Πενήντα δύο χρόνια από την Αποκατάσταση της Δημοκρατίας: Η δεξίωση στο Προεδρικό Μέγαρο

Η δεξίωση για τα 52 χρόνια από την Αποκατάσταση της Δημοκρατίας πραγματοποιείται σήμερα στο Προεδρικό Μέγαρο.

Αν και ήταν προγραμματισμένο να πραγματοποιηθεί στον κήπο του Προεδρικού Μεγάρου, η δεξίωση μεταφέρθηκε στο εσωτερικό του, λόγω της κακοκαιρίας που εκδηλώθηκε στην Αττική.

Αντίστοιχα, η κατ’ ιδίαν συνάντηση του προέδρου της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνου Τασούλα, με τους πολιτικούς αρχηγούς πραγματοποιήθηκε στο σαλόνι του πρώτου ορόφου του Προεδρικού Μεγάρου.

Φέτος, οι προσκεκλημένοι ανήλθαν σε 1.700 περίπου και ανάμεσά τους, περιλαμβάνονται τα μέλη της κυβέρνησης, πρώην πρωθυπουργοί, οι δύο πρώην Πρόεδροι της Δημοκρατίας, Προκόπης Παυλόπουλος και Κατερίνα Σακελλαροπούλου, οι τέσσερις πρώην Πρόεδροι της Βουλής, ο Έλληνας επίτροπος Απόστολος Τζιτζικώστας, οι 20 Έλληνες ευρωβουλευτές και οι 300 βουλευτές, συμπεριλαμβανομένων των 30 ανεξάρτητων, καθώς και πρώην βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ που παραιτήθηκαν πρόσφατα, στο πλαίσιο των πολιτικών ανακατατάξεων στον χώρο της Αριστεράς.



Νίκος Ανδρουλάκης - Κυριάκος Μητσοτάκης / Φωτ.: Eurokinissi

Κωνσταντίνος Τασούλας / Φωτ.: Eurokinissi

Παρών ήταν και ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ, οι αρχηγοί των τριών Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας, ανώτατοι δικαστικοί, πρυτάνεις, αντιστασιακοί (περισσότεροι από 500), υψηλόβαθμα στελέχη τραπεζών, εφοπλιστές, επιχειρηματίες, πρόεδροι κοινωφελών ιδρυμάτων, επικεφαλής ανεξάρτητων αρχών, προσωπικότητες από τον χώρο των Γραμμάτων και των Τεχνών, εκπρόσωποι της Κοινωνίας των Πολιτών, καθώς και μέλη συλλόγων, επαγγελματικών και συνδικαλιστικών οργανώσεων.



Φωτ.: Eurokinissi

Θεοδώρα Τζάκρη Φωτ.: Eurokinissi

Ανάμεσα στους προσκεκλημένους ήταν και οι αριστούχοι στις Πανελλαδικές Εξετάσεις, Γιώργος Μυριάδης, με βαθμό 19,80, και Ανδρέας Οικονομόπουλος, με βαθμό 19,75.

Στη δεξίωση παρίστανται επίσης η δασκάλα και πρόεδρος της ΑΜΚΕ «ΝΕΑ ΖΩΗ ΣΤΟ ΧΩΡΙΟ», Παναγιώτα Διαμαντή, καθώς και ο αντισμήναρχος Γεώργιος Χατζόπουλος, ο οποίος έγινε ευρύτερα γνωστός για τον υποδειγματικό χειρισμό και την ψύχραιμη προσγείωση μαχητικού αεροσκάφους F-16 στο αεροδρόμιο της Ζακύνθου, έπειτα από σοβαρή μηχανική βλάβη στον κινητήρα.

Νίκος Ανδρουλάκης - Νικήτας Κακλαμάνης / Φωτ.: Eurokinissi

Την εκδήλωση πλαισίωσε μουσικά η μπάντα του Πολεμικού Ναυτικού, με κλασικά έργα των Σταύρου Ξαρχάκου, Μίκη Θεοδωράκη, Μάνου Χατζιδάκι και Διονύση Σαββόπουλου, καθώς και μελωδίες από το διεθνές ρεπερτόριο.

