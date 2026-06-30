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Παύλος Πολάκης: Ζητά την παραίτηση Φάμελλου από πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ

Η ανάρτηση του Παύλου Πολάκη - Ζητά επίσης, την εκλογή νέου προέδρου

The LiFO team
The LiFO team
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΦΑΜΕΛΛΟΥ ΣΥΡΙΖΑ Facebook Twitter
Φωτ. αρχείου Eurokinissi
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Την παραίτηση του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτη Φάμελλου, ζητά ο Παύλος Πολάκης.

Παράλληλα, ζητά την εκλογή νέου προέδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας, μια διαδικασία στην οποία «εννοείται ότι θα είμαι παρών» ενώ αιτείται και την «άμεση εκκίνηση συνομιλιών με τις όμορες πολιτικές δυνάμεις και προσωπικότητες που θέλουν και πιστεύουν στον σχηματισμό ενός ευρύτερου προοδευτικού μετώπου».

Η ανάρτηση του Παύλου Πολάκη:

«Μετά την κατάρρευση του αφηγήματος και της στρατηγικής του προέδρου Σωκράτη Φάμελλου και της περί αυτόν ηγετικής ομάδας σχετικά με την συνεργασία των προοδευτικών δυνάμεων και ειδικότερα όσον αφορά την άνευ όρων στήριξη του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ στην ΕΛΑΣ, θα πρέπει άμεσα να γίνουν τα εξής:

1. Άμεση επάνοδός μου στην Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ

2. Άμεση παραίτηση του προέδρου Σωκράτη Φάμελλου και εκλογή νέου προέδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας (διαδικασία στην οποία εννοείται ότι θα είμαι παρών)

3. Άμεση σύγκληση της Κεντρικής Επιτροπής προκειμένου να προχωρήσουμε στη:
α. ⁠Συγκρότηση εκλογικής οργανωτικής επιτροπής
β. Συγκρότηση επιτροπής προγράμματος που θα δουλέψει στη βάση του προγράμματος των έξι πυλώνων και των δέκα και μια προτάσεων του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ για μια προοδευτική διακυβέρνηση.

4. Άμεση εκκίνηση συνομιλιών με τις όμορες πολιτικές δυνάμεις και προσωπικότητες που θέλουν και πιστεύουν στο σχηματισμό ενός ευρύτερου προοδευτικού μετώπου.

Παύλος Πολάκης μελος ΠΓ και ΚΕ ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ και προφανως ΟΧΙ ανεξαρτητος βουλευτης»

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