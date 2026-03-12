ΠΑΣΟΚ: Διεγράφη από την ΚΟ ο Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος

Ο Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος διεγράφη από την Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΠΑΣΟΚ.

Με επιστολή του προς τον πρόεδρο της Βουλής, Νικήτα Κακλαμάνη, ο Νίκος Ανδρουλάκης του γνωστοποίησε την Πέμπτη 12 Μαρτίου, ότι ο βουλευτής Αρκαδίας δεν ανήκει πλέον στην Κοινοβουλευτική Ομάδα του Κινήματος.

«Κύριε Πρόεδρε,

Σας γνωρίζω, ότι ο Βουλευτής του Νομού Αρκαδίας, κ. Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος, από σήμερα δεν ανήκει στην Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής», αναφέρει η επιστολή του Νίκου Ανδρουλάκη.

Μία ημέρα πριν, ο Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος βρέθηκε καλεσμένος σε εκπομπή, όπου μεταξύ άλλων, σχολίασε τη εικόνα του κόμματος στις δημοσκοπήσεις.

Ερωτηθείς για το εάν το ΠΑΣΟΚ πρέπει να θέσει ξανά ζητήματα ηγεσίας, ο Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος απάντησε: «Ό,τι ήταν να θέσω, εγώ το έθεσα. Υπάρχει άλλη ηγεσία στο ΠΑΣΟΚ και όλοι αυτοί οι άνθρωποι πρέπει να επαναξιολογήσουν μαζί με τον πρόεδρο την κατάσταση, για να μπορέσουμε να δούμε τι φταίει και είμαστε 15 μονάδες μακριά».