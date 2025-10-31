ΠΑΣΟΚ: «Ο κ. Μητσοτάκης οφείλει σήμερα να διαγράψει τη Σοφία Βούλτεψη»

Έντονη αντίδραση προκάλεσαν στο ΠΑΣΟΚ οι δηλώσεις της βουλευτού της Νέας Δημοκρατίας, Σοφίας Βούλτεψη, για την Ευρωπαία Εισαγγελέα Λάουρα Κοβέσι, με το κόμμα να ζητά από τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη την άμεση αποπομπή της από την Κοινοβουλευτική Ομάδα της Ν.Δ.

Σε ανακοίνωσή του, το ΠΑΣΟΚ αναφέρει ότι ο πρωθυπουργός «οφείλει να αποδείξει πως δεν υιοθετεί τις ακραία αντιδημοκρατικές και αντισυνταγματικές απόψεις της» και κάνει λόγο για «απαράδεκτη δημόσια αμφισβήτηση του θεσμού της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας» και για «απειλές προς τα κόμματα της αντιπολίτευσης με εργαλειοποίηση του OLAF».

Η Χαριλάου Τρικούπη υποστηρίζει ότι «όσο ο πρωθυπουργός την κρατά στην Κοινοβουλευτική Ομάδα, υιοθετεί τις αδιανόητες επιθέσεις στη Δικαιοσύνη».

Σύμφωνα με το ΠΑΣΟΚ, η κυρία Βούλτεψη, σε τηλεοπτική της εμφάνιση, «κορύφωσε την επίθεσή της» εναντίον της κυρίας Κοβέσι, χαρακτηρίζοντας μάλιστα τη χώρα προέλευσής της «ακρωνύμιο της διαφθοράς», ενώ «αμφισβήτησε ευθέως τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στο ελληνικό δικαιικό σύστημα».

Το κόμμα σημειώνει επίσης ότι η βουλευτής «δήλωσε πως αναγνωρίζει και εμπιστεύεται μόνο τον OLAF για τη διερεύνηση της υπόθεσης του ΟΠΕΚΕΠΕ», απευθύνοντας – όπως τονίζεται – «πρωτοφανείς απειλές» προς την αντιπολίτευση, με τη φράση «θα σας κανονίσει όλους ο OLAF».

Στην ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ αναφέρεται ότι οι δηλώσεις αυτές «αποτελούν νέα, πρωτοφανή πρόκληση για τη Δημοκρατία και το κράτος δικαίου», επισημαίνοντας ότι η κυρία Βούλτεψη, ως βουλευτής του Ελληνικού Κοινοβουλίου, «έχει ορκιστεί να υπηρετεί το Σύνταγμα και τους νόμους της Ελληνικής Πολιτείας».

Ερωτήματα προς την κυβέρνηση

Το ΠΑΣΟΚ απευθύνει σειρά ερωτημάτων προς την κυβέρνηση:

«Αμφισβητεί η κυβέρνηση τον θεσμό της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και το έργο της;»

«Ποιος εκφράζει τελικά την κυβερνητική πολιτική: οι υπουργοί που δηλώνουν ότι συνεργάζονται με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ή η κυρία Βούλτεψη που της επιτίθεται;»

«Υπάρχει κάποιος ειδικός λόγος που η κυβέρνηση “προτιμά” τον OLAF έναντι της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας;»

«Τι εννοεί η βουλευτής όταν δηλώνει προς την αντιπολίτευση ότι “θα σας κανονίσει όλους ο OLAF”;»



