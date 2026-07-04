ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΑΠΟΚΤΗΣΕ ΤΟ! ΑΚΟΥΣΕ ΤΟ!

Πολιτική

Παραιτήθηκε ο Γιώργος Καραμέρος από τον ΣΥΡΙΖΑ και από τη θέση του βουλευτή

Μεταξύ άλλων, αναφέρει ότι «από την αρχή υποστήριξα πως η πρωτοβουλία του Αλέξη Τσίπρα και στη συνέχεια η συγκρότηση της ΕΛ.Α.Σ δημιουργούν προοπτική για την Ελλάδα» - Ολόκληρη η ανακοίνωσή του

The LiFO team
The LiFO team
ΚΑΡΑΜΕΡΟΣ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΣΥΡΙΖΑ Facebook Twitter
Φωτογραφία αρχείου: Eurokinissi
0

Ο Γιώργος Καραμέρος παραιτήθηκε από τον ΣΥΡΙΖΑ και όπως ανακοίνωσε, παραιτείται από κάθε κομματική ιδιότητα και από την κοινοβουλευτική έδρα.

Σε ανάρτησή του, ο Γιώργος Καραμέρος αναφέρει, μεταξύ άλλων, ότι ενημέρωσε τον πρόεδρο Σωκράτη Φάμελλο και πως η απόφασή του «ελήφθη σε απόλυτη ευθυγράμμιση με τους ανθρώπους που συμπορεύομαι στην Ανατολική Αττική και την οικογένειά μου».

Υπογραμμίζει ακόμη, ότι «από την αρχή υποστήριξα πως η πρωτοβουλία του Αλέξη Τσίπρα και στη συνέχεια η συγκρότηση της ΕΛ.Α.Σ δημιουργούν προοπτική για την Ελλάδα».

Γιώργος Καραμέρος: Αναλυτικά ολόκληρη η ανάρτησή του

Ενημέρωσα πριν λίγο τον Προεδρο Σωκράτη Φάμελλο για την απόφασή μου να παραιτηθώ από την κοινοβουλευτική έδρα της Ανατολικής Αττικής και από κάθε κομματική ιδιότητα. Προερχόμενος από την τοπική αυτοδιοίκηση και την Πολιτική Οικολογία, συνεργάστηκα, εντάχθηκα και εκλέχθηκα νέος βουλευτής το 2023. Βρέθηκα απρόσμενα στην πρώτη γραμμή, σταθερός, παρά τα όσα έχουν συμβεί. Σε αυτή την πρώτη γραμμή θα παραμείνω και στο εξής αλλά ως ενεργός πολίτης, απλός «στρατιώτης» στην αναγκαία νικηφόρα προοδευτική συμπαράταξη της σοσιαλδημοκρατίας, της αριστεράς και της πολιτικής οικολογίας που με αφορά ως έκφραση και εκπροσώπηση.

Η απόφαση μου ελήφθη σε απόλυτη ευθυγράμμιση με τους ανθρώπους που συμπορεύομαι στην Ανατολική Αττική και την οικογένειά μου. Είναι το μόνο προνόμιο που απολαμβάνω, η στήριξή τους. Αυτό κρατώ και δεν παίρνω τίποτα άλλο μαζί μου. Στον αξιακό κώδικά μου, ο λόγος δεν νοείται χωρίς το έργο που τον επιβεβαιώνει. Η συνέπεια, η αξιοπιστία και η αξιοπρέπεια είναι αδιαπραγμάτευτες αρχές. Από την αρχή υποστήριξα πως η πρωτοβουλία του Αλέξη Τσίπρα και στη συνέχεια η συγκρότηση της ΕΛ.Α.Σ δημιουργούν προοπτική για την Ελλάδα. Αυτή η στήριξη παραμένει και μάλιστα ενισχυμένη ως πολιτική εκτίμηση Ό,τι είπα λοιπόν, το κάνω. Σέβομαι το κοινοβούλιο και τη λειτουργία του. Είναι η καρδιά του δημοκρατικού μας πολιτεύματος.

Απαιτείται για την Ελληνική Δημοκρατία όχι μόνο πολιτική αλλαγή αλλά και αλλαγή της πολιτικής, και επιλέγω ως ελάχιστο υπόδειγμα την επιστροφή της έδρας στο κόμμα καθώς η όποια εξουσία, δεν είναι ιδιοκτησία αλλά παρακαταθήκη. Δεν εγκαταλείπω. Θα συνεχίσω να μάχομαι για αυτήν την παρακαταθήκη με σεβασμό προς όλους. Νέους αλλά και έμπειρους συναγωνιστές.

