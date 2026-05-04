Opinion Poll: Στο 31,2% η ΝΔ – Τι δείχνει η έρευνα για ΠΑΣΟΚ, πρόωρες εκλογές και νέα σχήματα

Προβάδισμα 16,8 ποσοστιαίων μονάδων έναντι του ΠΑΣΟΚ διατηρεί η Νέα Δημοκρατία στην εκτίμηση ψήφου, σύμφωνα με δημοσκόπηση της Opinion Poll που παρουσιάστηκε στο Action 24, με μικρές μεταβολές σε σχέση με την προηγούμενη μέτρηση του Μαρτίου.

Συγκεκριμένα, η Νέα Δημοκρατία καταγράφει ποσοστό 31,2%, εμφανίζοντας πτώση 1,5 μονάδας (από 32,7%), ενώ το ΠΑΣΟΚ διατηρεί τη δεύτερη θέση με 14,4%, σημειώνοντας άνοδο 1,2 μονάδας. Τρίτο κόμμα αναδεικνύεται η Ελληνική Λύση με 9,4%, ενώ ακολουθούν η Πλεύση Ελευθερίας με 8,2% (πτώση από 9,6%) και το ΚΚΕ, το οποίο παραμένει σταθερό στο 7,8%.

Πιο χαμηλά καταγράφονται ο ΣΥΡΙΖΑ και η Φωνή Λογικής με 4,3%, το ΜέΡΑ25 με 2,8%, η Νίκη με 1,7%, ενώ Δημοκράτες και Σπαρτιάτες κινούνται στο 1,1%. Η Νέα Αριστερά εμφανίζεται στο 1%.

Σημαντική άνοδος για το «Άλλο κόμμα»

Αξιοσημείωτη είναι η άνοδος της κατηγορίας «Άλλο κόμμα», που φτάνει στο 12,6% από 8,8% τον Μάρτιο. Σύμφωνα με την ανάλυση της έρευνας, εκεί φαίνεται να συγκεντρώνεται προσωρινά μέρος των ψηφοφόρων που αναμένουν τα νέα πολιτικά σχήματα Τσίπρα και Καρυστιανού.

Στην πρόθεση ψήφου επί των εγκύρων, τα ποσοστά διαμορφώνονται χαμηλότερα, με τη Νέα Δημοκρατία στο 25,5% και το ΠΑΣΟΚ στο 11,7%, ενώ η «γκρίζα ζώνη» (αναποφάσιστοι και αποχή) παραμένει υψηλή, ξεπερνώντας συνολικά το 20%.

Παρά τις μικρές απώλειες, η εικόνα κυριαρχίας της Νέας Δημοκρατίας επιβεβαιώνεται και από την παράσταση νίκης, όπου το 54,4% των ερωτηθέντων εκτιμά ότι θα κερδίσει τις επόμενες εκλογές.

Στο ερώτημα για τον καταλληλότερο πρωθυπουργό, ο Κυριάκος Μητσοτάκης προηγείται με 28,9%, με τον Αλέξη Τσίπρα να ακολουθεί στη δεύτερη θέση, ενώ στη συνέχεια καταγράφονται ο Κυριάκος Βελόπουλος με 6% και οι Νίκος Ανδρουλάκης και Ζωή Κωνσταντοπούλου με 5,8%. Η Μαρία Καρυστιανού συγκεντρώνει 5,1%, ενώ το 23,4% απαντά «κανένας».

Πέρα από τα ποσοστά των κομμάτων, η έρευνα αποτυπώνει και την εικόνα που έχουν οι πολίτες για την κυβέρνηση και την αντιπολίτευση, καθώς και τις προτεραιότητές τους ενόψει των επόμενων εκλογών.

Πώς αξιολογούν οι πολίτες κυβέρνηση και αντιπολίτευση

Το 31,5% αξιολογεί θετικά ή μάλλον θετικά τη μέχρι τώρα πορεία της κυβέρνησης, ενώ το 66,2% εκφράζει αρνητική ή μάλλον αρνητική άποψη. Χαμηλή παραμένει η ικανοποίηση από την αντιπολιτευτική τακτική του ΠΑΣΟΚ, με μόλις 10,6% να δηλώνει πολύ ή αρκετά ικανοποιημένο και 87,6% να απαντά λίγο ή καθόλου.

