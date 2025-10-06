Παπασταύρου για το καλώδιο Ελλάδας–Κύπρου: «Η ελληνική κυβέρνηση δεν εκβιάζει»

Σαφές μήνυμα ενότητας Αθήνας–Λευκωσίας έστειλε σήμερα ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου, με αφορμή τη συζήτηση γύρω από την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας–Κύπρου, γνωστή ως Great Sea Interconnector.

Μιλώντας στο Open, ο κ. Παπασταύρου τόνισε πως «η ελληνική κυβέρνηση δεν εκβιάζει και ενεργεί μόνο θεσμικά», απαντώντας στις πρόσφατες δηλώσεις του Κύπριου υπουργού Οικονομικών Μάκη Κεραυνού, ο οποίος έχει επανειλημμένα αμφισβητήσει τη βιωσιμότητα του έργου.

«Οι σχέσεις Ελλάδας–Κύπρου είναι αδιάρρηκτες. Αποτελούν θεμέλιο του ελληνισμού και είναι υπεράνω οποιουδήποτε έργου», δήλωσε χαρακτηριστικά ο υπουργός, υπογραμμίζοντας ότι το έργο «είναι στρατηγικής σημασίας» και θα «τερματίσει την ενεργειακή απομόνωση της Κύπρου», συμβάλλοντας στη μείωση του κόστους ενέργειας στο νησί.

Το Great Sea Interconnector χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση με 657 εκατ. ευρώ και θεωρείται ένα από τα σημαντικότερα έργα ηλεκτρικής διασύνδεσης στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου. Μέχρι σήμερα, όπως ανέφερε ο υπουργός, έχουν ήδη επενδυθεί περίπου 300 εκατ. ευρώ, που έχει αναλάβει εξ ολοκλήρου ο ΑΔΜΗΕ.

Ο κ. Παπασταύρου επεσήμανε ότι το έργο παραμένει σε τροχιά υλοποίησης, ωστόσο αντιμετωπίζει εμπόδια λόγω των «αλληλοσυγκρουόμενων μηνυμάτων» που φτάνουν από τη Λευκωσία.

«Ο Κύπριος υπουργός Οικονομικών, πριν και μετά τη συνάντηση Μητσοτάκη–Χριστοδουλίδη στη Νέα Υόρκη, αμφισβητεί τη βιωσιμότητα του έργου, επικαλούμενος μελέτες που στην πραγματικότητα την τεκμηριώνουν», σημείωσε.

Σχολιάζοντας το πρόσφατο δημοσίευμα για νέες απαιτήσεις του ΑΔΜΗΕ προς τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου, ο υπουργός υπογράμμισε ότι η Ελλάδα παραμένει προσηλωμένη στη συνεργασία με την κυπριακή πλευρά και στην ολοκλήρωση της διασύνδεσης, η οποία –όπως είπε– «θα φέρει πολλαπλά οφέλη για ολόκληρη την περιοχή».

Την ίδια ώρα, ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης επανέλαβε ότι οι σχέσεις Λευκωσίας–Αθήνας παραμένουν «ισχυρότερες από ποτέ», επισημαίνοντας πως όσοι επενδύουν σε σενάρια ρήξης «θα απογοητευτούν».