Στο τέλος της εβδομάδας που ξεκινά θα ενημερώσω και επίσημα τον Πρόεδρο της Βουλής για την απόφασή μου αφού πρώτα διευθετήσω κάποια αναγκαία διαδικαστικά ζητήματα με τους συνεργάτες μου.
Ευχαριστώ θερμά τους χιλιάδες συμπολίτες μου, που με εμπιστεύτηκαν. Με αυτούς κωπηλατούμε διαρκώς στην ίδια κατεύθυνση και θα συνεχίσω να τους ακούω και να αλληλοϋποστηριζόμαστε.

Γνωρίζουν μία προς μία, ένας προς ένας, πως δεν αφήνουμε ούτε μιά γωνιά του τόπου μας χωρίς μάχη, μικρή ή μεγαλύτερη. Για την κλιματική κρίση και το περιβάλλον, το κόστος ζωής, την υγεία, την παιδεία, τον πολιτισμό, τις υποδομές και τις μεταφορές.

Δηλώνω παρών, με πράξεις και από την αρχή.
Με τιμή
Δημοσιογράφος
Γιώργος Καραμέρος.

 


 

Πολιτική

Tags

0

ΑΠΟΚΤΗΣΕ ΤΟ! ΑΚΟΥΣΕ ΤΟ!

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

ΚΑΡΑΜΕΡΟΣ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΣΥΡΙΖΑ

Πολιτική / Παραιτήθηκε ο Γιώργος Καραμέρος από τον ΣΥΡΙΖΑ και από τη θέση του βουλευτή

Μεταξύ άλλων, αναφέρει ότι «από την αρχή υποστήριξα πως η πρωτοβουλία του Αλέξη Τσίπρα και στη συνέχεια η συγκρότηση της ΕΛ.Α.Σ δημιουργούν προοπτική για την Ελλάδα» - Ολόκληρη η ανακοίνωσή του
THE LIFO TEAM
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΥ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗ

Πολιτική / Μητσοτάκης για περικοπή συντάξεων χηρείας μετά την τριετία: Μία ακόμη παρέμβαση κοινωνικής δικαιοσύνης

«Με νομοθετική ρύθμιση καταργείται η περικοπή των συντάξεων χηρείας μετά την 3ετία, στο 35% όπως όριζε ο νόμος Κατρούγκαλου», αναφέρει ο πρωθυπουργός
THE LIFO TEAM
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ

Πολιτική / Μητσοτάκης από Παίδων Πεντέλης: «Υλοποιήσαμε την προεκλογική μας δέσμευση ότι θα κάνουμε τη μεγαλύτερη αναβάθμιση στις υποδομές του ΕΣΥ»

Ο πρωθυπουργός βρέθηκε στα εγκαίνια του πλήρως ανακαινισμένου και εκσυγχρονισμένου Γενικού Νοσοκομείου Παίδων Πεντέλης
THE LIFO TEAM
ΘΑΝΟΣ ΝΤΟΚΟΣ ΦΑΡΣΑ ΟΥΚΡΑΝΙΑ

Πολιτική / Θάνος Ντόκος: Θύμα Ρώσων φαρσέρ ο σύμβουλος εθνικής ασφαλείας του πρωθυπουργού

«Κατανοούμε τις ανάγκες του πολέμου, αλλά δεν θέλουμε να διεξάγεται στο έδαφός μας. Έχουμε εκλογές που πλησιάζουν, επομένως η αντίδραση της Αθήνας θα είναι πολύ ισχυρή» φέρεται να απάντησε ο Θάνος Ντόκος
THE LIFO TEAM
ΝΙΚΟΣ ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ ΤΣΙΠΡΑ ΚΑΡΥΣΤΙΑΝΟΥ

Πολιτική / Ανδρουλάκης για Τσίπρα και Καρυστιανού: Εμφανίστηκαν δύο νέα κόμματα και η ΝΔ τσιμπά στις δημοσκοπήσεις

Επανέλαβε τη θέση του ΠΑΣΟΚ για πολιτική αλλαγή και τόνισε, μεταξύ άλλων, ότι «αυτό που διαφημίζουν ως υπεραπόδοση της οικονομίας, είναι υπεραπόδοση της ακρίβειας»
THE LIFO TEAM
ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ MARC ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΑΣ ΠΑΣΟΚ

Πολιτική / Δημοσκόπηση Marc: Οι πολίτες προτιμούν δεύτερες εκλογές αντί για κυβέρνηση συνεργασίας - Ποιοι ψηφίζουν Τσίπρα και Καρυστιανού

Το 56,7% προκρίνει νέα εκλογική αναμέτρηση σε περίπτωση μη αυτοδυναμίας, ενώ η δημοσκόπηση καταγράφει τις μετακινήσεις ψηφοφόρων προς ΕΛ.Α.Σ. και «Ελπίδα για τη Δημοκρατία»
THE LIFO TEAM
 
 