Στο ερώτημα για τον καταλληλότερο πρωθυπουργό, ο Κυριάκος Μητσοτάκης προηγείται με 28,9%, με τον Αλέξη Τσίπρα να ακολουθεί στη δεύτερη θέση, ενώ στη συνέχεια καταγράφονται ο Κυριάκος Βελόπουλος με 6% και οι Νίκος Ανδρουλάκης και Ζωή Κωνσταντοπούλου με 5,8%. Η Μαρία Καρυστιανού συγκεντρώνει 5,1%, ενώ το 23,4% απαντά «κανένας». Αξιοσημείωτο είναι ότι το 23,4% των ερωτηθέντων απαντά «κανένας», στοιχείο που αναδεικνύει την απόσταση ενός μεγάλου μέρους της κοινής γνώμης από το πολιτικό σύστημα.

Ως προς τον χρόνο διεξαγωγής των εκλογών, το 39,3% προτιμά να πραγματοποιηθούν την άνοιξη του 2027, το 28,4% ζητά άμεση προσφυγή στις κάλπες, ενώ το 24,6% τοποθετεί τις εκλογές το φθινόπωρο.

Στο πεδίο των κριτηρίων ψήφου, το 50,7% δηλώνει ότι θα ψηφίσει κυρίως με γνώμονα την πολιτική σταθερότητα, ενώ το 34,9% με στόχο να εκφράσει διαμαρτυρία.

Σχεδόν μοιρασμένη εμφανίζεται η κοινή γνώμη ως προς το είδος της επόμενης κυβέρνησης, με το 45,4% να προτιμά αυτοδύναμη κυβέρνηση και το 45,9% κυβέρνηση συνεργασίας.

Παράλληλα, σχεδόν οι μισοί ερωτηθέντες (49,9%) θεωρούν πολύ ή αρκετά πιθανό το ενδεχόμενο τρίτης κυβερνητικής θητείας για τη Νέα Δημοκρατία, στοιχείο που συνδέεται και με την υψηλή παράσταση νίκης του κυβερνώντος κόμματος.

Οι προοπτικές για τα πιθανά κόμματα Τσίπρα, Καρυστιανού και Σαμαρά

Στο ερώτημα για ένα ενδεχόμενο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, το 19,1% δηλώνει ότι είναι πολύ ή αρκετά πιθανό να το ψηφίσει, ποσοστό αυξημένο σε σχέση με τον Μάρτιο, ενώ το 65,9% το αποκλείει.

Για ένα πιθανό κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού, το 21,1% εμφανίζεται θετικά διακείμενο, με τα ποσοστά να παραμένουν ουσιαστικά σταθερά σε σχέση με την προηγούμενη μέτρηση. Αντίστοιχα, ένα ενδεχόμενο πολιτικό εγχείρημα του Αντώνη Σαμαρά συγκεντρώνει χαμηλότερη δυναμική, με το 9,1% να δηλώνει ότι θα το ψήφιζε.

Σε επίπεδο κοινωνικών προτεραιοτήτων, η ακρίβεια εξακολουθεί να κυριαρχεί, καθώς αναδεικνύεται μακράν ως το σημαντικότερο πρόβλημα για το 52,2% των πολιτών. Ακολουθούν η οικονομία και η ανάπτυξη με 30,7%, η διαφθορά με 18,1% και ζητήματα που σχετίζονται με τη δικαιοσύνη και το κράτος δικαίου με 15,6%.

Παράλληλα, έντονη παραμένει η ανησυχία για τις διεθνείς εξελίξεις. Το 76,8% δηλώνει ότι ο πόλεμος στο Ιράν και οι γεωπολιτικές εντάσεις το ανησυχούν το ίδιο ή περισσότερο από πριν, ενώ το 78,2% εκτιμά ότι η κατάσταση αυτή καθιστά αναγκαία τη διατήρηση πολιτικής σταθερότητας στη χώρα.

Σχεδόν καθολική είναι και η ανησυχία για ένα νέο κύμα ακρίβειας λόγω των διεθνών εξελίξεων, με το 92,3% να δηλώνει πολύ ή αρκετά προβληματισμένο.

Ως προς τα οικονομικά μέτρα της κυβέρνησης για την αντιμετώπιση της ακρίβειας, το 35,8% τα αξιολογεί ως κινούμενα προς τη σωστή κατεύθυνση (αν και συχνά ανεπαρκή), ενώ το 62,9% εκτιμά ότι η κυβέρνηση δεν καταφέρνει να βελτιώσει ουσιαστικά τα εισοδήματα και το βιοτικό επίπεδο.

Τέλος, στο ζήτημα του ΟΠΕΚΕΠΕ, η κοινή γνώμη εμφανίζεται διχασμένη: το 42,8% βλέπει διαχρονικές ευθύνες όλων των κυβερνήσεων, ενώ ένα σχεδόν ισοδύναμο ποσοστό (42,2%) θεωρεί ότι το φαινόμενο έχει ενταθεί επί της σημερινής κυβέρνησης.