Παύλος Μαρινάκης / Φωτ.: Eurokinissi

Σία Κοσιώνη - Κώστας Μπακογιάννης / Φωτ.: Eurokinissi

Σωκράτης Φάμελλος / Φωτ.: Eurokinissi

Φωτ.: Eurokinissi

Φωτ.: Eurokinissi

Τασούλας: Η ενότητα για τον ελληνισμό είναι ιστορικός όρος επιβίωσης και επιτυχίας

Κατά την ομιλία του, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας απηύθυνε μήνυμα ενότητας και ευθύνης.

«Η ενότητα για τον ελληνισμό δεν είναι κοινότοπη έκκληση. Είναι ιστορικός όρος επιβίωσης και επιτυχίας», υπογράμμισε ο κ. Τασούλας σημειώνοντας ότι «η αντιπαράθεση πρέπει να υποχωρεί εκεί που αρχίζει ο σκληρός πυρήνας του εθνικού συμφέροντος».

Όπως τόνισε: «Η ευθύνη ξεκινά από εκείνους που κατέχουν θέσεις ευθύνης. Εμείς πρώτοι πρέπει να δείξουμε τον σεβασμό και την ψυχραιμία που ζητάμε από την κοινωνία μας» και πρόσθεσε ότι «οι πολιτικοί δεν έχουν το δικαίωμα να ζητούν από τους πολίτες σύνεση, αν δεν δίνουν πρώτοι το παράδειγμα. Δεν μπορούμε να ζητάμε ενότητα, όταν εμείς καλλιεργούμε τη διαίρεση· ούτε μέτρο, όταν εμείς δεν τηρούμε το μέτρο πρώτοι».

Στην ομιλία του, ο κ. Τασούλας ανέφερε ότι «η Δημοκρατία δεν είναι καθόλου εύκολη υπόθεση. Είναι η κορυφαία έκφραση του ανθρώπινου πολιτισμού στο πολιτειακό και θεσμικό επίπεδο. Και επειδή η κυβέρνηση δεν βρίσκεται στα χέρια των ολίγων, αλλά στα χέρια των πολλών, «δημοκρατία κέκληται». Είναι η διαχείριση της μοίρας ενός λαού και ενός κράτους από τον ίδιο τον λαό με κανόνες και αρχές. Είναι η γοητεία, αλλά και η βαριά ευθύνη να ορίζεις την μοίρα σου και την μοίρα του τόπου σου σε διαρκή αναμέτρηση με καταγωγικές αδυναμίες της δημοκρατίας, όπως η δημαγωγία, η παραπληροφόρηση, η αδιαφορία και η διαβολή. Δηλαδή, όλα αυτά που κάνουν τον ασθενέστερο λόγο να φαίνεται αληθοφανής, το περίφημο “τον ήσσονα λόγον κρείττω ποιείν”».

Αναφερόμενος στη σημερινή επέτειο, έκανε λόγο για ημέρα τιμής για όσους αντιστάθηκαν στη δικτατορία «ποτέ από το χρέος μη κινούντες» και πρόσθεσε ότι «είναι ωστόσο και ημέρα περισυλλογής. Σαν σήμερα τελείωσε μια επταετία αυταρχισμού, που προκάλεσε την τραγωδία της Κύπρου με την βάρβαρη εισβολή της Τουρκίας».

Τόνισε, ακόμη, ότι «στον αντίποδα αυτής της τραγωδίας, η ομαλή εναλλαγή στην εξουσία και η ένταξη της Ελλάδας και Κύπρου στην ευρωπαϊκή οικογένεια είναι οι θεμελιώδεις κατακτήσεις της μεταπολίτευσης. Κατακτήσεις που ανήκουν εξίσου στις πολιτικές παρατάξεις, αλλά προπαντός ανήκουν στον ελληνικό λαό».

Με πληροφορίες από ΕΡΤnews