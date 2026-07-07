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Παύλος Πολάκης: «Θα είμαι υποψήφιος πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ»

«Η σημερινή κατάσταση του ΣΥΡΙΖΑ είναι πρωτοφανής στα πολιτικά χρονικά» είπε ο Παύλος Πολάκης

The LiFO team
The LiFO team
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ ΣΥΡΙΖΑ ΠΡΟΕΔΡΟΣ Facebook Twitter
Ο Παύλος Πολάκης στην Κουμουνδούρου / Φωτ.: Eurokinissi
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Ο ανεξάρτητος βουλευτής και μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ, Παύλος Πολάκης, μίλησε σχετικά με τις εξελίξεις στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, δηλώνοντας μεταξύ άλλων ότι θα είναι υποψήφιος πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας, εφόσον κινηθούν οι διαδικασίες.

Ο Παύλος Πολάκης ήταν καλεσμένος στο NaftemporikiTV και, μεταξύ άλλων, παρουσίασε τρεις ενέργειες για την επόμενη ημέρα στον ΣΥΡΙΖΑ, κατηγορώντας παράλληλα τον Σωκράτη Φάμελλο για «υποτέλεια».

«Πρώτον, πρέπει να επιστρέψω άμεσα στην Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ. Δεύτερον, η Κεντρική Επιτροπή πρέπει να πάρει μία απόφαση που να λέει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν διαλύεται, αλλά θα ηγηθεί μίας προσπάθειας συμπόρευσης με συγκεκριμένο προγραμματικό λόγο. Να αναιρέσει την απόφαση αυτοδιάλυσης» είπε αρχικά.

«Τρίτον, πρέπει να παραιτηθεί ο Φάμελλος και να εκλεγεί νέος πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας. Εγώ σε μία τέτοια διαδικασία βάζω υποψηφιότητα» συμπλήρωσε ο Παύλος Πολάκης.

Παύλος Πολάκης: Οι κατηγορίες για Φάμελλο

Ο Παύλος Πολάκης στάθηκε και στη σημερινή κατάσταση του ΣΥΡΙΖΑ, μετά την υπερψήφιση της εισήγησης του Σωκράτη Φάμελλου στην Κεντρική Επιτροπή, για σύμπλευση με την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα.

«Η σημερινή κατάσταση του ΣΥΡΙΖΑ είναι πρωτοφανής στα πολιτικά χρονικά. Δηλαδή να υπάρχει πρόεδρος κόμματος και μία απόφαση Κεντρικής Επιτροπής που αναφέρει πως θα στηρίξει ένα άλλο κόμμα» συνέχισε ο Παύλος Πολάκης.

«Αυτό δεν έχει ξαναυπάρξει ποτέ. Αυτό, στην καλύτερη περίπτωση, δείχνει μία κατάσταση προσωπικής ανεπάρκειας και υποτέλειας του ανθρώπου που βρίσκεται από πίσω, και εννοώ τον Σωκράτη Φάμελλο, ο οποίος ηγήθηκε μίας τέτοιας προσπάθειας» είπε ακόμη ο βουλευτής Χανίων.

«Η εντολή που είχε πάρει (σ.σ. εννοεί τον Σωκράτη Φάμελλο) από το περσινό συνέδριο, αλλά και με την εκλογή του, την οποία να θυμίσω ότι του τη χάρισα γιατί δεν πήγα στον δεύτερο γύρο σε μία προσπάθεια να υπάρξει ενότητα, που δεν υπήρξε καμία διάθεση ενότητας από μεριάς του, αλλά μία απόλυτη, μονόχνωτη κακομοιριά, ήταν να υπάρξει ανασυγκρότηση και ανασύνθεση του ΣΥΡΙΖΑ και του προοδευτικού χώρου και με καθοριστικό ρόλο του ΣΥΡΙΖΑ, όχι να πούμε ότι κλείνουμε το μαγαζί και πάμε αλλού» κατέληξε ο Παύλος Πολάκης.

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