Πέθανε ο Βασίλης Λεβέντης.

Τον θάνατό του ανακοίνωσε μέσω ανάρτησής του στο Facebook ο γιος του, Μάριος Γεωργιάδης.

«Για πολλούς ήσουν ο Πρόεδρος. Για μένα ήσουν απλώς ο πατέρας μου. Δεν ήμουν το βιολογικό σου παιδί. Όμως ποτέ δεν με έκανες να αισθανθώ ότι ήμουν κάτι λιγότερο από γιος σου» έγραψε ο Μάριος Γεωργιάδης.

Η ανάρτηση του Μάριου Γεωργιάδη:

«Δεν περίμενα ποτέ ότι αυτή η στιγμή θα ερχόταν τόσο νωρίς.

Μόλις στα 75 σου.

Με μεγάλο πόνο σήμερα αποχαιρετώ τον πατέρα μου.

Τον άνθρωπο που με μεγάλωσε, με στήριξε σε κάθε βήμα της ζωής μου και μου έμαθε, με το παράδειγμά του, τι σημαίνει αξιοπρέπεια, επιμονή, υπομονή, συνέπεια και θάρρος.

Για πολλούς ήσουν ο Πρόεδρος.

Για μένα ήσουν απλώς ο πατέρας μου.

Δεν ήμουν το βιολογικό σου παιδί.

Όμως ποτέ δεν με έκανες να αισθανθώ ότι ήμουν κάτι λιγότερο από γιος σου.

Και σήμερα, κοιτάζοντας πίσω σε μια ολόκληρη ζωή, συνειδητοποιώ ότι το αίμα μπορεί να δημιουργεί συγγένεια.

Όμως η αγάπη, η φροντίδα και η παρουσία είναι αυτές που δημιουργούν έναν πατέρα.

Και εσύ ήσουν ο πατέρας μου.

Σε ευχαριστώ που με μεγάλωσες σαν δικό σου παιδί.

Σε ευχαριστώ για όλα όσα μου δίδαξες, όχι μόνο με τα λόγια σου, αλλά με τον τρόπο που έζησες.

Η μεγαλύτερη παρακαταθήκη σου δεν είναι όσα κατάφερες.

Είναι ο τρόπος που έζησες.

Ο τρόπος που αγωνίστηκες.

Ο τρόπος που έμεινες πιστός στις αρχές σου.

Καλό ταξίδι, πατέρα.

Δεν θα σε ξεχάσω ποτέ».

Ποιος ήταν ο Βασίλης Λεβέντης

Ο Βασίλης Λεβέντης υπήρξε πολιτικός, πρόεδρος της Ένωσης Κεντρώων και πρώην βουλευτής του Ελληνικού Κοινοβουλίου. Ο Βασίλης Λεβέντης γεννήθηκε στη Μεσσήνη. Υπήρξε το τέταρτο παιδί του Απόστολου και της Γρηγορίας Λεβέντη, που κατάγονταν από το Κορακοβούνι Αρκαδίας ενώ οι γονείς τους κατάγονταν από τον Δρυμώνα Κυθήρων.

Η οικογένεια Λεβέντη, μετά από καταστροφή της περιουσίας της από τους Γερμανούς κατακτητές, είχε μεταβεί στον Πειραιά όπου ο Βασίλης Λεβέντης ολοκλήρωσε τη στοιχειώδη και μέση εκπαίδευση (το δημοτικό και το εξατάξιο γυμνάσιο). Το 1969 εισήλθε ένατος στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, στη σχολή Πολιτικών Μηχανικών. Ολοκλήρωσε τις σπουδές του με άριστα και έκανε μεταπτυχιακές σπουδές στο Μόναχο της Γερμανίας. Ολοκλήρωσε την στρατιωτική του θητεία στο Πολεμικό Ναυτικό στη Διεύθυνση Διοικητικής Μέριμνας Ναυτικού (Δ.Δ.Μ.Ν.), στον Ναύσταθμο Σαλαμίνας, ως Επίκουρος Σημαιοφόρος, την περίοδο 1976-1978.

Η Ένωση Κεντρώων συμμετείχε σε όλες τις εκλογικές αναμετρήσεις για το Κοινοβούλιο και το Ευρωκοινοβούλιο από το 1993. Στις βουλευτικές εκλογές Ιανουαρίου του 2015, το κόμμα του Βασίλη Λεβέντη πήρε 5,11% στην Α' Θεσσαλονίκης, μία μονάδα πάνω από το ΠΑΣΟΚ (4,12%) και περίπου 4 μονάδες πάνω από το ΚΙΔΗΣΟ (1,33%), ενώ στην επικράτεια το 1,79% με 110.826 πολίτες να ψηφίζουν την Ένωση Κεντρώων, όταν στις προηγούμενες εκλογές του Ιουνίου 2012 είχε περιοριστεί στο 0,28%. Στις βουλευτικές εκλογές του Σεπτεμβρίου του 2015 η Ένωση Κεντρώων πέτυχε την είσοδό της στη Βουλή, όπως και ο ίδιος ο Βασίλης Λεβέντης, 23 χρόνια μετά την ίδρυση του κόμματος, με ποσοστό 3,43% και εκλογή 9 βουλευτών. Στις βουλευτικές εκλογές του Ιουλίου του 2019, η Ένωση Κεντρώων έλαβε ποσοστό 1,24% μην καταφέροντας να εισέλθει στο κοινοβούλιο, με τον Βασίλη Λεβέντη να μην επανεκλέγεται.

Στις 25 Σεπτεμβρίου 2021 έγινε γνωστό ότι έχει προσβληθεί από τον κορωνοϊό και ότι διασωληνώθηκε στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Ευαγγελισμού. Αποσωληνώθηκε στις 28 Σεπτεμβρίου, αλλά την επομένη διασωληνώθηκε ξανά. Στις 19 Οκτωβρίου πραγματοποιήθηκε εκ νέου αποσωλήνωσή του, όμως τις επόμενες ημέρες μπήκε στην εντατική (για δεύτερη φορά), λόγω επιδείνωσης της υγείας του. Στις 15 Νοεμβρίου αποσωληνώθηκε (για τρίτη φορά), λόγω βελτίωσης της κατάστασής του. Μετά από 2 μέρες (δηλαδή την 17η Νοεμβρίου) βγήκε από τη ΜΕΘ του Ευαγγελισμού και νοσηλεύτηκε σε κανονικό δωμάτιο του προαναφερθέντος νοσοκομείου. Ο οργανισμός του αποδυναμώθηκε σε μεγάλο βαθμό, ενώ επίσης (όπως ανέφερε ο αδελφός του) είχε μεγάλη απώλεια σωματικού βάρους. Στις 9 Δεκεμβρίου 2021 πήρε εξιτήριο, μετά από 75 ημέρες νοσηλείας.