβε σειρά κυβερνητικών θέσεων, εξελέγη ευρωβουλευτής και διετέλεσε αντιπρόεδρος της ΝΔ τη δεκαετία του 1990.

Ήταν ένας από τους τελευταίους εν ζωή βουλευτές της ΕΡΕ και το τελευταίο εν ζωή μέλος της Βουλής που είχε προκύψει από τις εκλογές του 1961.

Από τη Νομική στην πολιτική

Σπούδασε Νομικά στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και συνέχισε τις σπουδές του στο Πανεπιστήμιο του Φράιμπουργκ, στη τότε Δυτική Γερμανία, με ειδίκευση στο Εταιρικό Δίκαιο.

Μετά την επιστροφή του στην Ελλάδα άσκησε τη δικηγορία, ενώ το 1960 αναγορεύτηκε διδάκτωρ της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Την ίδια περίοδο γνώρισε τον Κωνσταντίνο Καραμανλή, ο οποίος διατηρούσε σχέση με την οικογένειά του, καθώς ο πατέρας του, Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης, είχε διατελέσει βουλευτής του Λαϊκού Κόμματος. Ο Καραμανλής τού ανέθεσε αρχικά τη σύνταξη εισηγήσεων προς κυβερνητικά στελέχη και αργότερα τον επέλεξε ως υποψήφιο της ΕΡΕ στη Β΄ Αθηνών.

Εξελέγη για πρώτη φορά βουλευτής το 1961 και διατήρησε κοινοβουλευτική παρουσία στις εκλογικές αναμετρήσεις που ακολούθησαν. Μετά τη Μεταπολίτευση εκλεγόταν στη Β΄ Αθηνών από το 1974 έως και το 1996, ενώ το 2000 εξελέγη βουλευτής Επικρατείας.

Η δράση του κατά τη δικτατορία

Έναν χρόνο μετά την επιβολή της δικτατορίας, το καλοκαίρι του 1968, συνυπέγραψε μαζί με άλλους πρώην βουλευτές ανακοινώσεις με αίτημα την επιστροφή της χώρας στη δημοκρατική ομαλότητα.

Οι Αρχές τού απαγόρευσαν την έξοδο από την Ελλάδα και στη συνέχεια, σε συνεννόηση με τους Γεώργιο Ράλλη και Παναγή Παπαληγούρα, συνδέθηκε με κλιμάκιο της αντιδικτατορικής οργάνωσης «Ελεύθεροι Έλληνες».

Η δράση αυτή αποκαλύφθηκε και ο ίδιος συνελήφθη στις 9 Οκτωβρίου. Ανακρίθηκε στο ΕΑΤ/ΕΣΑ και κρατήθηκε επί πέντε μήνες σε πλήρη απομόνωση.

Οι υπουργικές θέσεις

Μετά την αποκατάσταση της Δημοκρατίας συμμετείχε στην Κυβέρνηση Εθνικής Ενότητας του 1974 ως υφυπουργός Εσωτερικών.

Στη συνέχεια ανέλαβε, μεταξύ άλλων, υφυπουργός Εξωτερικών, υπουργός Εμπορίου, υπουργός Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, υπουργός Εθνικής Άμυνας και υπουργός Δικαιοσύνης.

Υπηρέτησε στο υπουργείο Εθνικής Άμυνας τόσο στην κυβέρνηση συνεργασίας του 1989 όσο και την περίοδο 1990-1993, ενώ το 1989 ανέλαβε και το υπουργείο Εμπορίου στην Οικουμενική Κυβέρνηση.

Διετέλεσε αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος από το 1985 έως το 1996 και αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας από το 1994 έως το 1997. Το 1989 είχε ταχθεί κατά της παραπομπής του Ανδρέα Παπανδρέου.

Κατά τη διάρκεια της πολιτικής του πορείας υπήρξε επίσης γραμματέας του προεδρείου της Βουλής, γραμματέας της Επιτροπής Αναθεώρησης του Συντάγματος και κοσμήτορας του Κοινοβουλίου.

Παράλληλα, συμμετείχε ως μόνιμο μέλος στην ελληνική αντιπροσωπεία για τη σύνδεση της Ελλάδας με την Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα, ενώ έλαβε μέρος και σε κοινοβουλευτικές αποστολές του ΝΑΤΟ.

Από τον Ιανουάριο του 1998 έως τον Αύγουστο του 2010 διετέλεσε πρόεδρος του Ινστιτούτου Κωνσταντίνος Καραμανλής.

Η τελευταία του θητεία σε αιρετό αξίωμα ήταν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, όπου παρέμεινε από το 2004 έως το 2009. Τον Μάιο του 2009 ανακοίνωσε την αποχώρησή του από την ενεργό πολιτική, ύστερα από πορεία 48 ετών.

Το συγγραφικό έργο και οι διακρίσεις

Παράλληλα με την πολιτική του δραστηριότητα, έγραψε βιβλία και μελέτες νομικού, συνταγματικού και πολιτικού περιεχομένου.

Στο έργο του περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, τα βιβλία «Η ονομαστική μετοχή», «Η ΕΟΚ και το Εταιρικόν Δίκαιον», «Η αλλαγή στο εδώλιο», «Συνταγματικοί Προβληματισμοί», «Η Βουλευτική Ασυλία», «Η Μεταναστευτική Πολιτική της Ευρώπης» και «Η Αναγκαία Αναθεώρηση».

Είχε επίσης αρθρογραφήσει εκτενώς για πολιτικά και κοινωνικά ζητήματα.

Για τη μακρά παρουσία και προσφορά του στη δημόσια ζωή τιμήθηκε από τον τότε Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κάρολο Παπούλια με τον Μεγαλόσταυρο του Τάγματος του Φοίνικος, καθώς και με ανώτερες διακρίσεις άλλων κρατών.



