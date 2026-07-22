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ΟΠΕΚΕΠΕ: Τέσσερις ξεχωριστές δίκες για τους βουλευτές της ΝΔ το φθινόπωρο

Οι βουλευτές είναι η Κατερίνα Παπακώστα, ο Χρήστος Μπουκώρος, ο Μάξιμος Σενετάκης και ο Κώστας Σκρέκας

The LiFO team
The LiFO team
ΟΠΕΚΕΠΕ ΔΙΚΗ Facebook Twitter
Φωτ. αρχείου Eurokinissi
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Μέσα στο φθινόπωρο προσδιορίστηκαν να εκδικαστούν οι δίκες των τεσσάρων βουλευτών σε βάρος των οποίων η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία απήγγειλε κατηγορίες σε βαθμό πλημμελήματος για υποθέσεις που αφορούν τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Ο κύκλος της επ' ακροατηρίω εξέτασης των δικογραφιών σε βάρος των πολιτικών προσώπων, ανοίγει στις 2 Οκτωβρίου οπότε και προσδιορίστηκε η δίκη της Κατερίνας Παπακώστα. Η βουλευτής, που είναι δικηγόρος, θα δικαστεί από το Γ' Μονομελές Εφετείο λόγω ειδικής δωσιδικίας.

Οι δίκες των άλλων τριών βουλευτών θα διεξαχθούν ενώπιον του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου.

Ο επόμενος προσδιορισμός αφορά τον βουλευτή Χρήστο Μπουκώρο, η δίκη του οποίου έλαβε ημερομηνία για τις 27 Οκτωβρίου ενώ στις 30 Οκτωβρίου καλείται να λογοδοτήσει ο Μάξιμος Σενετάκης.

Η δίκη με κατηγορούμενο τον βουλευτή Κώστα Σκρέκα προσδιορίστηκε για τις 12 Νοεμβρίου.

ΟΠΕΚΕΠΕ: Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζουν οι τέσσερις βουλευτές της ΝΔ

Οι κατηγορίες που κατά περίπτωση αποδίδει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στους τέσσερις βουλευτές αφορούν ηθική αυτουργία σε απιστία και ηθική αυτουργία σε παράνομη διαχείριση ευρωπαϊκών κονδυλίων.

Οι Ευρωπαίοι Εισαγγελείς απήγγειλαν στην κ. Παπακώστα επιπλέον κατηγορίες σχετικά με ηθική αυτουργία σε ψευδή βεβαίωση και απόπειρα απάτης με υπολογιστή.

Χρόνος τέλεσης των αδικημάτων των τεσσάρων βουλευτών, σύμφωνα με την δικογραφία, είναι το 2021, γεγονός που καθιστά αναγκαίο τον σύντομο προσδιορισμό των δικών, ώστε να μην τεθεί θέμα παρέλευσης πενταετίας.

Για τις συγκεκριμένες δίκες, ο ταχύς προσδιορισμός έγινε με βάση τη νέα διάταξη του υπουργείου Δικαιοσύνης που προβλέπει γρήγορη εκδίκαση σχετικών υποθέσεων.

Οι διώξεις που ασκήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στρέφονται κατά 22 προσώπων, μεταξύ των οποίων οι τέσσερις βουλευτές, πρώην ανώτατα και ανώτερα στελέχη του ΟΠΕΚΕΠΕ καθώς και στελέχη πολιτικών γραφείων.

Στο πλαίσιο της εισαγγελικής έρευνας τέθηκαν υπό έλεγχο και άλλα πολιτικά πρόσωπα για τα οποία δεν προέκυψαν ενδείξεις τέλεσης αδικημάτων. Έτσι τέθηκε στο αρχείο η υπόθεση για τους βουλευτές Γιάννη Κεφαλογιάννη, Κώστα Τσιάρα, Νότη Μηταράκη, Δημήτρη Βαρτζόπουλο, Θεόφιλο Λεονταρίδη, Βασίλη Βασιλειάδη και Κώστα Καραμανλή.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ, ΕΡΤ

Πολιτική

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