ΠΑΣΟΚ: Παραδίδει την έδρα του ο Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος μετά τη διαγραφή του από το κόμμα

Ο Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος αποφάσισε να παραδώσει την έδρα του στη Βουλή, μετά τη διαγραφή του από την Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΠΑΣΟΚ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, μετά την απόφαση του προέδρου του κόμματος, Νίκου Ανδρουλάκη, να τον θέσει εκτός Κ.Ο., ο κ. Κωνσταντινόπουλος ενημέρωσε τον πρόεδρο ότι προτίθεται να αποχωρήσει από το κοινοβούλιο.

Σε δήλωσή του, τόνισε ότι καθ’ όλη τη διάρκεια της θητείας του διατήρησε τις προσωπικές του θέσεις και απόψεις, αλλά πάντα συντασσόταν με την πλειοψηφία του ΠΑΣΟΚ. «Πιστεύω ότι τα κόμματα αποτελούν πυλώνες της Δημοκρατίας και η αξιοπιστία τους εξαρτάται από τις πράξεις μας, αλλά και τη συνέπεια λόγων και πράξεων», επισήμανε.

Ο ίδιος γνωστοποίησε ότι θα ζητήσει από τον Πρόεδρο της Βουλής να πραγματοποιήσει την τελευταία του ομιλία την ημέρα εκλογής του νέου Αντιπροέδρου εκ μέρους του ΠΑΣΟΚ, τον οποίο και θα στηρίξει με την ψήφο του.

Το μήνυμα του Οδ. Κωνσταντινόπουλου στον Ν. Ανδρουλάκη:

Κύριε Πρόεδρε ,

Μετά την χθεσινή αποφαση σας , θεώρησα απαραίτητο να ενημερώσω πρώτα εσάς και την Κ.Ο για την απόφασή μου να παραδώσω την έδρα μου, στο κόμμα με το οποίο εκλέγομαι από το 2009 στην Αρκαδία και αμέσως μετά να ενημερώσω τον Πρόεδρο της Βουλής. Είναι βαθιά μου πεποίθηση, όπως άλλωστε γνωρίζετε καλά, ότι οι βουλευτές υπηρετούν τον λαό και την παράταξη με την οποία εξελέγησαν.

Σε όλη μου την θητεία, είχα τις θέσεις μου και τις απόψεις μου αλλά συντασσόμουν πάντα με την πλειοψηφία του κόμματος μου.

Πιστεύω ότι τα κόμματα είναι πυλώνες της Δημοκρατίας και αυτό εξαρτάται από τις πράξεις μας, την αξιοπιστία μας και τη συνέπεια λόγων και πράξεων .

Θα ζητήσω από τον Πρόεδρο της Βουλής να κάνω την τελευταία μου ομιλία την ημέρα εκλογής του νέου Αντιπροέδρου εκ μέρους του ΠΑΣΟΚ, τον οποίο και θα ψηφίσω.

Καλή δύναμη στο έργο σας.