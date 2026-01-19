Opinion Poll: Στο 30,2% η ΝΔ, προβάδισμα 16,8 μονάδων – Πού βρίσκει απήχηση η Καρυστιανού

Μικρή ενίσχυση για τη ΝΔ και οριακή βελτίωση για τον Κυριάκο Μητσοτάκη καταγράφει η Opinion Poll στη δημοσκόπηση για το Action24, με το προβάδισμα από το ΠΑΣΟΚ να παραμένει μεγάλο.

Η εικόνα των κομμάτων αλλάζει μόνο με περιορισμένες μεταβολές, με την Πλεύση να κερδίζει οριακά, την Ελληνική Λύση να υποχωρεί σε σχέση με την προηγούμενη μέτρηση και τον ΣΥΡΙΖΑ να χάνει λίγο ακόμη έδαφος.

Στην εκτίμηση ψήφου η ΝΔ καταγράφεται στο 30,2% και το ΠΑΣΟΚ στο 13,4%, με διαφορά 16,8 μονάδων.

Για την τρίτη θέση κινούνται πολύ κοντά η Πλεύση Ελευθερίας (10,4%) και η Ελληνική Λύση (10,1%), ενώ ακολουθεί το ΚΚΕ με 8,2%. Ο ΣΥΡΙΖΑ και η Φωνή Λογικής μετρώνται από 4,2%, με το ΜέΡΑ25 στο 2,4% και τη Νίκη στο 2,1%. Κίνημα Δημοκρατίας 1,5%, Νέα Αριστερά 1,2% και Σπαρτιάτες 1,1%. «Άλλο κόμμα» δηλώνει το 11,1%.

Στην πρόθεση ψήφου επί των εγκύρων, η ΝΔ συγκεντρώνει 24,4% και το ΠΑΣΟΚ 10,8%, με διαφορά 13,6 μονάδων.

Ακολουθούν η Πλεύση με 8,5% και η Ελληνική Λύση με 8,1%, ενώ το ΚΚΕ βρίσκεται στο 6,6%. ΣΥΡΙΖΑ και Φωνή Λογικής καταγράφονται στο 3,4%. «Άλλο κόμμα» επιλέγει το 9%, ενώ οι αναποφάσιστοι διαμορφώνονται στο 19,1%.

Στο ερώτημα για τον καταλληλότερο πρωθυπουργό, ο Κυριάκος Μητσοτάκης προηγείται με 29%. Η Ζωή Κωνσταντοπούλου συγκεντρώνει 8,8%, ο Κυριάκος Βελόπουλος 6,5% και ο Νίκος Ανδρουλάκης 6,1%, ενώ η απάντηση «κανένας» φτάνει το 28,7% και το «άλλος» το 9,2%. Στην παράσταση νίκης η ΝΔ συγκεντρώνει 53,9%, ενώ «άλλο κόμμα» 12,1%.

Τα σενάρια για πιθανά κόμματα Τσίπρα, Σαμαρά, Καρυστιανού

Η έρευνα εξετάζει και σενάρια νέων κομμάτων. «Καθόλου πιθανό» να ψήφιζαν κόμμα υπό τον Αλέξη Τσίπρα δηλώνει το 68,1%, ενώ για κόμμα υπό τον Αντώνη Σαμαρά το αντίστοιχο ποσοστό ανεβαίνει στο 74,4%.

Για ενδεχόμενο κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού, το 54,1% απαντά επίσης «καθόλου πιθανό», με το 50,1% να εκτιμά ότι θα είχε οριζόντια επίδραση σε όλους τους χώρους.

Στις διασταυρώσεις, μεγαλύτερη δεκτικότητα καταγράφεται στους ψηφοφόρους της Ελληνικής Λύσης και της Νίκης, ενώ υψηλά εμφανίζονται και τα ποσοστά σε ΣΥΡΙΖΑ και Πλεύση.

Ακρίβεια και πληθωρισμός παραμένουν το βασικό ζήτημα για τους πολίτες

Στην ατζέντα των προβλημάτων, η ακρίβεια και ο πληθωρισμός παραμένουν το βασικό ζήτημα για το 51% των ερωτηθέντων, ενώ ακολουθούν η οικονομία/ανάπτυξη (31,8%). Η απονομή Δικαιοσύνης/κράτος δικαίου συγκεντρώνει 15%, όπως και η διαφθορά, ενώ το ΕΣΥ αναφέρεται από 13%.

Για τα προσωπικά οικονομικά, το 44,3% προβλέπει επιδείνωση και το 38,5% εκτιμά ότι θα μείνουν στα ίδια.

Οι αγροτικές κινητοποιήσεις και οι χειρισμοί της κυβέρνησης

Στο αγροτικό, το 53,5% κρίνει αρνητικά τους αποκλεισμούς εθνικών οδών, ενώ το 42,5% τους βλέπει θετικά.

Το 57% θεωρεί ότι η κυβέρνηση δεν ικανοποίησε σημαντικό μέρος των αιτημάτων, ενώ για τη στάση της αντιπολίτευσης το 66,6% απαντά «λάθος/μάλλον λάθος».

Τέλος, το 83,8% δηλώνει ότι ανησυχεί «πολύ/αρκετά» για τις γεωπολιτικές αναταράξεις και το 80,7% θεωρεί ότι τέτοιες εξελίξεις απαιτούν πολιτική σταθερότητα και ισχυρή ηγεσία.