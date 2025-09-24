Οριστική ακύρωση της συνάντησης Μητσοτάκη – Ερντογάν στη Νέα Υόρκη

Οριστικά ακυρώθηκε η πολυαναμενόμενη συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, καθώς –όπως έγινε γνωστό– δεν βρέθηκε κοινό κενό στο πρόγραμμα των δύο ηγετών.

Το απόγευμα της Τρίτης η τουρκική πλευρά ζήτησε αναβολή, επικαλούμενη τη συμμετοχή του Ερντογάν σε σύνοδο ηγετών αραβικών και μουσουλμανικών χωρών που διοργανώνει στη Νέα Υόρκη ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Κυβερνητικές πηγές χαρακτήρισαν την αναβολή «απολύτως δικαιολογημένη», σημειώνοντας ωστόσο ότι καταβάλλεται προσπάθεια για τον εντοπισμό νέας ημερομηνίας. Παράλληλα, τόνισαν πως εάν η Άγκυρα υποστηρίξει ότι δεν είναι εφικτή συνάντηση ούτε την Τετάρτη, η στάση της θα είναι προσχηματική.

Η ακύρωση εντάσσεται σε ένα πλαίσιο ενόχλησης της τουρκικής ηγεσίας για τις ελληνικές πρωτοβουλίες των τελευταίων μηνών: από τον θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό και τα θαλάσσια πάρκα έως το ενδιαφέρον διεθνών ενεργειακών κολοσσών, όπως η Chevron, για έρευνες στην περιοχή.

Παρά την ακύρωση, ο πρωθυπουργός συνεχίζει το διπλωματικό του πρόγραμμα στη Νέα Υόρκη. Στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης είχε συναντήσεις με τον πρόεδρο του Αζερμπαϊτζάν Ιλχάμ Αλίγιεφ, τον πρόεδρο της Υεμένης Ρασάντ αλ Αλίμι, τον πρίγκιπα-διάδοχο του Κουβέιτ σεΐχη Σαμπάχ Χλαΐντ αλ Χαμάντ αλ Σαμπάχ, καθώς και με τον μεταβατικό πρόεδρο της Συρίας Αχμέντ αλ Σάρα.

Την Παρασκευή, 26 Σεπτεμβρίου, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα απευθύνει ομιλία ενώπιον της Γενικής Συνέλευσης, όπου αναμένεται να αναφερθεί στις γεωπολιτικές ανακατατάξεις, στη θέση της Ελλάδας ως πυλώνα σταθερότητας, αλλά και στις προκλήσεις που εκτείνονται από τον πόλεμο στην Ουκρανία έως την αστάθεια στη Μέση Ανατολή.