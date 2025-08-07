Πολιτική

Πέθανε η κόρη του Αντώνη Σαμαρά σε ηλικία 34 ετών

Άφησε την τελευταία της πνοή στον Ευαγγελισμό

LifO Newsroom

Βαρύ πένθος στην οικογένεια του πρώην πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά, καθώς έφυγε από τη ζωή η κόρη του, Λένα, σε ηλικία μόλις 34 ετών.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η Λένα Σαμαρά υπέστη επιληπτική κρίση και μεταφέρθηκε αρχικά στο νοσοκομείο Σισμανόγλειο. Εκεί κρίθηκε αναγκαία η διακομιδή της στον Ευαγγελισμό, όπου καταβλήθηκε προσπάθεια ανάνηψης, χωρίς όμως αποτέλεσμα. Ο θάνατός της βύθισε στο πένθος την οικογένεια και τους οικείους της.

Η Λένα Σαμαρά ήταν κόρη του Αντώνη και της Γεωργίας Σαμαρά και είχε σπουδάσει πολιτικός μηχανικός στο Λονδίνο, ακολουθώντας τα επαγγελματικά βήματα της μητέρας της.

