ΟΠΕΚΕΠΕ: Το ΠΑΣΟΚ κατέθεσε πρόταση για Προανακριτική Επιτροπή - Στο επίκεντρο Λιβανός και Αραμπατζή

Η κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ κατέθεσε σήμερα, Πέμπτη, πρόταση για σύσταση Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής, για τη Διενέργεια Προκαταρκτικής Εξέτασης, κατά του πρώην υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Σπυρίδωνα - Παναγιώτη Λιβανού και της πρώην υφυπουργού Φωτεινής Αραμπατζή, για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Στη σχετική του πρόταση, το ΠΑΣΟΚ ζητά τη διερεύνηση τυχόν αδικημάτων που έχουν τελεστεί κατά την άσκηση των καθηκόντων τους σε ό,τι αφορά στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Η πρόταση του ΠΑΣΟΚ «στηρίζεται στο περιεχόμενο και στα αποδεικτικά στοιχεία της διαβιβασθείσας [. . .] από το Ελληνικό Γραφείο Ευρωπαίων Εντεταλμένων Εισαγγελέων ποινικής δικογραφίας» προς την Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, καθώς κατά την πορεία της έρευνας (της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας) προέκυψαν ενδείξεις τέλεσης αξιόποινων πράξεων από μέλη της κυβέρνησης».

ΟΠΕΚΕΠΕ: Σύσσωμη η Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΠΑΣΟΚ υπέγραψε την πρόταση

Ειδικότερα στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης προκαταρκτικής εξέτασης «προέκυψαν αποδεικτικά στοιχεία», τα οποία σχετίζονται με τον πρώην Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (από 5.1.2021 έως 8.2.2022) Σπυρίδωνα - Παναγιώτη Λιβανό και την πρώην Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (από 9.7.2019 έως 31.8.2021) Φωτεινή Αραμπατζή, σχετικά με τα αδικήματα της ηθικής αυτουργίας σε απιστία εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ε.Ε., κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους, από την οποία στην περίπτωση του κ. Σ. Λιβανού φέρεται να έχει προκληθεί ζημία άνω των 120.000 ευρώ».

Η πρόταση του ΠΑΣΟΚ υπογράφηκε από πλέον των 30 βουλευτών που απαιτεί σχετικώς ο Κανονισμός της Βουλής, και αναμένεται να εγγραφεί σε ειδική ημερήσια διάταξη της ολομέλειας της Βουλής. Η σχετική ψηφοφορία επί της πρότασης θα είναι μυστική και σε αυτή δεν θα μετέχουν εκείνοι κατά των οποίων στρέφεται η πρόταση άσκησης δίωξης, αν είναι βουλευτές.

Η απόφαση για τη συγκρότηση επιτροπής (ή τη σύσταση τριμελούς γνωμοδοτικού συμβουλίου για τον έλεγχο των στοιχείων της κατηγορίας ) λαμβάνεται με απόλυτη πλειοψηφία του όλου αριθμού των βουλευτών, άλλως απορρίπτεται.

ΟΠΕΚΕΠΕ: Η αντίδραση Λιβανού στην πρόταση ΠΑΣΟΚ

Για «μικροπολιτική σκοπιμότητα» και για «ανεύθυνη πρωτοβουλία» επικρίνει το ΠΑΣΟΚ ο πρώην υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Σπήλιος Λιβανός, μετά την, σε βάρος του, πρόταση για σύσταση προανακριτικής επιτροπής που κατέθεσε το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

Σε σχετική ανακοίνωσή του, ο κ. Σπήλιος Λιβανός αναφέρει: «Πριν από λίγο το ΠΑΣΟΚ κατέθεσε πρόταση για σύσταση προανακριτικής επιτροπής εναντίον μου.

Παρότι εγώ ήμουν αυτός που ανέδειξε το διαχρονικό σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ το 2021.

Παρότι εγώ ήμουν αυτός που αγωνίστηκε να το περιορίσει.

Αλλά δυστυχώς για το σημερινό ΠΑΣΟΚ, η μικροπολιτική σκοπιμότητα υπερισχύει της αλήθειας.

Όσοι έχουν ασχοληθεί έστω και λίγο με την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, γνωρίζουν πόσο άδικη και ανυπόστατη είναι η εμπλοκή του ονόματός μου σε αυτή.

Είμαι βέβαιος ότι οι πληροφορίες που θα παράσχω στη Βουλή και στην Ελληνική κοινωνία, θα ανατρέψουν αυτή την ανεύθυνη πρωτοβουλία του ΠΑΣΟΚ».