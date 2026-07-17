Παύλος Πολάκης: «Στον αέρα» η διεκδίκηση της ηγεσίας του ΣΥΡΙΖΑ - Η αινιγματική ανάρτηση

Μια αινιγματική ανάρτηση στα social έκανε ο Παύλος Πολάκης.

Με μία μαντινάδα από την ιδιαίτερη πατρίδα του, τα Σφακιά, σχολιάζει τις εξελίξεις στον ΣΥΡΙΖΑ, μετά και τις νέες παραιτήσεις στο κόμμα.

Στην ανάρτησή του ο Παύλος Πολάκης αναφέρει: «Στράτα μου ίδια ήσουνα κι ίδια πομένεις πάντα…και δεν χωρούν στο δρόμο μου των αλλονών κουμάντα! Χαιρετίσματα από Σφακιά σε όλους τους καλούς! Οι άλλοι ό,τι κι αν κάνουν δεν μας αγγίζουν γιατί δείξανε και το πραγματικό τους μπόι και το ηθικό τους ανάστημα….ΘΑ ΣΥΝΕΧΙΣΟΥΜΕ».

ΣΥΡΙΖΑ: Πρόεδρος η Ρένα Δούρου;

Ο Παύλος Πολάκης βρίσκεται στα Σφακιά και δεν παρευρίσκεται στην Κουμουνδούρου στη σημερινή συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ ενώ όπως φαίνεται, αύριο στην Κεντρική Επιτροπή δεν θα διεκδικήσει άλλο ρόλο ή αξίωμα με αποτέλεσμα να αποσύρεται από την κούρσα για την προεδρία της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ.

Αυτό σημαίνει ότι μένει μόνη υποψήφια η Ρένα Δούρου να εκλεγεί πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας.

Νέες παραιτήσεις από τον ΣΥΡΙΖΑ τις τελευταίες ώρες

Νωρίτερα, ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Βασίλης Κόκκαλης, ανακοίνωσε πως παραιτείται από το βουλευτικό του αξίωμα, παραδίδοντας παράλληλα την έδρα του. Ο Βασίλης Κόκκαλης, στην ανακοίνωσή του, γνωστοποίησε πως στις αρχές της επόμενης εβδομάδας αναμένεται να ενημερώσει τον πρόεδρο της Βουλής, Νικήτα Κακλαμάνη, για τις προθέσεις του.

Επίσης, η Όλγα Γεροβασίλη ανακοίνωσε πως αποχωρεί από την Κοινοβουλευτική Ομάδα (ΚΟ) του ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συμμαχία.

Επιπλέον, ο Γιάννης Ραγκούσης παραιτήθηκε από τον ΣΥΡΙΖΑ. «Μία μόνο λέξη επιθυμώ να απευθύνω τούτη την ώρα προς όλα τα μέλη και τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ με τα οποία συμπορευτήκαμε και δώσαμε κοινούς αγώνες- στη Β´Πειραιά και σε ολόκληρη τη χώρα- από το 2019 έως σήμερα: Ευχαριστώ!» δήλωσε.

Επίσης, ο βουλευτής Ηλείας του ΣΥΡΙΖΑ Διονύσης Καλαματιανός απέστειλε επιστολή στον πρόεδρο της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη, με την οποία γνωστοποιεί πως «εφεξής θα ασκώ τα καθήκοντά μου ως ανεξάρτητος βουλευτής Ηλείας». Η επιστολή του αναγνώστηκε και στην Ολομέλεια.

Παράλληλα, ως ανεξάρτητος βουλευτής Αιτωλοακαρνανίας θα ασκεί εφεξής τα κοινοβουλευτικά του καθήκοντα, ο Μιλτιάδης Ζαμπάρας. Ο βουλευτής, με επιστολή του στον πρόεδρο της Βουλής, δηλώνει ότι αποχωρεί από την Κοινοβουλευτική Ομάδα του κόμματος με το οποίο είχε εκλεγεί, δηλαδή τον ΣΥΡΙΖΑ, και στο εξής θα είναι ανεξάρτητος.

Υπενθυμίζεται πως ανεξαρτητοποιήθηκε το πρωί της Πέμπτης (16/7), με επιστολή της στον πρόεδρο της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη, από τον ΣΥΡΙΖΑ η Πόπη Τσαπανίδου. Η Πόπη Τσαπανίδου γνωστοποίησε την αποχώρησή της από την Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ με επιστολή που απέστειλε στον πρόεδρο της Βουλής, Νικήτα Κακλαμάνη. «Αξιότιμε κ. Πρόεδρε, με την παρούσα σάς γνωστοποιώ ότι αποχωρώ από την Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία (άρθρο 16 παρ.5 του Κανονισμού της Βουλής). Εφεξής θα ασκώ τα καθήκοντά μου ως ανεξάρτητη Βουλευτής. Με εκτίμηση, Πόπη Τσαπανίδου» αναφέρει στη σχετική της επιστολή.

Παράλληλα, την αποχώρησή τους από την Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, γνωστοποίησαν με επιστολή τους προς τον πρόεδρο της Βουλής, Νικήτα Κακλαμάνη, οι βουλευτές Καλλιόπη Βέττα (Κοζάνης) και Κωνσταντίνος Μπάρκας (Πρεβέζης). Οι δύο βουλευτές δηλώνουν ότι «εφεξής θα ασκώ τα καθήκοντά μου ως ανεξάρτητοι βουλευτές».

Με πληροφορίες από ΕΡΤ, ΑΠΕ-ΜΠΕ