Παύλος Μαρινάκης: Όχι τσιγάρο και κιθάρα μπροστά στον Άγνωστο Στρατιώτη

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, αναφέρθηκε στην τροπολογία που αφορά τον Άγνωστο Στρατιώτη, σχολιάζοντας ένα βίντεο που δημοσιεύθηκε στα social media, με αστυνομικούς να ζητούν την απομάκρυνση νεαρού που κάπνιζε κοντά στο μνημείο.

Με αναφορές στην απεργία πείνας του Πάνου Ρούτσι αλλά και στο βίντεο που δείχνει αστυνομικό να ζητά από νεαρό να απομακρυνθεί επειδή κάπνιζε κοντά στο Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη, ο Παύλος Μαρινάκης μίλησε για όσα «έχει κατηγορηθεί αυτή η κυβέρνηση».

«Έχει κατηγορηθεί για πολλά αυτή η κυβέρνηση, για να μη πω για όλα… έχουμε κάνει κι εμείς τα λάθη μας και τα διορθώνουμε», ανέφερε ο Παύλος Μαρινάκης, το πρωί της Τετάρτης 29 Οκτωβρίου από το πλατό του ΣΚΑΪ.

Όπως πρόσθεσε: «Τα περισσότερα (σ.σ. για τα οποία έχουμε κατηγορηθεί) νομίζω ότι είναι υπερβολικά. Ένα από τα πιο υπερβολικά είναι ότι εμείς καλλιεργούμε την τοξικότητα. Να θυμίσω ότι έχουμε κατηγορηθεί, ακόμη και ο πρωθυπουργός ότι καλύπταμε έναν λαθρέμπορα, έχουμε κατηγορηθεί από τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης ότι είμαστε ενορχηστρωτές -και προσωπικά ο πρωθυπουργός- μιας συγκάλυψης που ουδέποτε απεδείχθη, έχουμε κατηγορηθεί ότι κρύβαμε βαγόνια, ότι εξαφανίζαμε νεκρούς (…). Σε όλα αυτά απαντούσαμε με επιχειρήματα, απαντούσαμε με όσα πιστεύαμε ότι ίσχυαν και φαίνεται ότι δικαιωνόμαστε και την τελευταία χρονική περίοδο με αφορμή μία απεργία πείνας ενός πονεμένου πατέρα, στον οποίο σταθήκαμε ανθρώπινα στο πλευρό του όπως όλη η κοινωνία, κάποιοι από τα πολιτικά κόμματα επένδυσαν εκ νέου στο μπάχαλο, μην κοροϊδευόμαστε».

Ο Παύλος Μαρινάκης σχολίασε στη συνέχεια, ένα βίντεο που δημοσιεύθηκε, στο οποίο εμφανίζεται ένας νεαρός να κάθεται σε ένα σκαλί λίγο πιο μπροστά από το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη να καπνίζει με την παρέα του. Ένας αστυνομικός ζητά από τον νεαρό να μετακινηθεί από το σημείο.

«Εδώ εκπέμπονται δύο μηνύματα» λέει ο Παύλος Μαρινάκης. «Το ένα είναι: μια χαρά, τσιγαράκι, κιθάρα σε υπαίθριο χώρο αλλά όχι στον Άγνωστο Στρατιώτη, δηλαδή όχι εκεί που τιμούμε τους ήρωες του έθνους. Το δεύτερο μήνυμα είναι: Δείτε με τι επαγγελματισμό χωρίς να θέλουν να προκαλέσουν οι αστυνομικοί (σ.σ. του ζήτησαν να φύγει από το σημείο). Οι αστυνομικοί δουλεύουν δύσκολες ώρες, κάτω από δύσκολες συνθήκες με καλύτερους μεν, αλλά όχι με τους μισθούς που αξίζουν (…) και δείτε με τι επαγγελματισμό αντιμετώπισαν μία τέτοια κατάσταση».

«Τα λέω αυτά γιατί υπάρχει και η όψη της προβοκάτσιας. Ζούμε στη μεταπολιτευτική Ελλάδα που ένας συγκεκριμένος πολιτικός χώρος θρέφεται πολιτικά από τέτοιες απόπειρες δημιουργίας έντασης, τεχνητής έντασης», συμπλήρωσε ο Παύλος Μαρινάκης.